大埔宏福苑火災｜郭秀雲現場救援動物　富家千金甘為慈善親力親為

急促生活中遇危難，港人仍會停步、守望相助， 在事件上各司其職。著名演員郭秀雲（Sharon）便是其中一個無名英雄，被拍到於大埔宏福苑協助動物救援，更有多位網民補充，她一直積極幫助流浪動物、雀鳥及做善舉，是位人美心善的慈善家。



連日來部分宏福苑居民於社交媒體上報平安，當中有人提到愛犬Jason，在事發時獨留在家，幸而其後被救出。他憶述尋回Jason的一刻，看到一名女子正坐地上攬緊牠，對方解釋牠在籠中發抖，看來慌張發冷，於是決定攬着。他對此存感激，亦在過後才知道，那名女子就是郭秀雲。

郭秀雲（Sharon）日前被拍到於沙田宏福苑協助動物救援。(相片獲 push_up_b_r_a@Threads 及郭秀雲小姐授權轉載)

在八、九十年代廣為人認識的郭秀雲，自小在港生活，10歲時隨母移居美國，並在舊金山藝術大學就讀和任教。直至參加當地華裔小姐選舉奪獎，她回到香港參選1988年國際華裔小姐競選，最終贏得季軍，其後投入娛樂圈工作，拍攝多部知名電影，並憑精湛演技廣受歡迎。個性大膽的她，亦曾為突破尺度登上雜誌《花花公子》的封面。

郭秀雲推動保育、女性健康

郭秀雲家境富裕，其美裔德國父親為海洋公園創辦人之一，母親則經營珠寶生意，由於她自小便與自然及動物相處，更曾在6歲時不慎掉下水裡，被海豚救助和陪伴，因此一直都很關懷動物。此外，她亦在2015年的乳癌推廣活動上，提到多年前在泰國驗身時，發現右胸上長腫瘤，幸而及早發現，術後沒有復發。不過，自此她便更注重健康，並向外界提倡檢查的重要。

郭秀雲一直致力關懷和保護動物。(IG@sharonkwokpong)

首位亞洲得獎「全球女性潛水名人堂」

熱愛海洋的郭秀雲致力保育工作，特意考取潛水牌，並當海豚保育大使。她所創辦的環保團體「海峰環保教育」，曾參與拍攝海洋紀錄片，以推廣教育。而她在2010年時，亦與無綫電視合作拍攝《森海尋寶》，進一步宣揚環保。2018年，郭秀雲更首位亞洲得獎者，獲「全球潛水名人堂協會」頒發第18屆「全球女性潛水名人堂（The Women Divers Hall of Fame）」，以讚揚其在東南亞致力推動海洋保育的出色表現。

郭秀雲獲頒第18屆「全球女性潛水名人堂」。(IG@sharonkwokpong)

郭秀雲救援中親力親為

除了在是次事件，郭秀雲亦在多個救援中親力親為。在2018年超強颱風「山竹」吹襲後，她招募熱心市民當義工，到長洲東灣沙灘、觀音灣、山頂路、李麗珊公園及體育路等執垃圾及清除樹枝，並合共執拾達14噸的垃圾及樹木。她間中亦會救助鳥類，曾在葵涌大廈外，單人匹馬攀出大廈外牆的狹窄平台，拯救走失的凱克鸚鵡，對關愛動物不遺餘力。

基本上我已將性命給動物，幸好我不喜歡名牌，因牠們會咬爛，我只能戴條較粗的頸鍊，用來勾住牠們。 郭秀雲

郭秀雲曾在6歲時不慎掉下水裡，被海豚救助和陪伴。(IG@sharonkwokpong)