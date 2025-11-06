Netflix 11月假日精選片單：怪奇物語最終季、多部懸疑片必追！

【Netflix推薦2025/Netflix影集推薦】步入年末時份，節日氣氛日漸濃厚，除了入手合適的節日驚喜禮物外，居家聚會時亦不能缺少好戲好劇的陪伴！無論你是驚悚狂迷、紀錄片愛好者、綜藝喜劇或韓劇粉絲，以下的Netflix 片單都能讓你與與親朋好友一同大包眼福。



Netflix 11月影集推薦 2025：1. 《魷魚遊戲：真人挑戰賽 第2季》

有追看《魷魚遊戲》的話，應該對當中的打畫片、抓石子、音樂椅等遊戲並不陌生。乘著《魷魚遊戲》的熱潮，根據其而改編的英國真人實境節目亦迎來第二季，上季已入圍艾美獎與英國影藝學院獎，成為Netflix最具代表性的非戲劇類節目之一，到底今季參賽者們會為了456萬獎金使出怎麼樣的渾身解數？

Netflix 11月影集推薦 2025：2. 《你旁觀的罪》（As You Stood By）

喜愛犯罪驚悚影集的話，這部改編自日本小說家奧田英朗2014年的作品《直美與加奈子》的《你旁觀的罪》相信會很對你的口味。由全少妮、李瑜美主演的戲劇，這部更入選第30屆釜山國際電影節，劇情講述婚姻中的家暴議題，被逼至絕境的兩個女性，以極端選擇回應生存困境，從受害者走到行動者的決定，到底是痛苦還是解脫？

Netflix 11月影集推薦 2025：3. 《一吻爆炸》（Dynamite Kiss）

在上月剛播完的《許願吧，精靈》中獲得高度讚賞的安恩真，這月又有新劇上映了，今次更與「最強年下男」 張基龍首次合作浪漫喜劇！劇情講述因為生計而偽裝成「有小孩的媽媽」進入職場的單身女子，卻意外與愛上她的部門主管陷入戀情，更譜出一段錯綜複雜的暗戀關係。

Netflix 11月影集推薦 2025：4. 《武士生死鬥》（Last Samurai Standing）

偏好對戰鬥爭畫面的話，由日本小說家今村翔吾創作的長篇小說改編的這部《武士生死鬥》應該能夠令你獲得不錯的視覺衝擊，演員陣容包括東出昌大、染谷將太、山田孝之、二宮和也等人，劇情講述明治時期，292名技藝高超的武士齊聚京都天龍寺，為了贏得巨額賞金而參加一場致命的生死決戰遊戲「蠱毒」，相信當中將會充滿熱血的對戰畫面！

Netflix 11月影集推薦 2025：5. 《如果我不曾見過太陽：一部曲》

看厭了甜甜的戀愛的話，從校園青春愛情延伸到暗黑懸疑題材的曲折性主題，應該能夠吸引到你！由《想見你》團隊，聯合曾敬驊、李沐、程予希、江齊、馬志翔、姚淳耀、石知田等多位勢力派演員打造的最新力作，劇集分為上下兩部分上架，從「暴雨殺人魔」 自首高中的多個罪行，揭開校園歲月裡過往種種愛與恨。

Netflix 11月影集推薦 2025：6. 《怪奇物語：第5季 第1輯》（Stranger Things 5）

引起全球追看潮流的《怪奇物語》（Stranger Things） 終於迎來最終季，今季將分成三部分上架，橫跨2025到2026年，讓聖誕歲末都能充滿怪奇的氣氛！Eleven與夥伴的最終冒險更是關乎拯救整個世界，今季整個霍金斯鎮（Hawkins）都被政府實施軍事封鎖，加上大反派Vecna與「魔神」Demogorgon一同踏足現實世界，單看預告已經令每個怪奇物語迷都大飽眼福！

▼▼▼【按圖看更多】Netflix 11月影集推薦 2025▼▼▼