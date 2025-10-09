Netflix 10月精選片單推薦：金宇彬秀智再度同框、奧斯卡最佳動畫

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】來到氣溫仍然高企的十月，除了備受矚目的萬聖節，更有國慶、中秋加上重陽節等不少連假，想為心靈充充電的話，不妨安在家居享受me time！無論你是驚悚狂迷、紀錄片愛好者、綜藝喜劇或韓劇粉絲，今個月的Netflix 都有不少新片上架，絕對能讓你大包眼福。



Netflix 10月影集推薦 2025：《許願吧，精靈》 （Genie, Make a Wish）

奇幻愛情戲劇《許願吧，精靈》未開播已引來不少討論，除了有宋慧喬、安恩真、高圭必和李珠煐等人出演，更是男女主角繼《任意依戀》，相陣近十年再度同框演出！金宇彬與秀智兩人再度攜手主演，劇中秀智出演情感封閉的反社會人格女生，而金宇彬則出演淘氣的神燈精靈，引出花火十足的浪漫劇情！

Netflix 10月影集推薦 2025：《喵的奇幻漂流》（Flow）

榮獲第97屆奧斯卡金像獎最佳動畫片的《喵的奇幻漂流》上架Netflix了！錯過之前戲院上映的話，今次真的不容錯過，動漫以採用開源軟件Blender製作，故事圍繞一隻貓、一隻狗、一隻水豚、一隻環尾狐猴與一隻蛇鷲，牠們在森林水位逐漸上升的情況下努力求生，而且當中的聲效更是導演Gints Zilbalodis親自收錄的真實動物的聲音，加上全程無對白，只靠動物的動作已讓大家沉迷其中。

Netflix 10月影集推薦 2025：《超自然詭案實錄》 （True Haunting）

要是你自問大膽，同時對超自然事件有興趣的話，這套由「恐怖片大師」溫子仁監製的影集可以說是為你而設。影集取材自真實事件，結合了紀錄片形式與劇情透過原始音檔、照片歷史紀錄，透過臨場感十足的場景重現搭配現今訪談，以親身經歷者的視角詳述超自然遭遇，拼湊真實發生的超自然事件真相以及探索人類面對未知時的情感反應。

Netflix 10月影集推薦 2025：《回魂計》 （The Resurrected）

如果對犯罪驚悚題材有興趣的話，集結舒淇、李心潔、賈靜雯、鍾欣凌4位影后的《回魂計》絕對能讓你大呼過癮！故事圍繞女性復仇故事，講述因詐騙綁架案事件而結盟的兩位母親，為了替摯愛的女兒報仇，攜手向犯罪集團首腦施以酷刑復仇，但無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息，同時「正義」卻變得撲朔迷離，到底以惡對惡的真相會是怎樣？

Netflix 10月影集推薦 2025：《颱風商社》 （Typhoon Family）

想為苦悶的生活，注入新鮮感與正能量，不妨欣賞這套由曾執導《三流之路》、《今生也請多指教》的李那庭導演最新力作：《颱風商社》。由男團 2PM 出道的李俊昊與「怪物新人」金敏荷領銜演出，配角團更有《請回答 1988》的「國民爸爸」成東鎰、「最強綠葉」金敏、《夜行書生》的吳真星等多位實力派演員。劇情聚焦於1997 年金融危機期間，迎難而上、正面突圍的中小企業的「颱風商社」及其家庭成員奮鬥的故事，當中1990年代末期的氛圍相信能夠勾起不少人的共鳴感。

Netflix 10月影集推薦 2025：《小人物之歌》（Ballad of a Small Player）

《小人物之歌》改編自同名暢銷小說《The Ballad of a Small Player》，由Colin Farrell、Tilda Swinton與陳法拉主演，當中更有威尼斯影后葉德嫻登場，電影講述隱姓埋名、逃避過往法律與財務問題的英國律師，在澳門以假名潛伏，沉迷高額賭局從而試圖重建人生，賭局中竟對神祕女子產生了迷戀，從中探討命運、信仰與救贖等主題。

Netflix 10月影集推薦 2025：《獵魔士 第4季》 （The Witcher 4）

即將進入尾聲的《獵魔士》終迎來第4季！由《巫師》小說原著改編同名熱門影集，今季可以說是相當關鍵，主角不單由《雷神》親弟弟Liam Hemsworth接棒演出，更是承接第3季撼動整個大陸的事件發生後，連接著往後的狩魔冒險旅程，為第5季做好準備。

Netflix 10月影集推薦 2025｜《獵魔士 第4季》 （The Witcher 4）將在10月30日上架

▼▼▼【按圖看更多Netflix 10月影集推薦 】▼▼▼