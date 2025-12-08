裙褂品牌推薦｜Christy、香香都選它？裙褂種類、刺繡圖案大解構

【裙褂/龍鳳裙褂/龍鳳褂】近年不少新人都選擇從簡婚禮，儀式再簡潔亦好，敬茶儀式都是中式婚禮中不可或缺的環節， 既是傳統亦是向長輩聊表心意之舉，象徵著新人對長輩的尊敬和感恩，父母能夠看著自己心愛的兒女身穿龍鳳裙褂出嫁，喝上出嫁茶的意義與悸動絕非筆墨可形容。想完美地完成敬茶儀式，一套合適的裙褂絕對少不免！



褂皇/褂后/大五福/中五福/小五福/潮褂是甚麼？

提到裙褂，主要可以分為褂皇、褂後、大五福、中五福、小五福與潮褂等數個級別，主要是根據褂上的金銀線刺繡密度與材質而分級。裙褂普遍不會更改長短，腰身、袖長可以微調，普遍以尺碼分別。主要因一套人工刺繡的裙褂花費不少工序與時間，因為刺繡過程須由同一位師傅完成，再結合多幅經過剪裁、縫合的繡花片，至少半年以上才能形成一套完整的裙褂。

褂皇

特色：金銀線刺繡密度近 100% 參考租金：約萬中起

連詩雅與陳家樂結婚時身穿褂皇（IG＠shi_ga）

褂后

特色： 金銀線刺繡密度近80–90% 參考租金：接近一萬

楊怡身穿龍鳳褂后出嫁（FB＠褂皇香港）

五福臨門褂（大五福／中五福）

參考租金： 價格較親民

大五福特色： 金銀線刺繡密度60–70%

中五福特色： 金銀線刺繡密度約 60%

岑麗香選擇中五福出嫁（IG＠@heungheungeliza）

卜金銀線褂（小五福）

小五福特色： 金銀線刺繡密度約40%

潮褂（秀禾褂）

特色： 彩色繡線，金銀刺繡較疏、裙形與領口設計新穎，較貼合身體曲線、傳統刺繡上亦會額外加入水晶、鑽石、珠片或其他閃亮材質

租金： 視乎設計元素

鍾嘉欣結婚時採用本地婚紗店所打造的潮褂

裙褂刺繡圖案代表甚麼？

挑選裙褂時，除了因應自己的預算去選擇裙褂級別，因密度越高則手工相對越多，而價錢亦相對越高。大家亦可以透過刺繡圖案去選擇合適的寓意，傳統的裙褂刺繡圖案有龍鳳、蝙蝠、富貴牡丹、五彩雲紋 、石榴、玫瑰、錦鯉等，讓婚禮更添祝福與美意。

常見的裙褂刺繡圖案

瑞雲紋：和諧共融、一派祥和之氣

水波紋：財源滾滾、生生不息、聚財進寶

五福臨門：錦上添花

龍鳳圖案：新人龍鳳呈祥、百年好合

鴛鴦：祝福夫妻恩愛、永不分離

蝴蝶: 愛情美好、長壽如意，一生一世一雙人

牡丹: 榮華富貴，夫妻之間幸福富足

錦鯉：魚魚得水，如意吉祥



裙褂品牌推薦

雖然裙褂上的圖案與等級的確能夠幫助大家快速分辨所需，不過不同繡莊與品牌的出品亦有所不同，手繡密度、新舊程度亦會影響穿著後的觀感，最重要仍是親身穿著以及觀察裙褂自身手工。

裙褂品牌推薦｜ 褂皇香港

作為中國第一正宗龍鳳褂品牌，不少圈內藝人如胡杏兒以及楊怡、江若琳等人都選用的「 褂皇香港」，品牌以集團式經營，以百年潮繡傳統工藝著名，除了擁有自家圖紋設計師及老師團隊，最為人熟悉的是它們的大五福手工密度極密，性價比極高！

江若琳與蕭潤邦2018年結婚時，身穿「褂皇香港 」獨家出品的【彩底彩鳳彩褂皇】及立體單邊龍完婚（IG＠guahuang.hk）

裙褂品牌推薦｜ 褂皇香港

地址：九龍尖沙咀金巴利街1B號恆港中心9樓01室



裙褂品牌推薦｜ 冠南華

歷史悠久的「 冠南華」，自200年前已經從事裙褂業務，20年代後更是主力發展香港業務，成為知名的裙褂老品牌之一，楊千嬅、官恩娜、葉翠翠、王君馨及孫慧雪等人亦身穿它們的裙褂。品牌選用法國進口金銀線及日本軟緞，由蘇杭老師傅以人手刺繡，而剪裁、加工及縫製則是全香港製造，經驗相當豐富。近年亦發展婚紗晚裝、旗袍、媽媽裝及宴會禮服等方面，另設多樣婚嫁服務，一條龍滿足新人婚嫁需求。

Tyson Yoshi與Christy 今年補辦中式婚禮時，選用冠南華褂皇以及黑金刺繡馬褂配紅球（IG＠tysonyoshi）

裙褂品牌推薦｜ 冠南華

地址： 九龍彌敦道383號平安大樓16號地下及一樓、香港灣仔軒尼詩道351號地下



裙褂品牌推薦｜ 鴻運繡莊

如果偏好潮褂或原創設計，不妨考慮創業50多年的「鴻運繡莊」。品牌除了擁有香港唯一的自設繡花工場，更是首推水晶裙褂及Hello Kitty裙褂系列，成功爭取把裙褂列入「香港非物質文化遺產」名錄，力將傳統裙褂與現代元素結合，讓新人有更多元選擇。

裙褂品牌推薦｜ 鴻運繡莊

地址： 香港新界元朗大棠路11號光華廣場10樓02室、尖沙咀金巴利道73號新業廣商業大廈2樓全層



裙褂品牌推薦｜ 嫁勢堂

成立不足十年的「嫁勢堂」，品牌擅長製作中式裙褂，採用上等進口金銀繡線等材質配合繁複的刺繡技法，更有不少潮褂以及人手刺繡秀禾服選擇，而且裙褂尺碼齊全，由3XS至3XL多個尺碼，適合不同準新娘的需求！另外品牌更少有的為新郎提供多達十八個不同款式的馬褂，讓準新娘與準新郎都可以完美登場。

Hana今年出嫁時身穿「嫁勢堂 」的金龍金鳳褂皇（IG＠hanatam）

裙褂品牌推薦｜ 嫁勢堂

地址： 尖沙咀漆咸道南87-105號百利商場地下 41-43 號店



裙褂品牌推薦｜ 皇后繡莊

如果擔心傳統裙褂未必能展現最好的身體線條，不妨考慮以改良傳統版型著名的「皇后繡莊」，雖然品牌成立不久，品牌提供XXS 至 7XL的尺碼以及度身訂造服務，更有媽媽、奶奶旗袍或裙褂選擇，可以讓家人亦能一同選擇禮服。

裙褂品牌推薦｜ 皇后繡莊

地址： 長沙灣永康街79號創匯國際中心16樓E室

