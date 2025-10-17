乾性肌是如何形成？醫生：保濕可減緩肌膚老化、留意這些護膚成分

【秋冬保濕】要知道做好保濕，不僅可以防止肌膚乾燥，保持皮膚水潤有彈性外，其實還可以幫助肌膚新陳代謝，改善暗沉使膚況變得透亮，同是還預防肌膚老化。這次「01女生」邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，分享乾性肌在保濕時要注意的地方，以及可以留意的抗老護膚成分。



乾性肌是如何形成？（FREEPIK）

乾性肌的形成

乾性肌的形成，除了與皮膚原生較缺乏皮脂分泌，容易發生皮膚乾燥的問題外，其實與年齡、荷爾蒙變化或健康狀況也有關係。

顏醫生分享隨著年齡增長，皮脂分泌減少，肌膚天然保濕因子（NMF）和神經醯胺減少，導致肌膚乾燥。另外，女性進入更年期前後，荷爾蒙會產生變化，有機會加速膠原蛋白流失、皮膚變薄，並導致皮膚乾燥、敏感、彈性下降。

身體健康狀況也會影響皮膚保濕，例如長期壓力、睡眠不足、某些藥物（如A酸類藥物）、以及甲狀腺等內分泌疾病，都可能影響皮膚的健康和保濕能力，加劇乾燥。

做足保濕有助肌膚抗老嗎？（FREEPIK）

做足保濕有助肌膚抗老嗎？

水分是人體中最重要的組成部分，為肌膚保持水分充足，也是抗老化的關鍵之一。顏醫生指保濕對抗老有一定幫助，因為乾燥會加速肌膚老化，如細紋、鬆弛和暗沉。充足的水分可維持肌膚彈性、促進細胞更新和修復屏障功能，間接減緩老化。

在選擇保濕或抗老護膚品可留意這些成分

在選擇保濕同時抗老的護膚品，可留意以下保濕成分：玻尿酸可補充水分，提升肌膚飽滿度；神經醯胺（Ceramides）可修復肌膚屏障，鎖水並保護肌膚；甘油（Glycerin）和泛醇（Panthenol）：吸濕並舒緩乾燥肌。

抗老成分方面： 視黃醇（Retinol）可促進膠原蛋白生成，改善細紋，但乾性肌需從低濃度開始以免刺激；胜肽（Peptides）可刺激膠原蛋白和彈性蛋白生成，提升緊緻度；維他命C：抗氧化，促進膠原合成，改善膚色不均；菸鹼醯胺（Niacinamide）：增強屏障功能，減少水分流失，同時淡化細紋和色斑。

不要過度用保濕產品（FREEPIK）

不要過度用保濕產品

做好保濕固然重要，但也不能過度，要不然會適得其反。顏醫生提醒使用過於厚重的保濕產品（尤其含高濃度油脂）可能堵塞毛孔，引發粉刺或痘痘。塗抹多層護膚品（例如多重精華+乳霜）也會造成皮膚黏膩或敏感。同時，當角質層長期處於過度飽水狀態，細胞會過度膨脹，皮膚出現浸漬及影響屏障功能，變得更容易敏感、泛紅。