亞博盛事大抽獎｜把握最後機會！免費贏取演唱會/娛樂活動門票

亞洲國際博覽館（亞博館）20週年慶典活動「亞博盛事大抽獎」經過三輪熱烈反響，現正迎來壓軸一季！各位熱愛參與大型活動及音樂盛事的人士，切勿錯過最後機會，由今日起至９月４日免費參加抽獎，贏取10月至12月於亞博館舉行的公眾活動或演唱會門票，親臨亞博館感受盛事魅力四射！



「亞博盛事大抽獎」迎最終章(品牌提供)

國際歌手帶來音樂盛宴 佐藤健、初音未來、Tyla閃耀亞博！

多套「2025 盛事通行證」已準備就緒，讓您有機會免費參加10至12月的心儀活動。演唱會及娛樂活動方面，臨近歲末的巨星陣容一如既往強勁，國際與本地代表輪流登上亞博舞台，可謂萬眾期待！

(品牌提供)

日本歌手叫座力十足，歌迷必定大飽耳福。10至12月的演出包括：全球最具代表性的虛擬流行音樂巨星初音未來演唱會；憑日劇《玻璃之心》掀起熱潮，頂流男星佐藤健以樂團TENBLANK主音身份現身的見面會；廣受歡迎的男子跳唱組合w-inds.演唱會；以及經典動漫《進擊的巨人》官方交響音樂會。

韓國表演同樣精彩紛呈，令人引頸以待的演出包括：雲集人氣偶像的「MBC IDOL RADIO LIVE IN HONGKONG 2025」、大勢男團WINNER巡唱，還有首次踏足香港舞台的虛擬男團PLAVE演唱會。

放眼國際，南非小天后Tyla亦將來港初試啼聲。她年紀輕輕已獲得格美林獎，勢以獨特曲風一鳴驚人。

首度登港的國際級盛事——BLAST Premier電競比賽聯同DesignerCon潮玩展，風靡年輕潮人

今年10至12月，亞博館將續以國際級盛事為焦點，涵蓋多個面向大眾的重點盛事。北美最大型的年度潮玩藝術展覽「DesignerCon」首次強勢登陸亞洲，將匯聚超過200家來自香港及海外的參展商，為亞洲藝術玩具和潮流文化市場樹立新的里程碑。

另外，國際電競比賽「BLAST Premier Rivals Hong Kong 2025」將雲集全球八支頂尖隊伍同場競技，為本地及海外觀眾帶來世界級觀賽體驗，電競迷不能錯過難得朝聖機會！

其他精彩活動包括改裝車界殿堂級盛事之一「東京改裝車展（TAS·HK）」，讓觀眾近距離感受日本改裝工藝與文化精髓；深受車迷青睞的「香港國際汽車博覽（IMXpo）」；以及年度最受家長與小朋友歡迎的「兒童書展」等，涵蓋不同年齡層與興趣，必將令人大開眼界、滿載而歸。

立即下載亞博館app參加抽獎

只需下載及登入AsiaWorld-Expo app，即有機會贏取「2025 盛事通行證」！參加方法非常簡單，一鍵參與，精彩隨行：

1.免費下載AsiaWorld-Expo app並成功註冊為會員

2.開啟抽獎頁面 – 輸入個人資料 (姓名、電話及電郵)

3.選擇心水答案

4.發揮創意，創作你的專屬扭蛋

立即下載亞博館app參加抽獎(品牌提供)

「亞博盛事大抽獎」第四季活動詳情：



獎品及名額：5名得獎幸運兒可獲得「2025 盛事通行證」，可隨意兌換一套兩張由2025年10月1日至12月31日於亞博館舉行之盛事門票。



截止登記日期：2025年9月4日



抽獎結果公佈：於2025年9月10日在AsiaWorld-Expo流動應用程式、亞博館各大社交平台、本地指定報章上公佈，得獎者將獲電郵通知。



抽獎活動受條款及細則約束，詳情請參閱專頁。(推廣生意的競賽牌照號碼：60376)

