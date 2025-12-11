聖誕好去處2025｜12月會展婚展重點率先看：嬴兩萬旅遊禮券與禮遇

【聖誕好去處/婚展2025/籌備婚禮】雖然2026年丙午馬年，傳統上屬「盲年」或「無春年」，雖並非傳統上的嫁娶旺年，不過盲年亦不等於完全不宜嫁娶的，如果對夢想中的婚禮有所要求的話，提早準備更是婚禮中不可或缺的一環！如果想快狠準地收集好各種婚嫁資訊的話，逛大型婚紗展相信能夠幫到準新人們。



適逢聖誕節步伐漸近，今次的婚展主題包涵了應節的聖誕主題，場內設有八大展區，匯聚過百間各式各樣的婚禮用品及服務參展商，由婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服，以至酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等都一應俱全，一地滿足所有新人的需求。

第120屆香港結婚節暨聖誕婚紗展

日期 ：2025年12月12至14日（中午12時至晚上8時 ）

地點 ：香港灣仔會議展覽中心 1 號館

入場費：HK$20元/一位



12月婚展2025｜重點1. 入場即享多重禮遇

提起婚展，不少人都會想起豐富的優惠禮遇，今次的婚展亦不例外！入場即享有「冬日戀人」福袋，獎品包括Dashing Diva 指甲貼、1028 oilBlock! 超控油UV校色飾底乳、內含場內優惠折扣的《嫁囍萬利券》以及第23屆香港冬日美食節電子入場贈券等。另外，大會亦在場內特設免費扭蛋機，大家可以扭出驚喜的聖誕優惠及小禮品。

12月婚展2025｜重點2. 新婚會會員限定禮遇

除了行逛不同的婚禮展會，大家亦可以適時休息一下，稍作回氣，重拾戰力！大家購票入場並即時加入新婚會，即可以參加場內多個免費DIY工作坊及服務，包括藝術字祝福手繪畫、DIY香氛護甲油、DIY手工香皂、DIY迷你擴香掛瓶、玫瑰水晶銅線花及擇吉日等。

（FB＠iWedding Club新婚會）

12月婚展2025｜重點3. 消費嬴豐富禮品

如果你已經有明確的消費目標，千萬不要錯過《愛·尋寶》消費大抽獎，嬴得額外獎品的機會！只要即日以指定電子付款方式，於最多兩間不同商戶合共消費滿HK$3,800或以上，即有機會嬴得包括PAUL & JOE 聖誕倒數月曆美妝禮盒、QUICO Q-Swap無線造型器、QUICO Q-Swap 25mm 無線捲髮器、Lululemon禮品咭等各種獎品。

除此之外，消費滿指定金額更可以參與第二重賞‘Happy Couple’ 台上大抽獎，有機會贏取名貴獎品，獎品包括價值HK$20,000的旅遊現金禮券、Apple iPhone 17 Pro Max 1 TB、香港迪士尼樂園一年免費入場白金卡2張 以及Midea「Lunar系列」二合一8公斤變頻蒸氣洗衣乾衣機等。

12月婚展2025｜重點4. 台上精彩表演

除了婚嫁好物後，場內更有一連串精彩、實用的婚禮資訊，例如夫妻和諧風水分享、新娘化妝護理教學等。另外更有Gareth.T、ERROR的193 (郭嘉駿) 等星級歌手輪流獻唱，讓大家可以沉醉於甜蜜的冬日氣氛當中。