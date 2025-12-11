聖誕餐廳推薦2025｜港島區精選6大餐廳/酒店：鄉村意式、海景打卡

【聖誕大餐推薦2025/聖誕餐廳推薦2025】年近歲末，不少餐廳、酒店或扒房都打造了相應的聖誕菜單。無論是聖誕聚會、平安夜聖誕狂歡或跨年倒數，想與閏密好友和另一半留下美好回憶，氣氛浪漫、環境得體、境觀開揚的精緻餐廳更是少不免。想知道今個聖誕的聚會派對好去處的話，不妨參考以下聖誕大餐的精選推薦！



港島區聖誕餐廳推薦2025｜Cantina

位於大館的Cantina，主打傳統鄉村風格的意大利美食。今個聖誕，餐廳打造了多款二、三及四道菜的節日套餐。想細味意式節日特色菜餚的話，千萬不要錯過風味獨特的肉醬千層麵、意大利雲吞和鮮嫩多汁的意式烤雞配菠菜、薯仔及鵝肝醬等，讓大家可以在溫馨氛圍中細味濃厚節日氣息。

供應日期及價錢：

節日早午餐：2025年12月25日至28日 HK$528起/一位 (另可加配香檳任飲套餐）

節日午餐： 2025年12月22 日至2026年1月2日 HK$338起/一位

節日晚餐：2025年12月19日至30日 HK$458起/一位

節日限定菜單：2025年12月31日（下午5時30分及晚上9時 ）

地址：香港中環荷李活道10號「大館」1 座 1 樓



港島區聖誕餐廳推薦2025｜ Shiro

想品味相對雅致的聖誕大餐，除了西餐外，新派日式料理亦是個不錯之選。以現代格調裝潢見稱的白鮨Shiro，今個聖誕亦推出一款集合了刺身、壽司、天婦羅與熟食於一身的四道菜節日晚餐。

供應日期：2025年12月19日至30日

價錢：四道菜節日晚餐 HK$788/一位

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 1樓123號舖



港島區聖誕餐廳推薦2025｜ Felix

如果想與另一半感受獨特的節日氣氛，選擇私隱度高、擁有俯瞰維多利亞港的壯麗景致的Felix 餐廳會是個不錯必選，主打當代歐式佳餚。今個聖誕，主廚歐麗娜 （Aurélie Altemaire）更打造了多款精緻節日佳餚，包括波士頓龍蝦配檸檬薯仔麵團、菠菜及龍蝦膏泡沫，以及晶鑽魚子醬配巴里克煙燻三文魚、水牛芝士及暖茴香汁，配以創意雞尾酒。

供應日期：

星期一至星期四：下午5時半至凌晨12時

星期五至星期日及公眾假期：下午5時半至凌晨1時

地址：香港半島酒店28樓Felix餐廳



港島區聖誕餐廳推薦2025｜Tomacado花廚

想要儀式感的話，位於銅鑼灣的Tomacado花廚相信能夠予你驚喜，整間餐廳以花為主題，滿載雅致的花藝美學。今個聖誕，餐廳以「自然與人的共創」為靈感，打造出限定六道佳餚，由湯品、沙律、前菜、頭盤、主菜到甜點，各種食材在寓意「團聚」的花環造型中相互擁抱。

供應日期：2025年12月1日至2026年3月3日

價錢：暖冬慶典・聖誕新年節日雙人套餐 HK$1,288/兩位用

地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心2樓L2-06號舖



港島區聖誕餐廳推薦2025｜ CulinArt 1862

偏好多國菜系的話，重視可持續發展的CulinArt 1862，相信能夠讓你感受到難忘的節日驚喜，餐廳由食材選擇到烹飪方式，都體現出對環境保護的重視。 今個聖誕，餐廳以當季新鮮食材打造出多重的聖誕饗宴，包括豪華六道菜或四道菜晚宴、精緻午餐及節慶早午餐。

供應日期：12月24日至26日聖誕節期間，以及12月31日

價錢：六道菜節慶晚宴 HK$1,188/一位用、四道菜晚宴 HK$788/一位用

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場地舖及1樓CulinArt 1862



港島區聖誕餐廳推薦2025｜ Carmela

喜愛嚐鮮的話，要注意了這間新開的現代南地中海餐廳Carmela，餐廳由中東菜餐廳FRANCIS與FRANCIS West團隊攜手打造，充滿愜意裝潢與寫意格調。菜單強調食材的風土與產地，視新鮮為首要原則，讓節日盛宴不再是只有豐盛油膩選項。

供應日期：

星期一至五：上午11時30分至晚上11時

星期六及日：下午5時至晚上11時

地址：中環德輔道中173號南豐Place地下G06號舖

