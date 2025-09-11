9月好去處｜女生打卡/工作坊/商場購物：伊藤潤二來襲、首個8K VR

【拍拖好去處/夏日好去處】九月仍充滿夏日氣息，加上不時狂風驟雨，不妨預先準備些室內活動，既能避開太陽，同時與另一半、閏密或朋友家人共聚同樂。無論你想要文藝展覽、派對狂歡、聯乘活動或提早享受中秋佳節，以下的夏日好去處提案都能幫到你！



夏日好去處2025｜香港迪士尼樂園 「惡人派對 反轉全城」

「Disney Halloween Time」又來了！一眾迪士尼惡人齊齊出沒，包括黑魔后、邪惡皇后、洛基與紅女巫等奸角。他們今次更會大鬧「20周年奇妙派對」，將樂園反轉成為惡人主場，不單會在美國小鎮大街舉行氣勢磅礡的派對，更帶來全新「惡人反轉大街派對」。

為讓「惡人派對 反轉全城」派對氣氛加倍，由9月5日起至12月16日，香港居民更專享「雙重暢玩」優惠，只需港幣879元，即可入園暢玩兩次，並額外享美食及購物優惠！（品牌提供）

日期：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 11 月 9 日

地點：香港迪士尼樂園



夏日好去處2025｜LBE體驗館《SPACE ODYSSEY：星際危機》

偏好刺激感的話，不妨感覺另類、沉浸式的VR體驗！風靡全球的《SPACE ODYSSEY：星際危機》 ，將登陸香港，今次更是全澳首個8K超高清大空間沉浸式VR體驗，大家可以於4,000呎超大空間中自主選擇並主導太空冒險。

夏日好去處2025｜ LBE體驗館

日期： 2025年9月4日起

時間：

星期一至星期五：下午3時至晚上10時

星期六至星期日及公眾假期：上午10時至晚上10時

最後入場時間：晚上9時30分（每節時長約30分鐘）

地點：灣仔皇后大道東163號 163 QRE 7樓LBE體驗館



夏日好去處2025｜ 《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2 》香港站

「日本當代恐怖漫畫大師」伊藤潤二再次來港！今次展覽更結合沉浸式鬼屋體驗與珍貴原畫展示區，一次過展出10部伊藤潤二經典恐怖作品，主題包括耳熟能詳的《隧道奇譚》、《閣樓的長髮》、《藏書幻影》、《富江：照片》、《無盡的迷路》、《人頭氣球》、《壞小孩》、《無頭雕刻》、《雙一的寵物》、《呻吟的排水管》等，讓大家可以打卡之餘，感受極具壓迫感的日式鬼屋體驗！

夏日好去處2025｜ 《伊藤潤二 恐怖體驗展 2 》

日期：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 11 月 9 日

開放時間：

星期一至五 下午5時至晚上11時

星期六、日：下午3時至晚上11時

萬聖節期間（10月下限定）：

星期一至五：下午5時至晚上12時

星期六、日：下午3時至晚上12時

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena



夏日好去處2025｜ 荃灣廣場 「秋日咖啡露營祭」

咖啡不單是提神好物，更是品味生活不可或缺的一環。今次的「秋日咖啡露營祭」，現場將集結30多個本地及國際人氣咖啡及戶外品牌，包括首次登場的非洲烏干達莊園豆、台灣人氣品牌「Lim-kapi」、「蠻荒咖啡」、「達文西咖啡」、「飛鼠咖啡」等， 更有打卡熱點、咖啡拉花工作坊及比賽、小小野炊初體驗、mini咖啡師工作坊等活動，咖啡迷絕對不容錯過！

夏日好去處2025｜ 荃灣廣場 「秋日咖啡露營祭」

日期： 2025 年 9 月 19 日至 2025 年 10月 8 日

地點： 荃灣廣場L1中庭



夏日好去處2025｜ AIRSIDE GATE33《無限復活！不只是打機展》

「打機」絕不只代表「毒」！遊戲文化象徵的不只有娛樂，背後亦有不少深層意義， 更能夠代表文藝，設計以及當代文化。AIRSIDE將GATE33幻化成不一樣的遊戲空間，當中有六大展區，從珍貴的遊戲機藏品、體驗經典街機遊戲、體驗 《小朋友齊打交2》全新九龍城寨場景到不同的遊戲互動裝置，從不同角度讓大家反思屬於香港的遊戲文化故事。

AIRSIDE GATE33藝文館呈獻《無限復活！不只是打機展》

日期：2025年8月1日至11月9日

時間：

星期一至四：中午12時至晚上8時

星期五至日 上午11時至晚上9時

地點：AIRSIDE GATE33藝文館（SHOP 312）

