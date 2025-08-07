跟著GD換上雛菊戒指！5款Buccellati入門級珠寶：可融入日常穿搭

【GD權志龍｜小雛菊戒指】作為時尚潮流指標的G-DRAGON權志龍，他的穿搭造型素來容易引起熱潮，而他尤其鍾愛搭配戒指及小雛菊元素的單品。其中這款來自Buccellati Blossoms系列的小雛菊戒指，是曾多次出現GD的穿搭中，是一款很適合融合日常穿著中的首飾。

細看發現Blossoms系列是Buccellati的第一個銀飾珠寶系列，當中有許多時尚且獨特的首飾，價格也屬於品牌的入門級，很適合上班族女生。



花卉珠寶推薦1. Buccellati BLOSSOMS ETERNELLE銀質鍍金戒指HK$4,500

G-DRAGON權志龍曾配戴的是BLOSSOMS ETERNELLE銀質鍍金戒指，由多朵雛菊圍住組成的戒指身，每一朵雛菊都是手工雕刻構成，擁有飽滿立體的花瓣，花蕊點綴著金色細節，使雛菊猶如於指間綻放般。

花卉珠寶推薦1. Buccellati BLOSSOMS ETERNELLE銀質鍍金戒指HK$4,500（IG@xxxibgdrgn）

花卉珠寶推薦1. Buccellati BLOSSOMS ETERNELLE銀質鍍金戒指HK$4,500（圖片來源：Buccellati官網）

花卉珠寶推薦2. Buccellati BLOSSOMS VERMEIL BLOSSOMS純銀手鐲 HK$7,000

BLOSSOMS系列除了戒指有推出雛菊戒指外，還有推出手鐲、耳環、項鏈等珠寶。其中這款BLOSSOMS 純銀手鐲的設計非常優雅，手鐲由純銀以及精湛的鑿刻工藝製作而成。每一朵雛菊的花蕊以金色呈現，形成了生動的花朵圖案，展現了自然的美感，整體風格既時尚又充滿女性柔美，適合各種場合佩戴。

花卉珠寶推薦2. Buccellati BLOSSOMS VERMEIL BLOSSOMS純銀手鐲 HK$7,000（圖片來源：Buccellati官網）

花卉珠寶推薦3. Buccellati BLOSSOMS COLOR BLOSSOMS銀吊墜 HK$14,000

Buccellati BLOSSOMS系列，除了純銀珠寶外，還有延伸系列Blossoms Color，珠寶則巧妙運用了藍瑪瑙、黃瑪瑙和粉色蛋白石等彩色寶石作設計，為經典之作注入繽紛色彩。其中這款BLOSSOMS COLOR BLOSSOMS銀吊墜，在雛菊的花蕊位置鑲嵌了褐色花式鑽石和粉色蛋白石，使吊墜更顯靈動及高級感。

花卉珠寶推薦3. Buccellati BLOSSOMS COLOR BLOSSOMS銀吊墜 HK$14,000（圖片來源：Buccellati官網）

花卉珠寶推薦4. Buccellati BLOSSOMS COLOR BLOSSOMS銀質紐扣耳環 HK$15,500

Buccellati的這款銀質紐扣耳環，同樣來自BLOSSOMS COLOR系列。耳環以純銀為基底，周圍圍繞著細緻的雛菊花瓣設計，花蕊則是鑲嵌的淺藍色瑪瑙散發出清新的色彩，而褐色花式鑽石則為整體設計增添了一絲奢華。這款耳環適合配搭各種服裝，無論是日常穿搭還是特別場合，都能展現出女性獨特韻味。

花卉珠寶推薦4. Buccellati BLOSSOMS COLOR BLOSSOMS銀質紐扣耳環 HK$15,500（圖片來源：Buccellati官網）

花卉珠寶推薦5. Buccellati BLOSSOMS銀質鍍金吊墜耳環 HK$14,000

Buccellati的這款BLOSSOMS銀質鍍金吊墜耳環，以梔子花為靈感，同樣非常適合喜愛花卉元素的女性。耳環是由兩朵立體的梔子花組成，細緻的純銀花蕊上鑲嵌著閃耀的褐色花式鑽石，為整體增添了豐富的色彩和奢華感。耳環的直徑分別為2.5cm和3.5cm，長度為7cm，在佩戴時會優雅地垂墜，增添了靈動感。