下午茶推介2025｜聖誕特色下午茶推薦：珠寶聯乘、海景打卡必到

【下午茶High Tea2025/聖誕下午茶推介】想渡過一個充滿氣氛的聖誕節，除了四出搜羅合適的聖誕裝置打卡，不妨相約閏密好友或另一半，一同前往極富聖誕特色的聖誕下午茶，分享醉人節日氣氛。想知道最新的聖誕下午茶，「01女生」已為你集結好多個聖誕下午茶選擇，絕對能夠助你成就一個難忘佳節！



聖誕下午茶High Tea推介｜香港朗廷酒店x周生生 「Wonders in Light聖誕限定下午茶」

想感受美食與藝術的聯乘？今個聖誕朗廷酒店與周生生攜手，以周生生的旗艦YuYu 系列，將細膩、自然流動的珠寶美學融入美點當中。除了鹹甜點呼應系列特色，餐具設計亦同樣勾勒出如魚群般靈動感， 標誌性的欖尖形圖案不時出現其中，締造出溫馨且高雅的節日體驗。

日期：2025年11月15日至12月31日

地點：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂層廷廊（Palm Court）

價格：

2025年11月15日至30日

星期一至五：HK$738/兩位用；星期六、日及公眾假期：HK$738/兩位用

2025年12月1日至18日：HK$838/兩位用

2025年12月19日至31日：HK$888/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜ Cetaphil舒特膚 X AMMO「金緻光采再生之旅」下午茶

來到秋冬，除了補濕護理，抗老護理亦是一大重要項目！今次Cetaphil舒特膚與AMMO攜手合作，以品牌最新推出的「賦活胜肽塑顏系列」作為靈感，將大豆元素融入鹼甜點當中，完美融合抗老成份與節日儀式感。

聖誕下午茶High Tea推介｜ Cetaphil舒特膚 X AMMO「金緻光采再生之旅」下午茶（品牌提供）

日期：即日起至2025年12月31日（下午3時至6時 ）

地點：香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層AMMO

價格：HK$488/ 兩位用（另收加一服務費）



聖誕下午茶High Tea推介｜唯港薈GREEN「GREEN X GODIVA：星願木馬下午茶」

誰說下午茶只有甜點，或是不能滿載而歸？大胃口女生必不能錯過唯港薈 (Hotel ICON) 的三道菜下午茶！今年酒店繼續與頂級比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作，由前菜、自選主菜到GODIVA甜品層架，濃郁的GODIVA朱古力都融入下午茶菜式之中。閃亮夢幻的水晶球造型，加上緩緩轉動的旋轉木馬，洋溢濃厚的節慶氛圍。

聖誕下午茶High Tea推介｜唯港薈GREEN「GREEN X GODIVA：星願木馬下午茶」（品牌提供）

日期：2025年11月17日至2026年2月13日 (需提前一天訂座)

時間：

節日限定午市時段: 中午12時至下午2時30分

下午茶時段: 下午3時至5時30分



地點：大堂餐廳GREEN

價錢：(每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒乙杯)

週一至週五 三道菜下午茶：HK$388/一位用；HK$698/兩位用

週六至週日及公眾假期 三道菜下午茶：HK$448/一位用；HK$788/兩位用

2025年12月25日至26日及2026年1月1日 ：HK$498/一位用；HK$888/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜香港麗思卡爾頓酒店大堂酒廊 「胡桃夾子幻樂下午茶」

提到聖誕，當然不少得經典的聖誕劇目《胡桃夾子》，讓冬日氣氛更添奇趣感。今個聖誕，香港麗思卡爾頓酒店聯同香港芭蕾舞團攜手，除了打造獨家節慶家庭專享禮遇，亦以經典劇目《胡桃夾子》為靈感，打造出造型別緻且具儀式感的「胡桃夾子幻樂下午茶」，鹼甜點都充滿節日氣息。

聖誕下午茶High Tea推介｜香港麗思卡爾頓酒店大堂酒廊 「胡桃夾子幻樂下午茶」 （香港麗思卡爾頓酒店）

日期：2025年11月28日至2026年1月1日

價錢：HK$588/一位用；HK$908/兩位用 （另設加一服務費）

地點：香港麗思卡爾頓酒店102樓大堂酒廊



聖誕下午茶High Tea推介｜香港嘉里酒店大堂茶座 「奢華獻禮魚子醬下午茶」

如果想要節日奢華感，當然不少得頂級魚子醬作為點綴！今次香港嘉里酒店以原盒頂級魚子醬配合一系列時令海鮮食材， 打造出魚子醬鮮美與茶點甜蜜交織的下午茶。

聖誕下午茶High Tea推介｜香港嘉里酒店大堂茶座 「奢華獻禮魚子醬下午茶」（品牌提供）

日期： 2025年11月1日至2026年1月4日

價錢： HK$758/兩位用 （包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

地點： 香港嘉里酒店大堂茶座



聖誕下午茶High Tea推介｜ Fortnum & Mason「Fortnum’s下午茶」

今個年末，品牌更與現代茶系調酒吧 Tell Camellia合作，以Fortnum's茶葉調配出四款限定雞尾酒，茶香與酒韻碰撞。節日期間，181經典的下午茶鹹甜點披上聖誕盛裝。

聖誕下午茶High Tea推介｜ Fortnum & Mason「Fortnum’s下午茶」（品牌提供）

日期： 2025年11月7日至12月31日

價錢： HK$588起／1位（另收10%服務費）

地址︰九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪



聖誕下午茶High Tea推介｜ 香港喜來登酒店 視佳廊SKY LOUNGE 「節慶下午茶」

提到聖誕，當然不少得漫天白雪的浪漫美景。今次視佳廊SKY LOUNGE，以冬日色調配上奢華金調配色，打造出令人驚喜的限定節慶下午茶。下午茶包含多款鹹甜點心，包括聖誕史多倫麵包及火雞肉鹹點等，配上特調雞尾酒，加倍節日氛圍。

聖誕下午茶High Tea推介｜ 香港喜來登酒店 視佳廊SKY LOUNGE 「節慶下午茶」（ 香港喜來登酒店）

日期：即日起至2025年12月31日 （下午2時至下午5時半）

價錢： HK$338/一位用（另設加一服務費）

地點：彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

