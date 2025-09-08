台灣藥妝店5大必買推薦！買爆行李箱怎麼辦？附精明投保教學

【台灣藥妝店必買｜快速投保】數到最適合快閃旅行的地方，定必是台灣！筆者就在8月中為自己創作了一個小假期，於周未快閃台北48小時。除了打卡不同景點、展覽和美食外，當然還有到台灣藥妝店大手購物，由開架彩妝到醫美護膚品，應有盡有。這次筆者就和大家分享，5款台灣女生最近流行的美妝，下次到訪台灣時可以參考看看。

以下均為筆者8月中購買時的價格，僅供參考，實際售價請以官方或商店公布為準。



台灣藥妝店必買1. Neogence即可拍澎嫩彈潤面膜 NT$99（約HK$26）

Neogence的即可拍澎嫩彈潤面膜，是筆者每次到訪台灣時都會回購的產品。這款面膜能迅速為肌膚補充水分，使用後肌膚立即恢復透亮光澤，保濕效果顯著。而且在使用後，可幫助提升底妝貼合度，妝容更顯自然持久，是一款高性價比的面膜。

台灣藥妝店必買1. Neogence即可拍澎嫩彈潤面膜 NT$99（約HK$26）（「01女生」攝）

台灣藥妝店必買2. Solone訂製舒芙蕾海綿（手指撲）NT$127（約HK$32）

Solone的手指粉撲，是設計非常精緻的化妝工具。手指粉撲背後有小繃帶，方便掌握；同時造型小巧，能精準照顧到鼻翼、眼角等臉部細節區域。這款粉撲特別適合用於局部遮瑕，可輕鬆推開膏狀或液體產品，實現均勻自然的妝效。此外，它也能用於暈染腮紅液，使色彩過渡柔和並呈現自然紅潤感。

台灣藥妝店必買2. Solone訂製舒芙蕾海綿（手指撲）NT$127（約HK$32）（「01女生」攝）

台灣藥妝店必買3. SHALON 粉撲海棉清潔濕巾 NT$129（約HK$33）

對於經常化妝但懶於清潔化妝工具的人來說，SHALON的粉撲海綿清潔濕紙巾，絕對是好幫手。這款濕紙巾能快速清潔粉撲、化妝海綿及刷具表面的彩妝殘留，而且可以即擦即用，清潔後無需等待乾燥，非常便利。也特別適合或旅行時使用，可維持化妝工具的清潔度，避免細菌滋生，是經常化妝女生必備的實用小物。

台灣藥妝店必買3. SHALON 粉撲海棉清潔濕巾 NT$129（約HK$33）（「01女生」攝）

台灣藥妝店必買4. Dr. May專業防曬氣墊SPF50+ PA++++ NT$1,280（約HK$332）

Dr. May專業防曬氣墊，有著SPF50+及PA++++的高防曬系數產品。採用氣墊設計使塗抹防曬變得更簡單，只需輕輕拍打就能均勻覆蓋全臉，質地清爽不黏膩，不會造成厚重感或泛白問題。而且它完全不需用手直接接觸，乾淨又方便，非常適合在帶妝時使用，不會破壞原有妝容又可以維持防曬效果。

台灣藥妝店必買4. Dr. May專業防曬氣墊SPF50+ PA++++ NT$1,280（約HK$332）（「01女生」攝）

台灣藥妝店必買5. Visee 精華豐唇蜜 NT$330（約HK$86）

Visee所推出的精華豐唇蜜，是兼具保養與妝效的唇部產品。其中#BR301楓糖紅色則是百搭顯白的色調，能提升整體氣質；而#SP003則是透明唇蜜，可單獨使用或疊加於唇膏上，瞬間賦予雙唇迷人光澤與飽滿感。這款唇蜜都是可打造水潤裸唇或立體豐唇效果，很適合喜愛光澤妝效的女生。

台灣藥妝店必買5. Visee 精華豐唇蜜 NT$330（約HK$86）（「01女生」攝）

短途旅行同樣建議買旅遊保險

送上短途旅行的溫馨提示！即使是短途旅行，也是一定要買旅遊保險。尤其是去旅行喜歡瘋狂購物的女生，萬一買「爆」了行李箱，也可以一個很好保障。推薦大家選擇了MSIG旅遊保險，除了基本保障外，還有3大專屬旅遊禮遇，很適合各種長短途旅行。

短途旅行同樣建議買旅遊保險（客戶提供）

MSIG全年和單次旅遊保險備多重保障

MSIG全年和單次旅遊保險，除了基本保障如：手提電話遺失或損壞、業餘危險運動及活動保障、取消及縮短行程保障等，更提供黑色或紅色旅遊警示下額外保障，讓人更安心投入旅遊當中。現在投保有3大專屬旅遊禮遇，包括：MSIG Easy Lounge航班延誤貴賓室通行證服務、海外視像醫療諮詢，以及行李箱維修上門交收服務。

MSIG全年和單次旅遊保險投保有3大專屬旅遊禮遇（「01女生」製圖）

MSIG專屬旅遊禮遇：行李箱維修上門交收服務

其中行李箱維修上門交收服務，是非常貼心又方便。於外遊期間行李箱不幸損毀（如：輪子脫落、拉桿故障、箱體裂痕等），回港後可聯絡MSIG行李維修服務熱線，即有維修公司專人上門提取行李箱進行維修。維修完後，還會將行李箱送回你家中服務完全免費。

如果你也是經常外遊，MSIG全年旅遊保險是你的必備之選，投保過程只需幾分鐘就可完成，簡單快捷。買了旅遊保險，出發更安心，玩得也放心！