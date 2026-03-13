鄉村魔髮師｜歌影視全能!國民老公朴寶劍8件事:Omega、NF品牌大使

【鄉村魔髮師/朴寶劍】 近期上架的實境綜藝節目《小鎮魔髮師》（又譯鄉村魔髮師）（The Village Barber ），由朴寶劍攜同好友李相二與郭東延共同演出，三人在鄉村中開店：寶劍擔任理髮店長、李相二負責招待與美甲、郭東延作為小食主廚與招待，為茂朱郡鄉村的老人與小孩提供暖心美容服務，療癒的氣氛讓人不禁會心微笑。



作為事事認真的朴寶劍，為了參演今次的綜藝節目，更深度參與前期的籌備角色，由選址、店面裝潢以及內部設計，由開播前一年已經是擔起「店長」一職！

雖然他在2022年服役時期已經考得理髮證明 （理髮師國家技術資格證），但為了能夠真正在節目中「執業」， 行程緊密仍然抽時間準備，在開播前努力準備美髮國家資格考試，雖然最後沒有成功通過，不過無損他對理髮造型的熱愛。

朴寶劍對髮型原本就很有興趣，曾在節目中透露過自己如果不是當藝人的話，就會當髮型師。（IG＠bogummy）

由演員一步步走到世界舞台，提到朴寶劍，總會與「暖男」、「溫柔」等字詞掛勾，可以說是「美談製造機」，他堅韌且真誠的個性可以說是收獲圈內圈外的認可。由2011年出道至今，14年的時光，能夠一直收獲如此多呼聲的他，全因他是那種因為自己淋過雨，所以想為每個人撐傘的好個性。

朴寶劍的8件事｜1. 歌影視三棲全能身份

除了擔任韓國觀光名譽宣傳大使、Omega 品牌大使、The North Face全球代言人外，近期韓網公佈最受喜愛的韓劇青年男演員排行榜，朴寶劍成功奪下榜中之冠！ 能夠收獲高人氣的熱愛，他的成功絕非偶然，全因他無論在歌、影、視以及主持上都盡心盡力，一跟以來的出色表演才讓他收獲老中青三代的好評與熱愛。

歌影視三棲全能身份的朴寶劍！（IG＠bogummy）

出演十年多，朴寶劍一路收獲不少獎項，最近的獎項就是憑著《苦盡柑來遇見你》中於AAA2025收獲「Asia Celebrity Award」、「年度男演員」、「Legendary Couple」與「Best Artist Award Best Couple」等獎項。

朴寶劍的8件事｜2. 自幼喪母 家境清貧曾破產

作為家中幼子的朴寶劍，卻沒有嬌縱任性氣息，反而充滿愛意與穩重感，難怪一路走來仍能零負評。

朴母在他小學四年級時過世，由父親獨力照顧一家四口。因生活壓力之大，無奈向借貸公司借款3億韓元，年僅15歲的他更因而連帶成為保證人。直到2014年，朴父因事業經營不順，債務愈滾愈大，剛進大學的他亦因無法償還高達8億韓元（折合約440萬港元）的巨額債務，只能向法院提出破產申請。朴寶劍每每提起童年，仍沒有抱怨，只有心痛朴父的付出與照顧，以及可惜沒有家庭合照。

朴寶劍的8件事｜3. 曾被YG拒絕 轉戰演員路

出道十年多，努力創下不少知名作品，例如《請回答1988》中木訥的 「崔澤」、《雲畫的月光》中魅力四射的「李韺」、《男朋友》中溫柔的「金振赫」、《青春紀錄》中堅韌的「史彗峻」等等角色，但原來朴寶劍一開始並不打算從事演員的！

也許自幼五歲習琴，亦曾在教堂擔任鋼琴手和唱詩班成員的源故，他出道前夢想著成為一名創作歌手，中四的時候更曾寄送自彈自唱2AM 《This Song》的片段予藝人經紀公司，當中更有YG Entertainment的份兒。不過後來因樣貌出眾，SidusHQ 認為他比較適合當演員，最終於2011年以演員身份出道。

