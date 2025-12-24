下午茶推介2025｜15+聖誕特色下午茶推薦：珠寶聯乘、海景打卡

【下午茶High Tea2025/聖誕下午茶推介】想渡過一個充滿氣氛的聖誕節，除了四出搜羅合適的聖誕裝置打卡，不妨相約閏密好友或另一半，一同前往極富聖誕特色的聖誕下午茶，分享醉人節日氣氛。想知道最新的聖誕下午茶，「01女生」已為你集結好多個聖誕下午茶選擇，絕對能夠助你成就一個難忘佳節！



聖誕下午茶High Tea推介｜ CAFÉ LANDMARK「Noëlia 節日雙人下午茶 」

想充分體驗法式節日氣氛，當然不少得感受甜而不膩的法式甜點！今次Café Landmark，以「Noëlia at LANDMARK: Joy Begins with Giving」為靈感，讓夢幻的Noëlia小鎮注入鹼甜點當中，配上Noëlia節日特飲，讓節日更添儀式感！下午茶更會附贈限定版置地廣塲聖誕掛飾一個，包括活潑可愛的法國鬥牛犬 Louis 或聰慧睿智的貓頭鷹 Marcel，以及一張港幣50元的Noëlia現金券。

日期：2025 年11月21日至2026年1月1日 （下午2時半至下午5時半 ）

地點： 置地廣塲中庭1樓107-108號舖

價格（另收加一服務費） ：HK$698/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜香港朗廷酒店x周生生 「Wonders in Light聖誕限定下午茶」

想感受美食與藝術的聯乘？今個聖誕朗廷酒店與周生生攜手，以周生生的旗艦YuYu 系列，將細膩、自然流動的珠寶美學融入美點當中。除了鹹甜點呼應系列特色，餐具設計亦同樣勾勒出如魚群般靈動感， 標誌性的欖尖形圖案不時出現其中，締造出溫馨且高雅的節日體驗。

日期：2025年11月15日至12月31日

地點：香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂層廷廊（Palm Court）

價格：

2025年11月15日至30日

星期一至五：HK$738/兩位用；星期六、日及公眾假期：HK$738/兩位用

2025年12月1日至18日：HK$838/兩位用

2025年12月19日至31日：HK$888/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜ Cetaphil舒特膚 X AMMO「金緻光采再生之旅」下午茶

來到秋冬，除了補濕護理，抗老護理亦是一大重要項目！今次Cetaphil舒特膚與AMMO攜手合作，以品牌最新推出的「賦活胜肽塑顏系列」作為靈感，將大豆元素融入鹼甜點當中，完美融合抗老成份與節日儀式感。

日期：即日起至2025年12月31日（下午3時至6時 ）

地點：香港金鐘正義道9號亞洲協會香港中心低層AMMO

價格：HK$488/ 兩位用（另收加一服務費）



聖誕下午茶High Tea推介｜ 香港美利酒店 x Penhaligon’s「英倫冬日節慶下午茶」

想感受香氣與美食的結合，絕對不要錯過美利酒店與Penhaligon’s這次的合作，以品牌獨特的英倫與皇室魅力，以經典的香韻為靈感，打造出充滿節慶氣氛的精美甜點與奢華咸點，交織出宛如一場交響樂般和諧的下午茶樂章。

日期： 2025年12月1日至2026年1月15日（下午3時至5時）

地點： 香港美利酒店,UG/F Garden Lounge

價格（另收加一服務費） ：

HK$848/ 兩位用(包括茶或咖啡) ，第三位起每位HK$424

HK$988/ 兩位用(包括Saicho氣泡茶或氣泡酒) ，第三位起每位HK$494



聖誕下午茶High Tea推介｜ 香港半島酒店大堂茶座「願望之樹」下午茶

提到聖誕節，當然要將節日氣氛與眾同樂！今年半島酒店大堂茶座再度呈獻「願望之樹」下午茶，將關懷與分享的精神傳遞下去。下午茶中充滿愉悅明快的色調，加上玩味的擺盤與繽紛多變的節日主題美點，結合美食與善舉，讓歡樂氣氛再度昇華。

