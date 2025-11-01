尖沙咀聖誕慶祝餐廳推薦2025｜海景意菜/自助餐/下午茶 附優惠

【尖沙咀馬哥孛羅酒店餐廳/聖誕餐廳推薦】聖誕節將至，是時候與摯愛親朋安排聚餐，感受節日的熱鬧！無論是與家人共享冬至溫情、還是與閨蜜、伴侶歡度除夕倒數，尖沙咀一帶絕對是約會、慶祝和聚餐首選。「01女生」特意為大家推介6間高質酒店餐廳，包括坐擁維多利亞港醉人海景的意大利餐廳、海陸燒烤主題自助餐、冬至主題晚餐、溫馨下午茶及露天派對等，更有現場表演及倒數活動，絕對是聖誕慶祝的最佳選擇！馬哥孛羅酒店更特設早鳥優惠：於11月30日前預訂12月 24、25 及31日的節慶餐飲，可享低至八折優惠！(Be on Canton除外)



尖沙咀聖誕餐廳推薦1. Cucina 意大利餐廳：福布斯星級推薦、無敵維港靚景

尖沙咀聖誕餐廳推薦1. Cucina 意大利餐廳 (品牌提供)

連續6年榮獲《福布斯旅遊指南》四星餐廳的Cucina，以坐擁無敵維多利亞港海景及精緻意菜享譽城中。為迎接聖誕佳節，餐廳特別推出平安夜及聖誕六道菜意式晚宴套餐，主打烤和牛牛柳配蔓越莓汁，肉質軟嫩、風味層次豐富，聖誕小鹿造型甜品更為浪漫晚餐畫上完美句點。

除夕夜則帶來七道菜意式晚宴套餐，包括普利亞生紅蝦薄片、海膽汁焗智利鱸魚等滋味精選。晚宴後，樂隊VoSSa將於倒數派對現場獻唱，大家可無限暢飲指定香檳及紅白酒，在歡樂氣氛中迎接2026年。

Cucina

地址：馬哥孛羅香港酒店六樓

電話 / WhatsApp:+852 2113 0808



Cucina平安夜及聖誕意式晚宴（設聖誕老人到訪）

供應日期：2025年12月24及25日

時間：晚上7時至10時30分

價錢：成人每位HK$1,588（另設加一）



Cucina 除夕意式晚宴

供應日期：2025年12月31日

時間：晚上7時至10時30分

價錢：成人每位HK$1,988（另設加一）



Cucina VoSSa 除夕倒數派對

供應日期：2025年12月31日

時間：晚上9時30分至凌晨1 時

價錢：成人每位HK$800（另設加一）



立即預訂：https://shorturl.at/bXJ2Y



尖沙咀聖誕餐廳推薦2. SAVVY亞洲及燒烤自助餐廳：多元美食、海鮮迷必去

尖沙咀聖誕餐廳推薦2. SAVVY亞洲及燒烤自助餐廳 (品牌提供)

主打豐盛食材、亞洲及燒烤美饌的SAVVY，聖誕期間推出節日自助早午餐，三小時無限供應冰鎮海鮮，包括龍蝦、雪場蟹等。最令人感到驚喜是，可於開放式廚房近距離欣賞廚師團隊即席炮製環球熱葷，絕對是場無與倫比的餐饗體驗。

聖誕夜則設有節日自助晚餐，匯萃多款西式燒烤及日式鐵板燒美饌，除了一系列必食的亞洲美食及泰式甜品區之外，更特別推介芝士焗龍蝦、烤火雞及烤骨火腿，充滿聖誕氣氛！

SAVVY

地址：太子酒店三樓

電話 / WhatsApp:+852 2113 6188



SAVVY節日自助早午餐 (12月25日設聖誕老人到訪)

供應日期：2025年12月25及26日、2026年1月1日

時間：上午11時30分至下午3時

價錢：成人每位HK$598（另設加一）



SAVVY節日自助晚餐 (12月24及25日設聖誕老人到訪)

供應日期：2025年12月24至26日、12月31日及2026年1月1日

時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人每位HK$988（另設加一）



立即預訂：https://shorturl.at/bXJ2Y



尖沙咀聖誕餐廳推薦3. 大堂酒廊：舒適雅緻、鬧市中的寧靜西餐

尖沙咀聖誕餐廳推薦3. 大堂酒廊 (品牌提供)

想和摯愛在靜謐浪漫的環境下用餐 ，共度溫馨時光，大堂酒廊絕對是首選！餐廳特備聖誕四道菜晚餐，當中烤火雞配焦糖薯仔及椰菜仔，伴上傳統火雞汁及紅莓醬，鮮香多汁。除夕四道菜晚餐則提供深受歡迎的烤羊架，肉質軟稔鮮味，滋味十足。兩款節日套餐均送上造型別緻的甜品作結，絕對是大滿足。

聖誕繽紛下午茶 (品牌提供)

