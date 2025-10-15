10月好去處｜女生打卡/商場購物/展覽好去處：萬聖節派對、嘉年華

【拍拖好去處/萬聖節好去處】又來到一年一度令人相當期待的十月，除了中秋外，更是考驗膽量的萬聖節！無論你是大膽愛挑戰、性格膽怯或對只想稍微參與的「I」人，以下的十月好去處，相信都能夠讓你滿載而歸！



萬聖節好去處2025｜香港迪士尼樂園 「惡人派對 反轉全城」

獨家低至半價換購門票＋連玩2日優惠

「Disney Halloween Time」又來了！一眾迪士尼惡人齊齊出沒，包括黑魔后、邪惡皇后、洛基與紅女巫等奸角。他們今次更會大鬧「20周年奇妙派對」，將樂園反轉成為惡人主場，不單會在美國小鎮大街舉行氣勢磅礡的派對，更帶來全新「惡人反轉大街派對」。

日期：2025年9月19日至2025年11月9日

地點：香港迪士尼樂園



萬聖節好去處2025｜海洋公園哈囉喂全園祭 2025

獨家93折！

自問大膽又愛玩的話，不能錯過一向以刺激著名的海洋公園哈囉喂全園祭！今年海洋公園以頑魂為題，打造出直擊最深層的未知恐懼的六大驚嚇體驗：被詛咒的盲盒「怨靈盲盒」 、以香港真實奇案為靈感的「港詭奇案」、挑戰官能極限的「H25．慄」 、瘋狂邪教呈獻的「詭宅獻祭」、凶殘食人族主導的「喰人之森」 以及陰森無比的「噬魂墓地」，盡情感受震撼時刻！

萬聖節好去處2025｜海洋公園哈囉喂全園祭 2025（海洋公園官網）

日期：2025年10月1日至2025年11月2日

地點：香港海洋公園



萬聖節好去處2025｜ 《SPOOKY Halloween》

提到萬聖節，首選必定是主題樂園的狂歡活動，今年更有一個全新選擇：由 Live Nation Electronic Asia 策劃的首個萬聖節音樂嘉年華！

整個活動將邀請逾20組國際與本地巨星輪番上陣，包括國際 DJ Zedd、Steve Aoki、R3HAB，Hip-hop歌手Rae Sremmurd、Novel Fergus，本地歌手張敬軒、MC 張天賦、Lolly Talk等人，另外場內將設有三大主題打卡區域「主舞台音樂派對」、「詭趣市集嘉年華」及「怪奇藝術區」，大家更可以在萬聖節特色市集中盡情變裝狂歡！

日期：2025年10月24日至11月2日

地點：灣仔海濱活動空間



萬聖節好去處2025｜《朗豪坊心慌慌》

適逢朗豪坊「WoW!WePLAY」20周年，朗豪坊將4樓到12樓打造成「搞怪影院」體驗，其中頂樓更邀請到3大本地「搞鬼」插畫家：TonyElectronic 東尼電機 、DDED及Johnee Lau，一同化身恐怖主角造型，近距離互動之餘亦可以輕鬆應應節！

萬聖節好去處2025｜《朗豪坊心慌慌》 （品牌提供）

日期：2025年10月份逢星期六日、中秋節及中秋翌日及萬聖節當日

時間：正午12時至晚上9時

萬聖節（10月31日）（僅開放12樓位置） ：晚上6時至晚上10時

地點：旺角亞皆老街8號朗豪坊9樓至12樓



萬聖節好去處2025｜Eaton HK 沉浸式藝術展覽「顏面何存」

如果偏好低調、文青的萬聖節活動，不妨從文藝作品當中感受恐怖詭異感吧！今次Eaton HK 的 Tomorrow Maybe 藝廊，邀請了七位國際知名及本地新晉藝術家，包括榮獲 2025 年奧地利林茲電子藝術大獎（Prix Ars Electronica）的香港及紐約藝術家劉衛、曾代表香港參與第59屆威尼斯視藝雙年展外圍展本地藝術家徐世琪。

展覽結合藝術和萬聖節， 從萬聖節的古老面具儀式出發，透過裝置藝術、錄像、繪畫、混合媒體及互動體驗等多元作品，一同探討身份與人類之間的灰色地帶， 為大家帶來一場關於身份、真實和虛構的深度對話。

萬聖節好去處2025｜Eaton HK 沉浸式藝術展覽「顏面何存」（品牌提供）

日期：2025年10月17日至11月16日

地點：彌敦道380號香港逸東酒店4樓 Tomorrow Maybe



萬聖節好去處2025｜THE SOUTHSIDE x Designs in Air

今年萬聖節，佔地約51萬平方呎的THE SOUTHSIDE特別邀請來自英國、由著名充氣雕塑藝術家Filthy Luker及 Pedro Estrellas組成的團隊Designs in Air，將色彩班斕、造型趣怪的「怪獸」充斥商場，打造出七大的超現實視覺體驗。

除了打卡的「EYES ON YOU」幻彩森林外，更有毛孩亦能參與的「Pawlloween」百鬼夜行活動 以及結合經典廣東歌、嘩鬼勁舞的「SOUTHSIDE廣東歌萬聖夜」活動，讓大人小孩與愛寵同樣歡聚，感受派對氣氛！

萬聖節好去處2025｜THE SOUTHSIDE x Designs in Air（品牌提供）

地點：香港島南區黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDE



THE SOUTHSIDE萬聖節「EYES ON YOU」幻彩森林

日期：2025年10月10日至11月2日

地點：THE SOUTHSIDE各樓層



SOUTHSIDE廣東歌萬聖夜

日期：2025年10月25日 (星期六)

時間：晚上6時至9時

地點：LG露天廣場



Halloween Pawty百鬼夜行

日期：2025年10月19日

時間：下午5時至晚上7時

地點：LG中庭



萬聖節好去處2025｜ 《 伊藤潤二 恐怖體驗展 2 》香港站

「日本當代恐怖漫畫大師」伊藤潤二再次來港！今次展覽更結合沉浸式鬼屋體驗與珍貴原畫展示區，一次過展出10部伊藤潤二經典恐怖作品，主題包括耳熟能詳的《隧道奇譚》、《閣樓的長髮》、《藏書幻影》、《富江：照片》、《無盡的迷路》、《人頭氣球》、《壞小孩》、《無頭雕刻》、《雙一的寵物》、《呻吟的排水管》等，讓大家可以打卡之餘，感受極具壓迫感的日式鬼屋體驗！

日期：2025 年 9 月 19 日至 2025 年 11 月 9 日

開放時間：

星期一至五 5:00pm – 11:00pm；星期六、日：3:00pm – 11:00pm

萬聖節期間（10月下限定）：

星期一至五：5:00pm – 12:00am；星期六、日：3:00pm – 12:00am

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