日期：2025年11月22日至12月13日、2025年12月27日至30日

地點：九龍油尖旺區尖沙咀彌敦道19-21號 半島酒店大堂

價格：HK$580/ 一位用（另收加一服務費）



聖誕下午茶High Tea推介｜ 帝樂文娜公館FINDS x TINE「龍蝦焦糖芝士火鍋下午茶」

芝士狂迷切勿錯過！帝樂文娜公館的北歐餐廳FINDS，今個聖誕再度與挪威百年芝士品牌TINE合作，將挪威Brunost焦糖芝士融入龍蝦湯及南瓜湯中，打造豐盛暖心的冬日下午茶。

日期： 2025年12月1日至2026年1月31日（下午3時至5時半）

地點： 香港九龍尖沙咀金巴利道39號1樓

價格（另收加一服務費） ：HK$338/一位用；HK$558/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜ Cruise 空中餐廳及酒吧 x Sbakery by Mama Soo 輕奢『芝』味下午茶

想增加節日氣氛，芝士絕對少不免！今次Cruise 空中餐廳及酒吧與本地人氣品牌「Sbakery by Mama Soo」合作，將馥郁醇厚的芝士配合甜點，打造出鹹甜平衡的盛宴，除了芝味滿溢的重頭戲芝士外，更有多款「Sbakery」皇牌甜點，例如蘋果金寶迷你芝士蛋糕、獨家限定的朱古力榛果迷你芝士蛋糕、芝士蛋糕曲奇等。

日期： 2025年12月6日至2026年3月1日 （逢週末及公眾假期 下午3時至5時）

地點： 香港維港凱悅尚萃酒店西座23樓Cruise空中餐廳及酒吧

價格（另收加一服務費） ： HK$668/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜ 港威酒店Three on Canton「甜蜜朱古力下午茶」

聖誕節當然不少得甜蜜的朱古力，今次Three on Canton 以深受男女老幼喜愛的巧克力為主題，配合夢幻粉紅色， 為大家打造冬日浪漫時刻。下午茶中不單有各款精緻美點，更有香氣馥郁粉紅朱古力火鍋，熱騰騰的朱古力配上各款配料，讓下午茶時光變得更甜蜜！

日期：2025年11月3日至2026年1月4日

地點：九龍尖沙咀海港城港威酒店 3 樓

價格：HK$568/ 兩位用（另收加一服務費）



聖誕下午茶High Tea推介｜唯港薈GREEN「GREEN X GODIVA：星願木馬下午茶」

誰說下午茶只有甜點，或是不能滿載而歸？大胃口女生必不能錯過唯港薈 (Hotel ICON) 的三道菜下午茶！今年酒店繼續與頂級比利時朱古力品牌GODIVA攜手合作，由前菜、自選主菜到GODIVA甜品層架，濃郁的GODIVA朱古力都融入下午茶菜式之中。閃亮夢幻的水晶球造型，加上緩緩轉動的旋轉木馬，洋溢濃厚的節慶氛圍。

日期：2025年11月17日至2026年2月13日 (需提前一天訂座)

時間：

節日限定午市時段: 中午12時至下午2時30分

下午茶時段: 下午3時至5時30分



地點：大堂餐廳GREEN

價錢：(每位惠顧賓客可額外獲贈法國氣泡酒乙杯)

週一至週五 三道菜下午茶：HK$388/一位用；HK$698/兩位用

週六至週日及公眾假期 三道菜下午茶：HK$448/一位用；HK$788/兩位用

2025年12月25日至26日及2026年1月1日 ：HK$498/一位用；HK$888/兩位用



聖誕下午茶High Tea推介｜香港麗思卡爾頓酒店大堂酒廊 「胡桃夾子幻樂下午茶」

提到聖誕，當然不少得經典的聖誕劇目《胡桃夾子》，讓冬日氣氛更添奇趣感。今個聖誕，香港麗思卡爾頓酒店聯同香港芭蕾舞團攜手，除了打造獨家節慶家庭專享禮遇，亦以經典劇目《胡桃夾子》為靈感，打造出造型別緻且具儀式感的「胡桃夾子幻樂下午茶」，鹼甜點都充滿節日氣息。

