結婚買金器攻略！金器達人教6大慳錢法：格價之餘，要識計價公式

現時國際金價高企，有報導更指金價或會持續升至歷史新高，可能觸及5,000美元水平。而結婚選購金器的開支，已成為新人及家庭籌備婚禮時不可忽視的一大預算。面對金價波動，如何精明選購金器、做到慳錢消費？「01女生」特別邀請金器達人Hody，分享一系列選購金器的慳錢貼士，當中更為大家拆解常見迷思、金器買賣常見計算教學等，助大家精明消費。



現時市面上各大金行的飾金牌價、人工及佣金優惠各有不同。金器達人Hody提醒，新人在選購金器時，除了貨比三家外，應留意每間金行的優惠時段、計價方式及額外折扣，才能精明消費，各準新人不妨多多參考以下的慳錢妙招：

買金器慳錢貼士1：比較多間金行

選購金器時，不必急於在同一間金行購買所有首飾。建議多走幾間金行，仔細比較各店的飾金牌價與折扣，選擇最優惠的方案。如選定某間金行的產品，可先了解該品牌是否於指定商場設有分店，因為部分商場設有消費回贈或額外優惠，善用購物禮遇。

結婚選購金器已成為籌備婚禮時重要一環，選購前建議貨比三家。(圖片由受訪者提供)

買金器慳錢貼士2：留意優惠時段

不少金行於特定節日如情人節、母親節、農曆新年，或推廣期間推出額外折扣。只要把握時機選購，善用不同優惠組合，即可慳下金錢，為婚禮預算留有更多空間。

買金器慳錢貼士3：了解金器買賣計算方法

選購金器前，先了解金行的計價公式。現時各金行為吸引顧客，都會在人工費和佣金方面作出調整，例如人工半價、佣金全免等。要知道哪種優惠最適合自己，最重要是懂得金器買賣的計算方法：

客人買入：（金重x賣出金價+手工費）x 1.02佣金

客人賣出：（金重x買入金價）x0.98佣金



以2025年10月2日飾金買賣價為例：賣出飾金價：$42,730/両 ，買入飾金價：$34,499/両，假設購買一對1.5両重的龍鳳鈪，人工費$3,000，計算方法如下：

購買金器計算方法：（賣出飾金價 × 金重 +人工）× 1.02佣金，即（$42,730×1.5+3,000）× 1.02= HK$68,436

回售金器計算方法：（買入飾金價 × 金重）×0.98，即（$34,400×1.5）×0.98 = HK$50,568

新人可根據上述計算，衡量成本及日後回售金器的價值，選出最合適的方案。

買金器慳錢貼士4：選擇輕巧款式

金器重量直接影響價格，因此選擇輕巧而設計精美的款式，有助控制成本。Hody建議，購買時可優先考慮細緻輕盈的設計，不僅便於日常配搭，亦能減輕預算壓力。需注意，各金行的賣出及買入價略有差異，如將來有意回售金器，還是要多作比較。

買金器慳錢貼士4：選擇輕巧款式 (圖片由受訪者提供)

買金器慳錢貼士5：買金粒+租金器

現時不少新人會選擇購買「金粒」或「足金條」作婚禮用，因金粒價較飾金價低，且沒有人工費，相對上划算。而且，金粒方便收藏，轉售時流通度高。亦有新人會預留一部分預算租借金器以應付婚禮當日需要，待金價回落至心水價位才再購入，既減低高價購入風險，又能靈活調配預算。

買金器慳錢貼士6：將預算用於日常首飾+租金器

除了婚禮當日佩戴外，許多新人日後未必會經常使用金器。與其只能收藏於保險箱，不妨考慮租借金器，將禮金預算投放於更實用、日常可佩戴的首飾上，如鑽飾、名牌手袋或腕錶等。既可應付傳統禮儀需要，亦能選購保值又實用的物品，一舉兩得。