以色彩繽紛的茶點燃亮節日氣氛！大堂酒廊將推出「聖誕繽紛下午茶」，12款鹹甜美點精緻獨特，當中更有經典又可愛的聖誕造型甜品，為大家送上聖誕驚喜！

大堂酒廊

地址：馬哥孛羅香港酒店大堂

電話: +852 2113 3919



大堂酒廊聖誕四道菜晚餐（設聖誕老人到訪）

供應日期：2025年12月24及25日

時間：下午5時30分至晚上10時

價錢：成人每位HK$588（另設加一）



大堂酒廊除夕四道菜晚餐

供應日期：2025年12月31日

時間：下午5時30分至晚上10時

價錢：成人每位HK$588（另設加一）



大堂酒廊聖誕／除夕繽紛下午茶

供應日期：2025年12月24及25日、12月31日

時間：下午3時至5時30分

價錢：兩位用HK$588（另設加一）



立即預訂：https://shorturl.at/bXJ2Y



尖沙咀聖誕餐廳推薦4. 馬哥孛羅咖啡廳：冬至聚餐、環球美食自助餐

尖沙咀聖誕餐廳推薦4. 馬哥孛羅咖啡廳 (品牌提供)

除了恆常全日供應色香味俱全的環球佳餚之外，節日期間更推出多款冬日及節慶佳餚。冬至當天特設暖意冬至自助晚餐，當中包括蠔油炆花膠、鴨掌及佛跳牆、紅豆沙湯圓等滋補養生菜式，最適合和家人團聚共享，分享幸福滋味。

聖誕自助晚餐必食推介有烤牛肋扒、烤火雞及烤羊架，另設即席烹調的招牌龍蝦意粉。同場更設繽紛甜品站，款式更是充滿驚喜，必食熱紅酒燴梨及德式聖誕蛋糕，定必倍添節日氣氛。

馬哥孛羅咖啡廳

地址：馬哥孛羅香港酒店一樓

電話：+852 2113 3912

WhatsApp：+852 9038 1654



馬哥孛羅咖啡廳暖意冬至自助晚餐

供應日期：2025年12月20及21日

時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人每位HK$788起（另設加一）



馬哥孛羅咖啡廳聖誕自助晚餐（設聖誕老人到訪）

供應日期：2025年12月24及25日

時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人每位HK$898起（另設加一）



立即預訂：https://shorturl.at/bXJ2Y



尖沙咀聖誕餐廳推薦5. Three on Canton：經典聖誕美食、夢幻下午茶

尖沙咀聖誕餐廳推薦5. Three on Canton (品牌提供)

Three on Canton環境舒適寬敞，提供琳瑯滿目的國際美饌。聖誕期間設有節慶自助午餐及晚餐，為大家提供款式多樣的環球美饌，包括鮮嫩青口、馥郁黑松露意粉、經典火雞、聖誕布甸及樹頭蛋糕等，味蕾大滿足！

粉紅「鍋」心下午茶 (品牌提供)

和閨蜜只有一個下午的時間快閃相聚見面的話，為你推介粉紅「鍋」心下午茶！鹹點款式吸引、層次豐富，當中黑朱古力燴牛肉酥盒及鴨肝慕絲配無花果醬法包，絕妙配搭更是一試難忘。甜品方面，粉紅色朱古力火鍋搭配新鮮水果和棉花糖，夢幻感滿分，打卡一流！

Three on Canton

地址：港威酒店三樓

電話：+852 2113 7828

WhatsApp：+852 5217 6428



Three on Canton節慶自助午餐（12月24及25日設聖誕老人到訪）

供應日期：2025年12月24至26日、12月31日及2026年1月1日

時間：中午12時至2時30分

價錢：成人每位HK$418起（另設加一）



Three on Canton節慶自助晚餐

供應日期：2025年12月24至26日、12月31日及2026年1月1日 (12月24及25日設聖誕老人到訪)

時間：

12月24日：首輪：下午5時30分至晚上7時；次輪：晚上8時至11時

12月25日：首輪：下午6時至晚上8時；次輪：晚上8時30分至11時

其餘日子：晚上6時30分至10時

價錢：成人每位HK$778起（另設加一）



Three on Canton 粉紅「鍋」心下午茶

供應日期：2025年11月3日至2026年1月4日（星期一至五 ，公眾假期除外）

時間：下午3時至5時

價錢：兩位用HK$568（另設加一）



立即預訂：https://shorturl.at/bXJ2Y



尖沙咀聖誕餐廳推薦6. Be on Canton露天雅座：狂歡暢飲、倒數派對

尖沙咀聖誕餐廳推薦6. Be on Canton露天雅座 (品牌提供)

想與好友享受戶外節慶氣氛，Be on Canton露天雅座特設節日三小時無限暢飲套餐，盡情享用G.H. Mumm香檳及精選派對小吃，更有聖誕特調飲品，感受歡樂酣暢時光。

除夕倒數派對特設無限暢飲套餐，大家可無限暢飲美酒及品嚐精選小食，在歡騰中迎接美好的新一年。

Be on Canton節日三小時無限暢飲套餐

供應日期：2025年12月24及31日

時間：晚上7時至凌晨12時（任選3小時）

價錢：成人每位HK$680起（另設加一）

地址：港威酒店三樓

電話：+852 2113 7828

WhatsApp：+852 5217 6428



立即預訂：https://shorturl.at/bXJ2Y



備註：

了解更多 : https://shorturl.at/bXJ2Y

所有價目另設加一服務費；自助餐美食將輪流供應，菜式或因供應情況而更改，恕不另行通知。