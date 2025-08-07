Netflix推薦2025｜8月精選消暑片單：星期三2、以倖存者之名

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】來到雨季綿綿的盛夏，不想被時雨時晴的天氣影響心情，不妨避開戶外的陽光，在舒適的沙發與冷氣間欣賞Netflix，舒適地消遣並創造美好回憶。



Netflix 8月影集推薦 2025：1. 《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）

作為戀愛戲劇的經典，描述青澀的初戀的《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name），故事改編自安德烈艾席蒙（André Aciman）2007年出版的小說。無論是被年輕的甜茶（Timothée Chalamet）吸引，或是被戲中暗生情愫、六星期的曖昧夏日時光，十分適合炎陽似火的夏日中重溫。

Netflix 8月影集推薦 2025：2. 《夢想成為律師的律師們》（Beyond the Bar ）

如果你有追看機智醫生生活的話，這套新的律政劇相信亦會合你口味！由《我的完美秘書》、《財閥X刑警》金宰洪導演和朴美賢編劇合作打造的《夢想成為律師的律師們》，演員陣容有《魷魚遊戲3》中出演畫家的李陣郁、女團轉型的鄭彩娟、綠葉專業户李學周以及時隔3年再度出演劇集的全慧彬，故事講述見習律師蛻變成真正律師的過程，各位律師學習成長的片段。

Netflix 8月影集推薦 2025：3. 《星期三》第 2 季（Wednesday 2）

人氣的《星期三》（Wednesday）終於回歸，今季除了迎來不少新角色與演員加入，當中的場景設計、動作戲亦有所升級，阿達家族成員們更會進駐奈落學院中，而且星期三還需面對多樣挑戰：友情、自由與能力喪失，讓人不禁期待會發生什麼事情！

Netflix 8月影集推薦 2025：4. 《最後復活戰》（Final Draft (?????????)）

早年播出的《體能之巔》爭議不斷，當中熱血沸騰的對弈絕對不容置辯。今次日本Netflix，首度以退役職業運動員為核心，找來25 位來自不同運動領域的選手打造全新極限體能實境節目，當中他們更要鬥謀略、比毅力以及打心理戰，為的奮力戰勝彼此，爭奪 3,000 萬日圓高額獎金！

Netflix 8月影集推薦 2025｜《最後復活戰》（Final Draft (?????????)）將在8月12日上架（Netflix）

Netflix 8月影集推薦 2025：5. 《以倖存者之名：深入韓國慘案》

有留意犯罪、紀錄片的話，應該對早前的《以神之名》並不陌生，事隔兩年劇集更引來全新一季，紀錄片將講述JMS受害者Maple的近況，以及被侵害的21名女性勇敢發聲。另外亦聚焦其餘數件韓國重大社會案件：肆意踐踏人權的「釜山兄弟福利院」事件、恐怖殘殺他人的「至尊派事件」以及世界史上第二嚴重的塌樓事故「三豐百貨大樓倒塌慘案」。

Netflix 8月影集推薦 2025｜《以倖存者之名：深入韓國慘案》 將在8月15日上架（Netflix）

Netflix 8月影集推薦 2025：6. 《暴君的廚師》（Bon Appetit, Your Majesty）

穿越愛情故事相信大家並不陌生，改編自人氣原著小說《作為燕山君的廚師生存下來》的《暴君的廚師》，當中更由潤娥與《名校的階梯》李彩玟擔任主角。故事講述正值事業巔峰的主廚因意外穿越回到朝鮮王朝第10代，被迫為暴君燕熙君掌廚，從中發生一連串搞怪又浪漫的事。

Netflix 8月影集推薦 2025：7. 《週四謀殺俱樂部》（The Thursday Murder Club）

如果偏好英式懸疑影片的話，切勿錯過這部改編自 Richard Osman 所著的國際暢銷同名小說，融合懸疑推理與喜劇元素的《週四謀殺俱樂部》。戲中演員陣容頂盛，包括影后Helen Mirren、第55屆奧斯卡影帝Ben Kingsley、Pierce Brosnan以及Celia Imrie，四位化身成銀髮偵探並大顯身手。

Netflix 8月影集推薦 2025｜《最後復活戰》（Final Draft (?????????)）將在8月28日上架（Netflix）