朴寶劍的唱功雖然後期才受到肯定，在《雲畫的月光》演唱〈我的人〉OST、日文專輯《Blue Bird》等能夠展露歌喉。

朴寶劍的8件事｜4. 品行正直 零死角好個性

無論劇裏劇外，朴寶劍都充滿魅力。出道至今成功收服不同年齡層的粉絲、奪下多個獎項，更收獲圈內圈外的一致好評，一切全憑他堅韌、正直且真誠的個性。

真正的善良是能夠體現在生活中每一個細節，而朴寶劍則是表裡如、真切地活出善良一詞。無論是初出道，就讀明知大學的電影與音樂劇學系時，他從不缺席亦不耍大牌，同時兼顧學業與事業，最後更獲得全系第一名的佳績。

後來出演《請回答1988》和《雲畫的月光》時，略有名氣的光環下，仍是那個善良又有禮貌的他。不單會主動幫助搬運道具，甚至當發現佈景有誤時，亦會以自身演技未達標為由，要求重新再補拍，為的就是讓片場工作人員不致被罵。

朴寶劍曾在節目中分享自己寫日記的習慣：無論多晚回家都會堅持寫日記，因為他相信藉著記錄的過程，可以反省、檢視有否犯錯。為的就是警醒自己不要重覆犯錯，並提醒自己要當一個善良的人（IG＠bogummy）

朴寶劍的8件事｜5. 不長肥的吃貨

如果有留意朴寶劍的綜藝片段，應該會知道他是個相當愛吃、從來不會節食的吃貨，而且看似瘦削的他食量超驚人，曾在節目中暴風吸食四塊西瓜、大量果仁，以及數碗白飯 ！他的粉絲更會用他姓氏諧音戲稱為「飯寶劍（ 밥보검）」。

除了在《2天1夜》、《Happy Together3》、《我是加百列》 等綜藝節目或訪問中展示幸福的吃相，他經常光顧的餐廳老闆亦曾「爆料」，他那怕只剩一點飯菜亦會打包，果然是個一點都不浪費的吃貨！

朴寶劍的8件事｜6. 人脈富翁

身為ESFJ（執政官） 以及雙子座的朴寶劍，善於交際、多才多藝以及善良的個性，自然吸引不少人的喜愛，圈內著名好友包括高庚杓、金泰亨等人。 除了個性討喜，他亦是個相當願意付出的人，從小就是個善待他人小太陽！

高庚杓曾於《人生酒館》中分享當時因為自己工作忙碌，朴寶劍自發代替他前往仁川，問候許久沒有探望的父母親，當時的合照後來更被雙親當作麵館招牌留念。

朴寶劍的8件事｜7. 「寵粉」紳士

朴寶劍的愛意，可以說是從骨子裏源源不盡散發出來，他對粉絲亦是相當寵溺，每次與粉絲的見面總會認真完成合照、簽名，認出多年的忠粉，更會對大家邊哭邊撒嬌「自己沒有那麼好，哪值得讓大家這麼喜歡」，總是將感謝與愛掛在口邊。

另外他亦特別聲明自己不喜歡收禮物，因為不希望粉絲破費或花費太多心思。當粉絲送上花束，他更會作出一個紳士的舉動：先收下花束，再回送給粉絲。2022年入伍時，更有預排貼文，沒有落下劇組宣傳之餘，亦打造出他一直都在陪伴大家的感覺。

朴寶劍的8件事｜8. 理想型是暖心大姐姐

經常對人散發溫暖，同樣亦會希望收獲同等愛意。朴寶劍曾在訪問中分享自己的理想型是像李沇熹、李清娥與李孝利般，他希望另一半既可以像媽媽一樣懂得照顧別人，同時又能像朋友般自然相處。