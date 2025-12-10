聖誕好去處2025｜香港7大聖誕市集：咖啡盛典/車尾箱市集再度回歸

【聖誕活動/聖誕好去處】聖誕節的步伐漸近！想要與親朋好友、另一半歡渡聖誕節的話，除了到處尋找聖誕打卡佈置外，一同行逛充滿氣氛的聖誕市集，喝上杯暖入心頭的熱紅酒，順便入手節日限定或心水的聖誕禮物，更是最好不過的應節活動。想知道有甚麼必去的聖誕好去處，以下將為你集結好不同主題的聖誕市集！



聖誕好去處2025｜MOSTown X mofusand「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」

超人氣貓咪角色mofusand已登陸馬鞍山！整個貓貓聖誕村中，除了打卡裝置外，更充滿不同種類的貓咪產品及以貓咪為靈感的文創藝術商品，mofusand迷切勿錯過。

聖誕好去處2025｜MOSTown X mofusand「MOST- Loving 聖誕萌貓市集」（品牌提供）

日期：2025年11月8日至2026年1月1日

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心



聖誕市集2025｜中港城「車尾箱聖誕市集」

備受關注的「車尾箱聖誕市集」再度回歸了，市集再度化身成集藝術、音樂、環保與潮玩於一身的聖誕派對！ 今次除了展出多部特色及經典車款， 更聯乘本地街頭藝術木藝品牌 Start from Zero，以街頭藝術為主題，以原木搭建攤檔裝潢。

場內匯聚超過100個品牌，包括手工藝、型格潮牌、節日飾品、海外品牌攤檔以及本地人氣特色餐飲。指定日子更有本地人氣樂隊及歌手輪番演出，包括麻利主持現場podcast環節、本地樂隊Locksmiths開鎖佬、50年代鄉村搖滾樂團The Boogie Playboys、Hedgehog及DJ Delta T，讓中港城化身成充滿節日氣氛的潮流文化基地。

聖誕市集2025｜中港城「車尾箱聖誕市集」（品牌提供）

日期：2025年12月12日至2025年12月31日

2025年12月12日：下午4時至晚上8時

2025年12月13至14日、20至21日、25至28日及31日：下午2時至晚上8時

2025年12月31日：下午5時半至凌晨12時半

地點：尖沙咀廣東道33號中港城海豚池平台花園



聖誕市集2025｜ 朗豪坊《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》

想感覺本土化市集，絕不能錯過白紙市集！今次邀請到以「麻甩幽默」風格見稱的本地插畫家謝曬皮，將整個朗豪坊打造成充滿驚喜與歡樂的睡衣聚會。除了有謝曬皮的插畫打卡裝置與溫馨聖誕包裝，整個市集更匯聚近50 個參與品牌，當中更有五大人氣長龍甜品店首次登場，包括貴婦意大利雪糕 L’antico Gelato、麻糬控必食CATCHI 、深水埗老字號均香餅家、由法國藍帶餅師主理的AW Patisserie，以及創意西班牙甜點Bunny Churros。

聖誕市集2025｜ 朗豪坊《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》（朗豪坊）

聖誕市集2025｜ 朗豪坊《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》

日期：2025年12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年（中午12時至晚上9時）

平安夜（12月24日）：下午3時至晚上10時

除夕 （12月31日）：晚上6時至晚上10時

地點： 朗豪坊8樓至12樓



聖誕市集2025｜ LUSH K11 MUSEA 期間限定店

提到聖誕，香氣絕對是最多人選擇的送禮之選，無論是擴香、香水或香氛，都充滿節日氣氛與儀式感。今個聖誕，Lush更以聖誕市集形式登陸K11 MUSEA，除了有多款節慶限定產品與禮盒，限定店更帶來三款香水圖書館概念店限定的香水，包括浴火鳳凰香水、印度風情香水及匈牙利之旅香水，為大家帶來不一樣的節日魔力！

聖誕市集2025｜ LUSH K11 MUSEA 期間限定店

日期：即日起至12月31日

（星期一至四：上午11時半至晚上9時、星期五至日：上午11時半至晚上9時半 ）

地點：尖沙咀 K11 MUSEA地庫1樓Beauty Stage



聖誕市集2025｜ 荃灣廣場「聖誕暖心美食烘焙市集」

提到聖誕，當然不少得甜蜜的烘焙甜品。今次荃灣廣場將舉辦為期一整個月的「聖誕暖心美食烘焙市集」，場內雲集超過30間本地人氣甜品烘焙品牌，包括主打手工糯米糍的均香餅家、必試抹茶麻糬Gelato的MadnessFamily、牛油吐司曲奇Buttergram、CATCHI 手工沾醬麻糬、必食開心果可麗露的newcookking等，讓大家盡情感受甜蜜氣氛！

聖誕市集2025｜ 荃灣廣場「聖誕暖心美食烘焙市集 」

日期：2025年12月16日至2026年1月1日

地點：荃灣廣場L1長廊



聖誕市集2025｜ 南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集 」

近年興起「早C晚A」，除了是護膚詞彙外，更是道出都市人的生活態度，咖啡已是不少人的生活必備品。自問是個咖啡迷的話，不要錯過這場在南豐紗廠，結合咖啡、音樂、藝術、運動、派對文化的咖啡盛典。

場內匯聚超過40個本地及海外人氣咖啡、烘焙及生活風格品牌，包括來自台南的「鬼咖啡」、來自倫敦的「Plot ROASTING」、本地薑代表「My Little Coffee」等。另外，今次更有風靡年輕世代的Coffee Rave咖啡派對，除了現場DJ輪流打碟，更有黑膠唱片播放懷舊中文金曲Canto Pop，讓聖誕更具儀式感！

聖誕市集2025｜ 南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集 」 （品牌提供）

聖誕市集2025｜南豐紗廠「Urban Brew Summit咖啡市集 」

日期：2025年12月5至7日、12至14日 （中午12時至晚上7時）

地點：南豐紗廠六廠一樓



聖誕市集2025｜ 黃埔天地「雪見同人及原創市集」

動漫迷切勿錯過！除了動漫電玩節外，年未亦有一場動漫迷與創作者都為之驚喜的冬日二次元盛典，場內匯聚20個人氣創作攤位、知名ACG表演單位與Cosplayer，除了無數原創產品和動漫周邊外，每日更會有四小時無間斷上演「雪見舞台LIVE」，讓聖誕亦能充滿Cosplay、音樂和舞蹈的氛圍！

聖誕市集2025｜黃埔天地 「雪見同人及原創市集」

日期：2025年12月6至7日、12月13至14日 （下午1時至7時）

地點：黃埔天地時尚坊MTR層

