2025中秋月餅｜10大不同預算推薦：酒店禮盒、香港品牌創新口味

【人氣月餅推薦｜早鳥優惠】每年中秋節，是與親朋好友歡聚的大日子之一，當天除了賞月和聚餐外，一起分享月餅也是重要環節！除了傳統月餅外，近年更多了不同特色月餅，包括奶黃月餅、茶香月餅、健康低糖月餅、冰皮月餅、雪糕月餅等，再加上用心設計的外觀，很適合成為中秋合照的一員。在考慮送禮或自用該入手哪一款的話，不妨看看今年「01女生」精選的月餅禮盒。



精緻月餅禮盒推薦1. 香港半島酒店 心盈迷你奶黃月餅 八件 HK$688

今年中秋佳節，香港半島酒店米芝蓮星級粵菜食府嘉麟樓帶來新鮮手工精製的月餅，其中心盈迷你奶黃月餅多年來備受大眾喜愛。月餅以精緻造型傳遞真摯情意，濃郁奶皇餡料細膩香滑，象徵愛意與團圓，最適合與摯愛共享。心盈迷你奶黃月餅以高貴典雅的禮盒盛載，每盒八件。

精緻月餅禮盒推薦2. Ralph’s Coffee立體造型月餅禮盒 早鳥優惠價：每盒HK$488（即日起至2025年9月5日）；原價：每盒HK$568

Ralph’s Coffee每年中秋佳節均推出造型獨特的月餅禮盒，今年以經典電話亭作設計靈感，象徵傳遞真摯祝福、中秋佳節共慶團圓的寓意。立體造型月餅禮盒採用Ralph’s Coffee標誌性的綠色作主調，打開禮盒即見燈飾元素，以及六顆迷你月餅，每款口味各三顆，分別為流心奶黃及以Ralph’s Coffee招牌精品咖啡精心烘焙的摩卡咖啡口味。禮盒更附有深受喜愛的Ralph’s Coffee BEAR-ista 小熊咖啡師，一同歡度節慶喜悅氛圍。

精緻月餅禮盒推薦3. agnès b. 精美星空燈籠月餅禮盒 八件 HK$590

agnès b. CAFÉ今年推出星空燈籠月餅禮盒，採用鏤空設計，不僅盛載精緻月餅，於分享美味的月餅後，更可搖身一變成為星空燈籠。燈籠內置可更換電池的LED燈，兼具環保與實用。禮盒內盛載著三款口味的精緻月餅，包括四件經典奶皇、兩件朱古力月餅以及兩件草莓乳酪月餅，滿足不同口味。

精緻月餅禮盒推薦4. 研香×望月 限量特別版月餅禮盒 4件 早鳥優惠價：每盒HK$198（即日起至2025年9月16日）；原價HK$248

本地人氣甜品店研香與望月，攜手限量特別版月餅禮盒，包括了流心開心果月餅及黑芝麻流心腰果味月餅，都是以港式經典糖水為靈感的創意月餅。其中黑芝麻流心腰果味月餅，靈感源自研香店內的芝麻腰果露糖水。外層選用日本優質黑芝麻，經細膩研磨後，化作綿密柔滑的餅皮，包裹著以原粒腰果烘烤研磨而成的濃郁流心餡料，口感層次豐富多變。另一款限量口味—流心開心果月餅，嚴選意大利西西里島的珍稀開心果，經烘焙及研磨後，幻化成香濃細滑的流心內餡，帶來極致的味蕾享受。

精緻月餅禮盒推薦5. GODIVA 中秋節巧克力禮盒14顆裝 HK$569

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，從金秋的繁星月夜汲取靈感，創作了3款節日限定巧克力月餅形撻，分別是巧克力醬黑巧克力月餅形撻、榛子巧克力月餅形撻和草莓巧克力月餅形撻。三款奢華經典的巧克力迷你撻頂部覆蓋的碎粒猶如夜空中璀璨繁星，配上鬆脆可口的外層撻皮，包裹住層層濃郁絲滑的巧克力與慕絲內餡，每一口咬下都是幸福時光，為中秋圓月夜綻放愛的甜蜜滋味。

