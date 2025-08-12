結婚金器｜結婚金飾有哪些？父母/長輩/親友/同輩這樣送贈金器！

【結婚金器/結婚金飾】結婚這個大日子，看似只有一對新人需要忙碌籌備，其實男方或女方父母、親戚朋友亦會施展渾身解數，務求在大喜之日為一對新人送上滿滿的祝福。提到結婚金飾，大家普遍會聯想起女方的「四飾金」或「五飾金」，其實亦有其他結婚金飾，想知道到底結婚金飾習俗、不同金器又應該如何送贈，以下就為你解構結婚金飾要點！



結婚金飾什麼時候用？

結婚金飾主要出現在過大禮以及婚禮當日。過大禮時男女雙方會互贈金飾：作為對女方的見面禮和重視與祝福，男方會準備龍鳳鈪、金項鍊、金耳環、金戒指等金飾，女方則會準備金項鍊、金戒指等金飾給男方作為回禮。另外婚禮當日，敬茶時親朋戚友們亦會為新娘新郎送上祝福以及戴上金飾。

傳統中式婚嫁儀式「過大禮」展現對女方的重視與祝福（品牌提供）

傳統結婚金飾習俗？

結婚金飾的用意除了風光氣派，亦是為了能夠讓新娘在婚禮當日，一次過配戴所有祝福（金器）隆重登場。

傳統送贈結婚金器的法則為：金豬牌只可由父母送贈、飾金男家女家均可送贈，但款式需各有不同（女家：花鏈、龍鳳鈪、耳環、戒指；男家：金鈪、戒指及豬牌）、親戚長輩送贈寓意長長久久的「婚禮九寶」，包括金如意、金剪刀、金鏡子、金梳子、金尺、金算盤、繡花金鞋、金聚寶盆以及金斗等。

結婚金器送贈法則

雖然結婚習俗跟從時代轉變從簡，送贈金飾的身份不像以往考究，不過大家亦可以參考以下的送贈清單，為新人送上祝福。

父母/長輩/親友/同輩這樣送贈金器！（freepik）

結婚金器的送贈清單｜新人父母

無論是作為過大禮儀式、結婚金器或回禮之用，常見的結婚金器有：象徵開枝散葉、兒孫滿堂的金豬牌、寓意龍鳳呈祥，福氣滿盈的龍鳳鐲、以及金戒指、金手鐲、金頸鏈、金耳環等。

結婚金器的送贈清單｜親戚長輩

除了傳統的「婚禮九寶」，金手鐲、金手鏈、金戒指等結婚金飾亦是常見的送贈款式。而輩份較高的長輩亦可以送贈金豬牌、龍鳳鐲等金器。

結婚金器的送贈清單｜兄弟姊妹

作為情同手足的兄弟姊妹，送上份量恰當的金飾或金器擺設亦是不錯的選擇。

結婚金器的送贈清單｜同輩朋友

如果結婚的新人與你相交多年，作為伴娘伴郎或兄弟姊妹團的一份子，不妨送上日常適用的新潮金器飾品，或是黃金紀念品，例如金章、金牌等。