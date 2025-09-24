米蘭時尚好去處：街頭尋寶/時裝周閉幕紅毯必選歌劇院/人氣買手店

【米蘭時裝秀/春夏時裝秀2026/米蘭好去處】 米蘭時裝周現正火速進行中，今季預計將舉行 55 場實體時裝騷及 4 場線上發佈會，雖然時裝周主要提供予業內人士，如時尚媒體、買家、產業人士以及受邀貴賓參觀。不過部分展示會、預約式展覽、派對及專屬活動，仍可能讓公眾有份參與其中，大家可以多多留意品牌公布。如果你正好計劃歐遊的話，不妨參考以下米蘭時尚好去處，讓你的行程更為圓滿！



米蘭時尚好去處｜米蘭街頭city walk

想感受米蘭時尚氣息，最快捷方法當然是在街頭探索行逛，更可能有意外驚喜！今季DIESEL突破傳統界限，於米蘭街頭舉辦一場公眾亦能參與的「DIESEL EGG HUNT」的活動，55 套造型遍佈 Piazza Beccaria到米蘭的不同角落，讓普羅大眾亦能優先接觸新系列，不用苦苦守候網上的公告！

米蘭時尚好去處｜布雷拉畫廊（Palazzo Brera）

作為米蘭代表性的美術館之一，布雷拉畫廊設於布雷拉宮中，主力收藏文藝復興和巴洛克時期的畫作、雕塑和裝飾藝術品等，加上後面更有一座浪漫的植物園，讓人目不暇給。除了欣賞藝術畫作外，這邊更是上季Sportmax的秋冬展示地，作為時尚狂迷切勿錯過打卡！

米蘭時尚好去處｜斯卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）

被譽為歐洲三大歌劇院的斯卡拉歌劇院，除了可以欣賞經典歌劇外，大家亦可以參觀當中的博物館，一睹劇院前的典雅大廳及歌劇院內部。另外，這地更是永續時尚大獎頒獎典禮與米蘭時裝周閉幕紅毯之地，雖然活動並沒有對外開放，不過大家亦可以在歌劇院外先行欣賞各位明星藝人的造型。

米蘭時尚好去處｜米蘭主教座堂（Duomo di Milano）

來到米蘭，當然不能不去米蘭的地標、世界五大教堂之一、意大利最大的教堂：米蘭大教堂（Duomo di Milano），單是興建已花費約六百年，它不單是哥德式藝術傑作，更是象徵著米蘭豐富的歷史證明。雖然教堂相當於13層樓高，十分建議大家登上屋頂，能夠欣賞城市的全景，同時近距離這座古典與時尚完美交融的傑作。

米蘭時尚好去處｜埃馬努埃萊二世拱廊街（Galleria Vittorio Emanuele II）

作為義大利最古老的購物長廊，同時是米蘭地標之一，帶玻璃圓頂棚的拱廊街不單集結了Louis Vuitton、Prada與Gucci等名牌。頭頂更是金碧輝煌、19世紀的玻璃拱頂，配合馬賽克地板，走廊交匯於中部的八角形空間，而迴廊兩頭分別連接了米蘭最著名的兩大地標，基本上無人不識這個人氣打卡點！

米蘭時尚好去處｜蒙特拿破崙大街（Via Montenapoleone）

擁有「世界最貴的街道」之稱的蒙特拿破崙大街，可以說是米蘭時裝最主要嘅路，一地集結各款高級奢華精品與珠寶品牌，除了可以大買特買，門店櫥窗設計亦是能大飽眼福。

米蘭時尚好去處｜10 Corso Como

由前義大利版《ELLE》主編Carala Sozzani打造的複合空間，集結了藝術展覽、時尚零售、書店、咖啡廳和酒店於一身，就像是可以走進去的立體雜誌一樣。