11月會展婚展重點搶先看：周大福限定珠寶驚喜、17大餅卡優惠

【婚展2025/籌備婚禮】來到2025年末，除了要準備來年的生活計劃外，準新人們亦要為自己的婚禮好好準備，因為由決定婚禮細節、尋覓婚禮用品、選購婚禮服務到大喜日子當日，最少都要花上半年到一年時間準備。如果仍在摸索婚嫁的大小事宜，不妨先行逛大型婚紗展，集齊所需的婚嫁資訊！



大型會展婚展每次都有匯聚不同婚嫁用品及服務，今次更有超過230間參展商，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都一應俱全，一個展覽就滿足所有新人的需求。

「香港婚紗展暨結婚博覽2025」及「香港婚宴博覽2025」

日期：2025年11月7至9日

時間：中午12時至晚上8時

地點：灣仔會展 Hall 5EFG

入場費：HK$25/位

11月婚展2025｜重點1. 星級珠寶、金飾優惠

提到結婚，當然少不免婚嫁珠寶的份，從閃耀鑽戒到精緻婚書，每一件珠寶都是對愛的見證與祝福，讓您在人生最重要的時刻綻放光彩。今次周大福呈獻多重珠寶驚喜，能夠讓大家以更優惠價錢入手足金飾品以及珠寶，為您與摯愛的旅程添上璀璨光芒。

婚紗展限定珠寶優惠：

1. 指定足金飾品 | 全免手工費＋$０佣金

2. 尊享足金飾品全單92折（精選三錢及以上黃金飾品)

3. 限量驚喜 | HK$38,800 卡裝鑽戒 閃耀登場

4. 指定一口價珠寶鑲嵌、K金、PT950鉑金類產品單件9折

5. 限定對戒套裝價發售

6. 選購「囍宴回禮小物 | 伴郎伴娘首飾組合」每滿 HK$5,000 即獲贈 奇華禮券（價值HK$250）

7. 購物滿HK$28,800，即獲贈精美首飾盒乙個; 購物滿HK$58,800，即獲贈精美首飾盒乙個 + 「金御喜餅咭」奇華餅家餅咭乙張(價值HK$390)

8. 購買周大福禮券，每滿HK$5,000，可額外獲贈HK$200周大福禮券



*優惠受條款及細則約束，詳情請向場內職員查詢。

*禮品數量有限，送完即止

*周大福珠寶金行有限公司保留隨時更改、取消有關條款及活動之權利，無須另行通知。如有任何爭議，周大福珠寶金行有限公司保留最終決定權

11月婚展2025｜重點2. 17大餅卡優惠

相信不少準新人都會乘著婚展時候，尋找人氣且價錢實惠的回禮好物，其中餅咭禮券更是最具人氣，最不可或缺的要素。今次更有奇華、A-1 Bakery、榮華、美心西餅、東海堂 アローム、恆香、Chateraise、Häagen-Dazs™、鴻褔堂、LIFETASTIC、LUCULLUS、PAUL LAFAYET、曲奇四重奏、永樂粉麵廠、阿嫲現烤手工蛋糕、銀杏館及Grandma's Scones等17間選擇。

11月婚展2025｜重點3. 入場即獲豐富禮品包

如果仍在觀望婚展需要入手的好物，不妨先與另一半拿取優惠禮物，只需情侶二人同時購票，入場即可獲「秋日大激賞」豐富禮品包一份，當中包括Be Pure酒の御守 (單包散裝)、WOW Fitness試堂券、DoDoME MINI洗面巾(8片)等多樣禮品。而且只要完成「我賞你Like」送禮活動的指定動作，更即賞小禮物一份。

11月婚展2025｜重點4. 多重消費獎賞

如果有消費心水的話，不要錯過場內的多重消費獎賞：場內消費超過HK$1,000元，更可參加必中抽獎一次，禮品種類包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。另外，大會首次與「易賞錢MoneyBack」攜手推出全新婚展積分獎賞活動，讓大家一邊消費一邊輕鬆賺取積分，盡享多重獎賞，讓消費更精明！