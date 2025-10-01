巴黎時尚好去處：前LV創意總監限定回顧展、打卡必到圓頂圖書館

【巴黎時裝秀/春夏時裝秀2026/巴黎好去處】無論是初次到訪巴黎，或是多次到訪的巴黎通，當地擁有的藝術和歷史文化都能讓其魅力大增。如果你正準備本月或十月到訪當地的話，除了備受關注的巴黎時裝周外，今季有多位新任創意總監帶來春夏首秀，包括新接手Chanel的Matthieu Blazy、Dior女裝新掌舵人Jonathan Anderson，以及接手Balenciaga的Pierpaolo Piccioli等，另外亦可參考以下巴黎時尚好去處，讓你的行程更為圓滿！



巴黎時尚好去處｜ 巴黎畢卡索美術館（Musée Picasso Paris）

如果你是畢卡索的愛好者的話，絕不能錯過擁有最豐富畢卡作品館藏的巴黎畢卡索美術館，從藍色時期、雕塑作品、普普藝術時期的各種繪畫，到生命最後十年所創作的作品都有，在這大家可以盡情感受畢加索的美學探索。

巴黎時尚好去處｜《VIRGIL ABLOH: THE CODES》首個大型回顧設計展覽

作為時尚狂迷，單單欣賞現有的時尚作品並不足夠！作為Off-White 創辦人兼 Louis Vuitton 前創意總監，天才設計師 Virgil Abloh 於2022年因病逝世。為了記念他的非凡創作，Virgil Abloh Archive™與Nike合作策劃出首個大型回顧展，透過包括20,000件藏品，打造出探索二十年的創作之旅，當中涵蓋時裝、建築、鞋履、音樂、家具、藝術及平面設計等多個範疇。

展覽地點： 巴黎大皇宮Grand Palais

展覽日期：2025年9月30日至10月10日



巴黎時尚好去處｜法國國家圖書館黎塞留館（Bibliothèque nationale de France – Site Richelieu）

坐擁逾400年歷史的法國國家圖書館，歷經 15 年的翻修計畫已經重新正式對外開放，重現風華後躍成巴黎的文化地標之一。圖書館以壯麗的圓頂、典雅的柱廊與自然採光設計聞名，其中曾是神秘之地的橢圓廳亦於百年間首次對外開放，大家真的不能錯過。

巴黎時尚好去處｜ Rick Owens 個人回顧展《Temple of Love》

擁有「暗黑大師」之稱的Rick Owens，其同名品牌迎來30週年，為了慶祝這個重要里程碑，為大家帶來個人回顧展，當中會展出100多個標誌性的服裝、傢俱雕塑、影片和裝置藝術等，更有與愛侶 Michèle Lamy的片段，讓大家可以深入了解他近三十年來的創作歷程。

巴黎時尚好去處｜ Rick Owens個人回顧展《Temple of Love》

展覽地點：巴黎時尚博物館 Palais Galliera

展覽日期：2025年6月28日至2026年1月4日



巴黎時尚好去處｜ Starbucks Opéra Paris

位於巴黎第二區歌劇院旁的Capucines街的Starbucks，不說不知其實它是法國第一家Starbucks。這邊過去曾是撞球室與百貨公司，輾轉而成如今的模樣。看似平凡的入口，內部裝潢則充滿奢華的十八世紀巴洛克風格，放眼可見精緻氣派的吊燈、天花版、短台階與大理石樑柱等配以金飾裝潢，難怪被網民票選為「巴黎最美的星巴克」！

巴黎時尚好去處｜ 巴塞爾藝術展巴黎展會Art Basel Paris 2025

偏好當代藝術的話，應該對巴塞爾藝術展（Art Basel）並不陌生，今次展會將在法國首都中心的巴黎大皇宮舉行，年尾則移師至邁阿密海灘展會以及海外。展會將以五大重點展區呈獻來自五大洲的著名藝廊所代理的現代及當代大師作品，並展示藝壇新貴的佳作。

展覽地點： 巴黎大皇宮 Grand Palais

展覽日期： 2025年10月24日至26日

