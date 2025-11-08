11月片單｜10部必看推薦：池昌旭《操控遊戲》、SEVENTEEN紀錄片

11月Disney+ 片單｜今個月又有不少精彩影視作品上線，都是很適合周末放假與家人或好友一同觀影！Disney+ 於11月有多部環球熱門電影、劇集和綜藝，包括池昌旭主演《操控遊戲》、韓流天團SEVENTEEN紀錄片《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》、美劇《訴訟女王》等，讓人期待每部的上映。



11月Disney+ 片單推薦1. 《操控遊戲》 11月5日上線

韓劇《操控遊戲》講述原本過着平凡生活的台仲，突然被冠上莫須有的罪名並鋃鐺入獄。在發現一切都是由耀翰一手策劃後，他決定展開復仇，一場激烈的對決就此展開！

11月Disney+ 片單推薦2. 《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》 11月7日上線

成軍十年的韓流天團SEVENTEEN，在成員各自入伍迎來短暫空白期，Disney+ 呈獻音樂紀錄片《SEVENTEEN: OUR CHAPTER》為一眾fans止渴！紀錄片將講述SEVENTEEN於這十年一起度過的時光，記錄他們對自己的反覆質疑，以及即將同行的未來。

11月Disney+ 片單推薦3. 《拳王爭霸》I AM BOXER 11月21日上線

拳擊資歷30年的馬東石，即將帶來一場極限拳擊生存戰。節目《拳王爭霸》雲集90位自稱最強的拳擊手進行對決，一分高下！更邀請到一眾韓國知名藝人、諧星以及業餘拳擊手齊聚一堂。在一連串大規模的任務中，拳擊手們將展開火花四濺的精彩對決。

11月Disney+ 片單推薦4. 《訴訟女王》 11月4日上線

美劇《訴訟女王》講述一群女離婚律師離開男性主導的律師事務所，自立門戶，開創自己的事業。她們精明幹練，情緒敏感，處理各種棘手的離婚案件、醜聞秘辛，以及法庭內外不斷變化的關係。在金錢至上、愛情如戰場的世界裡，她們不只是參與者，更是遊戲規則的改變者。

11月Disney+ 片單推薦5. 《神奇4俠：英雄第一步》 11月5日上線

Marvel Studios全新鉅製《神奇4俠: 英雄第一步》隆重介紹Marvel首個超級英雄家庭——「神奇先生」烈李察士（貝哲羅柏斯卡 飾）、「隱形女俠」蘇珊斯湯（雲妮莎卻比 飾）、「霹靂火」尊尼斯湯（祖瑟昆因 飾）和「石頭人」（艾邦摩斯巴拉赫 飾），一條心面對MCU至今最艱鉅的挑戰！神奇4俠全家總動員，力抗四處吞食星球想稱霸宇宙的恐怖強敵「殲滅者」（賴夫英納森 飾）和神秘手下銀魔（茱莉亞嘉納 飾），捍衛地球存亡。

11月Disney+ 片單推薦6. 《火與水：阿凡達電影製作特輯》11月7日上線

由Lightstorm Entertainment製作的紀錄片「火與水：阿凡達電影製作特輯」深入探索奧斯卡得獎電影兼創下票房奇蹟的《阿凡達：水之道》幕後製作過程，更首度公開即將上映的《阿凡達：火與燼》珍貴片段，當中獨家收錄了幕後花絮、概念圖輯以及與創作團隊與演員的訪談。