日期：2025年11月28日至2026年1月1日

價錢：HK$588/一位用；HK$908/兩位用 （另設加一服務費）

地點：香港麗思卡爾頓酒店102樓大堂酒廊



聖誕下午茶High Tea推介｜香港 W 酒店 WOOBAR 冬日暖耀下午茶

聖誕將至，WOOBAR將華麗變身成為冬日仙境，並且推出冬日暖耀下午茶！一系列精緻經典鹹點如W 招牌魚子醬、醃製三文魚搭配蜜梨香檳果凍酥皮盒等，還有應節的聖誕水果麵包，以及選用66%朱古力忌廉製成的榛子樹頭蛋糕等精美甜品。下午茶套餐更包含兩杯精選香檳，每款佳餚與氣泡綿密的香檳相得益彰，為你帶來一個微醺下午。

日期：即日至12 月 24 日，以及 2025 年 12 月 27 日至 2026 年 1 月 4 日

價錢：港幣$828 (兩位用) （另設加一服務費）

地點：W酒店6樓



聖誕下午茶High Tea推介｜香港嘉里酒店大堂茶座 「奢華獻禮魚子醬下午茶」

如果想要節日奢華感，當然不少得頂級魚子醬作為點綴！今次香港嘉里酒店以原盒頂級魚子醬配合一系列時令海鮮食材，打造出魚子醬鮮美與茶點甜蜜交織的下午茶。

日期： 2025年11月1日至2026年1月4日

價錢： HK$758/兩位用 （包括兩小時無限添飲咖啡或茶）

地點： 香港嘉里酒店大堂茶座



聖誕下午茶High Tea推介｜ Fortnum & Mason「Fortnum’s下午茶」

今個年末，品牌更與現代茶系調酒吧 Tell Camellia合作，以Fortnum's茶葉調配出四款限定雞尾酒，茶香與酒韻碰撞。節日期間，181經典的下午茶鹹甜點披上聖誕盛裝。

日期： 2025年11月7日至12月31日

價錢： HK$588起／1位（另收10%服務費）

地址︰九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號鋪



聖誕下午茶High Tea推介｜ 香港喜來登酒店 視佳廊SKY LOUNGE 「節慶下午茶」

提到聖誕，當然不少得漫天白雪的浪漫美景。今次視佳廊SKY LOUNGE，以冬日色調配上奢華金調配色，打造出令人驚喜的限定節慶下午茶。下午茶包含多款鹹甜點心，包括聖誕史多倫麵包及火雞肉鹹點等，配上特調雞尾酒，加倍節日氛圍。

日期：即日起至2025年12月31日 （下午2時至下午5時半）

價錢： HK$338/一位用（另設加一服務費）

地點：彌敦道20號香港喜來登酒店18樓



聖誕下午茶High Tea推介｜都會海逸酒店「Breeze Bliss Escape 微風悠然」下午茶

今個冬日，酒店首度聯乘著名日本化妝師品牌 RMK 攜手呈獻「Breeze Bliss Escape 微風悠然」下午茶套餐。下午茶是以RMK 2025 節日限量系列「Breeze Bliss Escape」為創作藍本，將妝盤中「暈染風格」融入在鹹甜美點之中，當中包括季節限定的甜品，如紅桑子開心果脆撻、伯爵茶忌廉蛋糕及無花果雲呢拿慕絲蛋糕等，為大家帶來冬日裡一抹治癒氣息。凡惠顧 RMK【Breeze Bliss Escape 微風悠然】下午茶套餐(二人份)，每位賓客均可免費獲贈 RMK 禮品套裝乙份。(先到先得, 送完即止。)

聖誕下午茶High Tea推介｜都會海逸酒店「Breeze Bliss Escape 微風悠然」下午茶」

日期：即日起至2026年1月30日 （下午3時至下午5時，公眾假期除外）

價錢： HK$398/兩位用（另設加一服務費）

地點：九龍紅磡都會道 7 號都會海逸酒店咖啡廊 Coffee Corner 及露天海景花園 The Patio



聖誕下午茶High Tea推介｜ JW萬豪酒店 x Marimekko「花悅綻放」下午茶

喜愛Marimekko印花藝術的話，不要錯過今次以藝術美學為主題的下午茶，兼顧味覺與視覺享受。整個下午茶充滿Marimekko的絢麗色彩及北歐風情，配以櫻花粉色經典印花Unikko圖案家品系列 ，清新味道與驚喜兼顧。

日期： 2026年1月5日至3月31日（下午3時半至5時）

地點： JW萬豪酒店 酒店大堂The Lounge

價格（另收加一服務費） ：HK$708/兩位用

