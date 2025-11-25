鄺玲玲｜認識這位港泰混血兒7件事：憑GL劇迅爆紅、Dior品牌大使
鄺玲玲是誰？今年時常出現在各大社交平台，不論出席康城影展、時尚品牌活動、自創品牌等等，總能𣊬間吸引眾人目光。這位泰國女神級演員，是憑藉著泰國GL劇（女同性戀題材劇集）《我們的秘密》迅速在全球人氣上升，近日與同劇女演員Orm有了新身分-Dior 品牌大使。
更有興趣的是，鄺玲玲與香港有不少淵源，她是在香港土生土長，後來去到泰國發展演藝事業，精通多國語言的她，助她快速走進國際。鄺玲玲的魅力不僅如此，一起來認識她！
認識鄺玲玲1. 「LingOrm」鄺玲玲與泰國女演員Orm一同成為Dior品牌大使
鄺玲玲興泰國女演員Orm 近日正式成為Dior品牌大使！這兩位戲內戲外都充滿魅力的女演員，每次現身時裝秀都會成為焦點，今年受邀出席Dior 2026春夏時裝周時，更是將品牌新任創意總監Jonathan Anderson作品完美演繹，以及把Dior的優雅與精緻展現得淋漓盡致。
近日Dior正式宣布鄺玲玲與Orm一同成為Dior品牌大使﹐她們分別在社交平台Instagram上，分享感受：
我很榮幸成為Dior之家的品牌大使，並期待開啟全新的篇章！（I am so honored to be part of the house of Dior as an ambassador and looking forward to the new chapter ahead!）
我很高興踏入擔任Dior品牌大使的新角色，對接下來的一切感到無比期待！（I am delighted to step into the new role as an ambassador with Dior. Excited for what’s next!）
認識鄺玲玲2. 憑著泰國GL劇《我們的秘密》迅速走紅
在2024年鄺玲玲與泰國女演員Orm，合作主演GL劇《我們的秘密》，播出當時不僅在泰國本地反應熱烈，更是在全亞洲掀起追劇熱潮。二人憑著熱門的GL題材、高顏值以及情侶般的般配感，讓劇迷從戲裡追到劇外，收獲大批粉絲。而鄺玲玲也憑著細膩的演技，詮釋了角色各個階段的掙扎，同時她還為該劇獻唱插曲《Eventually, I'm Hurt》，讓粉絲對她的認識更深。
認識鄺玲玲3. 鄺玲玲與Orm再度合作GL劇《Only You》
鄺玲玲與Orm的人氣，並沒有因為劇集宣傳期結束而減少，更吸引不少品牌注意，廣告及代言合作不斷。泰國電視台乘勢再度開拍，以鄺玲玲與Orm為主角的GL劇《Only You》。新作於日前（18/7）正式播出，成功延續前作《我們的秘密》的成功，在多國的串流平台收視率登頂。
認識鄺玲玲4. 鄺玲玲創立個人品牌
鄺玲玲在時尚方面，亦是有一番個人見解，在2024年9月，創立了個人服飾品牌「Always Wonder」。品牌所推出的品項眾多，包括品牌標誌的T-shirt、棒球帽、髮圈、手袋等，大部分都會由她親自演繹，拍攝宣傳照，使得不少產品都是甫推出即火速售罄。
此外，今年（2025年)5月鄺玲玲更與Orm，攜手創立品牌「Lo’s Darlene」，宣布同時推出了首飾系列，以月亮與太陽為靈感推出一系列首飾。鄺玲玲更與Orm更一同拍攝產品宣傳照，使得光是預售已經反應熱烈。
認識鄺玲玲5. 土生土長的香港人
鄺玲玲說得一口流利廣東話，原來她是土生土長的香港人。鄺玲玲於1995年在香港出生，父親是香港人，母親則是泰國東北部的加拉信府，幼時居住於觀塘區秀茂坪邨，在香港讀書成長。直至17歲，才隨家人移居泰國，初時她完全不會泰文，是花不少時間學習泰文及適應新環境。憑著超強語言能力，最終不僅精通廣東話及泰語，還練出一口流利英語和普通話。精通4國語言的鄺玲玲，使她現在更輕鬆走進國際市場。
認識鄺玲玲6. 參加選美比賽 奪得冠軍開啟演員之路
鄺玲玲的顏值非常高，擁有立體深邃的五官、168cm的高䠷身型以及緊緻姣好的身材，加上她的明媚的笑容，美得讓人移不開視線。這樣優越的外在條件，也成為她踏入演藝圈最大的助力。她在2018年，從孔敬大學畢業後，參加了在泰國孔敬府舉辦的年度「考宣光小姐」（Miss Khao Suan Kwang）比賽，並成功獲得冠軍。其後，更成功簽約泰國第3電視台，正式展開演員之路。
認識鄺玲玲7. 備受不同品牌喜愛
鄺玲玲擁有亮麗外表及時尚觸覺，能駕馭不同風格的造型，且能展現她獨有的個人魅力，吸引到不少品牌注意。從她個人社交平台Instagram可見，她時常與不同奢侈品牌合作，近日更成為Dior品牌大使，時尚表現力整佳。
除了時尚方面，鄺玲玲於日前更成為韓國人氣美妝品牌HERA的首位泰國品牌大使，於宣傳照中，換上韓風美妝造型的她，同樣美不勝收。