精緻月餅禮盒推薦6. Häagen-Dazs™ 「堅果．脆月」雪糕月餅禮盒 早鳥優惠價：HK$338（即日起至2025年9月8日）

Häagen-Dazs™今年推出特色創新雪糕月餅系列，禮盒配合主題口味，選用開心果與咖啡的主色調，以星月心願的燙金星塵為主視覺，盡顯浪漫格調。其中「堅果．脆月」雪糕月餅禮盒奏響雙重堅果狂想曲，以近來大受歡迎的開心果及夏威夷果仁雪糕，配合特色堅果脆皮，幼滑中帶有顆粒感，濃郁中混和了香甜，帶來極致口感體驗，開心果迷定必愛不釋手。

精緻月餅禮盒推薦7. FORTNUM & MASON六件裝月餅及迷你散茶禮盒 HK$598

英國皇室御用食品及茶葉品牌Fortnum & Mason﹐巧妙演繹茶韻與傳統美食的交融。其中六件裝月餅及迷你散茶禮盒，設計以皎潔月色與柔光暖影的景象為靈感，盛載匠藝茶香月餅，包括皇家紀念茶月餅兩件、玫瑰包種茶月餅兩件和橙花紅茶月餅兩件。同時隨盒搭配三罐迷你散茶金屬罐，從皇家紀念茶、橙花紅茶及經典伯爵紅茶，盡展經典茶葉醇厚底蘊。禮盒內側立體燈籠躍然呈現﹐掀蓋瞬間頓增趣味與驚喜。

精緻月餅禮盒推薦8. 望月 流心奶茶月餅 8件禮盒裝HK$368 早鳥優惠價：每盒HK$288（即日起至2025年9月9日）

本地烘焙品牌望月，特別為今個中秋佳節推出全新口味-流心奶茶月餅。採用陪伴港人成長的立頓Lipton紅茶，茶香滿溢。流心內餡將醇厚茶韻與香滑奶香完美融合，入口順滑，還原經典港式奶茶風味，令人一嚐傾心。牛油餅皮酥脆鬆軟，伴以充滿甘醇茶香的內餡，餘韻悠長。

精緻月餅禮盒推薦9. 奇華餅家 X NOC Coffee Co. 咖啡月餅精選禮盒 HK$298

咖啡愛好者必買！奇華餅家與NOC Coffee Co. 聯手推出「奇華x noc咖啡月餅精選禮盒」﹐採用雅緻米白色禮盒設計，延續咖啡豆幻化成滿月的簡約圖案，顯赫高雅，時尚又具品味。禮盒內含精選noc經典拼配豆No.18製成的香濃「軟心咖啡奶皇月」、酸甜「軟心紅桑子咖啡奶皇月」各2個、以革新凍乾技術製成的noc即溶精品咖啡（堅果及果香風味各2件），及「noc咖啡蛋卷」(6支裝) 2包。於享用月餅同時，再配上一杯noc即溶精品咖啡，可沉醉於咖啡的醉人芬芳。

精緻月餅禮盒推薦10. Remoonion 冰皮流心奶黃月餅 HK$328 早鳥優惠價：每盒享85折（即日起至2025年9月9日）

全新月餅禮盒品牌 Remoonion人月倆溫情呈獻，以「人月兩團圓」的傳統意象為靈感，匠心打造獨具品味的團圓禮讚。其中全新冰皮流心奶黃月餅，閃以冰皮包裹著香甜的流心奶黃餡料，口感冰涼清爽，奶香四溢。冰皮軟糯，與濃郁的奶黃餡料完美融合，帶來獨特的味覺享受。而禮盒設計亦別具匠心，沿用極具代表性的香港標誌：維多利亞港的璀璨夜景、經典電影的動人場景、傳統節慶舞火龍、天星小輪等懷舊風情圖案，此外品牌更是香港首個融入夜光元素的月餅禮盒設計，有著人月兩團圓的美好寓意。