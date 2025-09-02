9月片單｜14大必看推薦：全智賢《暴風圈》、Marvel 電影、綜藝

【Disney+ 9月精彩片單】踏入9月，Disney+ 強勢推出多部不同類型的電影、電視劇及綜藝，無論是漫威迷、星戰鐵粉，還是綜藝愛好者，通通都能大飽眼福！這次「01女生」為大家精選多部精彩作品，包括：迪士尼真人版電影、韓劇、美劇、Marvel電影等等，每一部都是讓人忍不住狂追到底。



Disney+ 9月精彩片單推薦1. 《史迪仔》 9月3日 上映

迪士尼真人版電影《史迪仔》改編自迪士尼2002年的經典動畫《扮嘢小魔星》，故事既搞笑又感人，講述孤單的夏威夷女孩與幫助修補她破碎家庭的逃亡外星人之奇妙旅程。本片由奧斯卡入圍導演甸費里沙甘普執導，瑪雅奇阿洛哈主演。

Disney+ 9月精彩片單推薦2. 《破案三人行》第5季 9月9日上映

美劇《破案三人行》講述三個陌生人居於紐約市一座大廈，彼此都對真實罪案十分著迷。當他們調查一位鄰居的神秘死亡事件時，竟一同被捲入此宗罪案中。

Disney+ 9月精彩片單推薦3. 《暴風圈》 9月10日上映

韓劇《暴風圈》講述前王牌外交官徐聞柱（全智賢 飾），因一宗震驚全國的總統候選人遇襲案，打開了足以改寫國家命運的「潘朵拉盒子」。在候選人遇害後，聞柱驚揭對方疑是北韓間諜！一個個謊言及被刻意埋藏的國家機密亦接連浮出水面，掀起牽動國際政治局勢的致命風暴！隨著聞柱逐步揭開直通美國白宮最高層的國際陰謀，致命的襲擊接踵而至，身份神秘的僱傭兵白山湖（姜棟元 飾）出現在身邊成為她的守護者。接下來的發展讓人期待。

Disney+ 9月精彩片單推薦4. 《電音少女》 9月17日上映

美劇《電音少女》主要講述流行天團「電幻花漾少女」的三名成員回顧過去，從她們高中相識那天開始，回憶關於她們的樂團和友情的故事。

Disney+ 9月精彩片單推薦5. 《潛能探案組》第2季 9月17日上映

《潜能探案組》由祖高達（《良善之地》、《絕地救援》）編劇，凱特琳奧爾森主演，講述一位單親媽媽的故事，她具有非凡的心智。憑藉不拘一格的破案手法，她與一名循規蹈矩，但經驗豐富的警探（丹尼辛積達 飾）結成一對不同尋常且勢不可擋的搭檔。本影集改編自大受歡迎的法國影集《高智商顧問》。

Disney+ 9月精彩片單推薦6. 《律界狂花》第3季 9月18日上映

《律界狂花》第3季描述積絲史釗活的職業操守，以及她在演繹法律時如何捩橫折曲，而對這個人口誅筆伐。但當遇上麻煩時，就會發現她其實是洛杉磯這個城市中最聰明和大膽的辯護律師，她總是憑一己之力完善司法體系。

Disney+ 9月精彩片單推薦7. 《濁流之爭》 9月26日上映

《濁流之爭》講述曾經清澈的京江化為濁流，無法無天的朝鮮。隱瞞過往成了地痞的是律（路雲 飾）、夢想成為朝鮮頂尖商人的崔恩（辛叡恩 飾），以及想成為清廉官吏的鄭天（朴栖含 飾），在昏暗時期，三人毫無動搖地想一步步打造自己的理想世界，他們的命運即將展開。

Disney+ 9月精彩片單推薦8. 《雷霆特攻隊*》 已上映

Marvel Studios 集結了一隊非傳統的反英雄團隊，成員包括伊蓮娜貝洛娃、巴奇巴恩斯、紅色守衛者、鬼魅、模仿大師和約翰獲加。在發現自己陷入華倫天娜阿蘭桂達芳婷設下的死亡陷阱後，這群心灰意冷的棄卒必須展開一場危險任務。在被迫面對各自最黑暗的過去時，這分崩離析的團隊最後會如何應對。

