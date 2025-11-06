低成本護膚｜7日「肌斷食」：讓肌膚回復至透亮健康！3膚質不適合

「肌斷食」｜重視護膚絕對是好事，但一但過度護膚，使肌膚造成負擔從而變得狀態不穩，就要開始考慮轉換護膚方式。日本醫生宇津木龍一曾分享「肌斷食」護膚方法，透過停止使用護膚品，讓肌膚得到休息時間。這種護膚方法還可幫助肌膚屏障修復，慢慢回復至健康狀態。以下將分享「肌斷食」的原理，和如何7天實踐此護膚方法。



「肌斷食」原理

「肌斷食」是由日本醫生宇津木龍一所提出，他認為人身肌膚擁有強大的自我調節和修復能力。但人們長期和過度地依賴護膚品時，會使肌膚開始「偷懶」，逐漸降低了自我修復和屏障功能。甚至可能護膚品成分過於複雜或使用頻繁，造成肌膚負擔過重變得不穩定。所以提出「肌斷食」理念，暫時停止使用或減少護膚程序，讓肌膚好好休息一下，從而恢復皮膚的自我修復能力，使皮膚屏障得以提升，回復至健康狀態。

「肌斷食」原理及7日「肌斷食」護膚方法（freepik）

7日「肌斷食」護膚方法

「肌斷食」第1天：徹底斷食

在早晚清潔面部時，只使用清水清潔，避免使用任何潔面乳。在潔臉之後，也完全不要塗抹任何護膚品，包括最基礎的爽膚水和保濕乳液，讓肌膚徹底斷食。

「肌斷食」第2-3天：臉部補水及滋潤眼部

第2-3天延續只使用清水潔面，其後可以開始使用成分單純且無添加的保濕型化妝水，為肌膚提供水分。此外，由於眼周肌膚比臉上其他位置更薄弱和易受傷害，所以也用開始使用溫和一點的眼霜，給予眼部足夠的滋潤。

「肌斷食」第2-3天延續只使用清水潔面，其後可以開始使用成分單純且無添加的保濕型化妝水（freepik）

「肌斷食」第4天：嘗試使用功效型爽膚水

假如前3天的「肌斷食」後，膚狀穩定沒有任何不適反應，在第4天可以嘗試使用帶來其他功效的爽膚水，像是美白、控油、抗衰老等功效，其間也可以配合化妝棉進行短時間濕敷，觀察皮膚狀況。眼部護理也要繼續。

使用溫和一點的眼霜（freepik）

「肌斷食」第5天：鎖水保濕

在第5天繼續使用功效型爽膚水和眼霜，同時可以增加保濕乳液，選擇質地相對輕盈的產品，可以幫助鎖住肌膚表面水分，不造成負擔同時可形成一層薄薄的保護膜，達至鎖水保濕效果。

「肌斷食」第6天：增加精華（freepik）

「肌斷食」第6天：增加精華

在第6天晚上開始護膚前，可恢復正常清潔，使用溫和的潔面產品。在清潔肌膚後，可開始延續前一天護膚程序，同時可加入一款常用的精華，為肌膚注入更多營養以及加強滋潤。

「肌斷食」第7天：恢復正常護膚流程（freepik）

「肌斷食」第7天：恢復正常護膚流程

在「肌斷食」最後一天，可視乎肌膚狀況逐步恢復到正常的護膚流程。甚至可敷一片面膜，因為在經過一星期的斷食，此時肌膚吸收力應已回復正常，護膚品的功效也能吸引得更好。

不是所有膚質適合「肌斷食」（freepik）

不適合「肌斷食」的膚質

不過要注意「肌斷食」並非所有膚質都適合，在執行上也要隨時注意肌膚狀況，有任何不適反應因立即尋求專業皮膚科醫生意見。以下是不適合「肌斷食」的膚質：

1. 濕疹、玫瑰痤瘡或牛皮癬等患者：本身肌膚屏障較差，不適合貿然停用常用護膚品。

2. 敏感肌與乾性肌：肌膚屏障功能較弱，若停止保濕產品，可能導致乾燥、脫皮、痕癢等問題加劇。

3. 正在進行醫美療程：雷射、酸類煥膚等療程，需要適當的修復與保濕，不適合停用護膚產品。