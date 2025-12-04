聖誕餐廳推薦2025｜節慶餐飲推薦：浪漫法餐、傳統美食、經典甜品

聖誕餐廳推薦2025｜最讓人期待的聖誕節即將來到，除了為摯愛準備聖誕禮物或聖誕蛋糕，增添節日氣氛外，選一間菜餚美味且環境舒適的餐廳也很重要。這次「01女生」為大家精選了多間餐廳，包括：Pici、Morty’s、LALA等，當中不少都有特別推出聖誕餐飲，很適合與家人或好友一起聖誕聚餐。



聖誕餐廳推薦2025｜1. LALA

迎接聖誕佳節，LALA推出一系列節慶餐飲體驗，由米芝蓮星級主廚Franckelie Laloum與聯合創辦人Michael Larkin攜手策劃，將餐廳標誌性的現代法式風格注入這個充滿溫馨與歡聚的季節。整個12月，餐廳將供應節慶午餐與週末早午餐，並特別於聖誕節、節禮日及元旦當天加開早午餐場次。平安夜與聖誕夜則呈獻兩晚限定晚餐，為節日增添儀式感。今年，LALA首度推出節慶外帶甜點系列，回應客人的熱切期待，讓節日美味延伸至更多生活時刻。

聖誕餐廳推薦2025｜LALA 聖誕餐飲詳情：

1. 節慶午餐供應日期：2025年12月全月

2. 節慶早午餐供應日期：2025年12月周末、2025年12月24日、2025年25日及2026年1月1日

3. 平安夜及聖誕節晚餐供應日期：2025年12月24日及2025年12月25日

4. 節慶甜點及慶典蛋糕供應日期：2025年12月全月

地址：中環擺花街29號地舖



聖誕餐廳推薦2025｜1. LALA（IG@lala.hongkong）

聖誕餐廳推薦2025｜2. Pici

為迎來充滿夢幻氛圍的節慶季節，Pici 準備了一系列限定節慶美饌，包括經典節慶美饌以及全新驚喜。載譽歸來的經典節慶美食包括：海鮮濃湯、番茄肉醬芝士千層麵及開心果提拉米蘇；而今年全新推出的節慶美饌包括：意式芝士肉卷、紅蝦芝士鈕扣意大利麵以及慢煮紅酒牛腩寬帶麵，道道都充滿濃厚的聖誕氣息！

聖誕餐廳推薦2025｜2. Pici聖誕餐飲詳情：

9間分店地址：

1. 鰂魚涌英皇道979號太古坊林肯大廈地舖

2. 銅鑼灣耀華街38號Zing!地舖

3. 香港堅尼地城加多近街45-55號地下

4. 中環蘇豪鴨巴甸街24-26號地舖

5. 灣仔進教圍16號地舖

6. 荔枝角長順街15號D2 Place二期地下G03號舖

7. 尖沙咀漆咸道南29-31號地舖

8. 將軍澳澳南海岸唐賢街33號Capri Place地下G17號舖

9. 沙田正街18號新城市廣場第一期2樓251號舖



聖誕餐廳推薦2025｜2. Pici（品牌提供）

聖誕餐廳推薦2025｜3. Cristal Room by Anne-Sophie Pic

洋溢法式優雅格調的 Cristal Room by Anne-Sophie Pic 於節日期間換上繽紛聖誕氣息，由主廚 Marc Mantovani 於12月24日及25日呈獻聖誕限定的六至八道菜嚐味晚宴。是次「Noël Éclat」菜單以時令風味為主軸，細膩呈現節日滋味。大家可品嚐多款以米芝蓮級水準打造的經典法國菜式，包括人氣菜式LesBerlingots ASP、經典主菜 Chicken from Bresse＾以及Anne-Sophie Pic 於 1971 年創作的招牌菜式Wild Seabass with Kaviari Oscietra Caviar，最後奉上華麗甜品 Le Millefeuille Blanc 2.0，酥香輕盈，為經典口味帶來清新演繹。

聖誕餐廳推薦2025｜Cristal Room by Anne-Sophie Pic 聖誕餐飲詳情：

聖誕限定晚宴供應日期：2025年12月24日及12月25日

地址：香港中環置地廣場的 Gloucester Tower 45樓



聖誕餐廳推薦2025｜3. Cristal Room by Anne-Sophie Pic（品牌提供）

聖誕餐廳推薦2025｜4. La Rambla by Catalunya

La Rambla by Catalunya 擁有維港迷人景致，並為大家呈獻一系列西班牙傳統聖誕美饌，營造濃厚地中海節慶氛圍。主廚 Rafa Gil 將於 12 月 25 日推出聖誕限定早午餐「Feliz Brunchidad」，配以西班牙Sangria果酒或香檳暢飲，讓大家與摯友一同舉杯渡過節日的溫馨與快樂。

同時，餐廳推出期間限定的「節日美饌」，以時令風味打造一系列節慶佳餚，為主廚 Rafa 的嚐味菜單增添亮點。精選菜式包括香滑雞肝醬Chicken Liver Pâté、傳統加泰隆尼亞肉麵捲Los Canelones de San Esteban、和牛臉頰炆煮的Fideuà，並以節日必備的Turrón瑞士卷作甜蜜收結。

聖誕餐廳推薦2025｜ La Rambla by Catalunya 聖誕餐飲詳情：

1. 聖誕限定早午餐供應日期：2025年12月25日

2. 期間限定的「節日美饌」供應日期：2025年12月15日至 31 日

地址：香港中環港景街1號國際金融中心商場3樓3071-3073號舖



聖誕餐廳推薦2025｜4. La Rambla by Catalunya（品牌提供）

聖誕餐廳推薦2025｜5. Morty’s

Morty’s 呈獻一系列經典聖誕佳餚，讓大家於溫馨家庭餐桌上共享暖意滋味。餐單雲集紐約熟食店的招牌煙燻料理，包括外皮金黃香脆的慢烤火雞、肉質嫩滑的美國帶骨頂級肋眼排、烤乳豬以及經典蜜烤火腿。多款豐富配菜亦同時登場，如香滑薯蓉、青豆烤焗蘑菇，以及深受歡迎的 Morty’s Pastrami Stuffing煙燻牛肉；最後以Morty’s手工製作的 Pies and Tarts為節日盛宴畫上甜蜜句號，經典蘋果、朱古力及檸檬三款口味一應俱全，滿足各位甜品愛好者的不同喜好。

聖誕餐廳推薦2025｜ Morty’s 聖誕餐飲詳情：

地址：中環幹諾廣場1號地下12-14號

地址：灣仔永豐街8-10號



聖誕餐廳推薦2025｜5. Morty’s（品牌提供）

聖誕餐廳推薦2025｜6. The Dutch House Restaurant

The Dutch House Restaurant將於今年聖誕節推出精心設計的六道菜「Kerst」品味菜單（Kerst Menu）。「Kerst」在荷蘭語中即為「聖誕」，主廚將以其童年於荷蘭度過的聖誕回憶為藍本，運用經典的荷蘭食材與烹飪技藝，為賓客呈現一場既傳統又充滿驚喜的味覺之旅，讓大家體驗到最道地的荷蘭家庭式聖誕溫情。

聖誕餐廳推薦2025｜ The Dutch House Restaurant 聖誕餐飲詳情：

供應日期：2025年12月22日至2025年12月31日

地址：沙咀廣東道116-120號海威商業中心16樓

