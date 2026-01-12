情人節禮物2026｜20+ 甜蜜實用推薦：送男友女友適合、香水/首飾

【情人節禮物2026】即將迎來最讓人心動的節日-情人節，大家想好要如何與伴侶慶祝了嗎？除了共度甜蜜的晚餐、看電影、參與有趣的工作坊體驗外，為另一半準備一個浪漫的情人節驚喜，可使當日變得格外甜蜜和感情升溫。這次「01女生」為大家集合了多款浪漫又精緻的禮物，無論預算是多少，都能從中選出合適、實用又甜蜜的情人節禮物！



情人節禮物2026｜1. Jellycat 毛絨公仔（價格視乎款式）

Jellycat以可愛的毛絨公仔於全球爆紅，由小朋友到大人都喜歡，作為情人節禮物絕對是不出錯的選擇！今年品牌特別為情人節推出一系公仔，像是Amuseables Arlette Heart Macaron、Amuseables Colette Heart Macaron、Cream Bunny with Rose、Koala with Message等，每一款都讓人心動。

情人節禮物2026｜2. Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整盒6個

Labubu也是近年另一個火遍全球的公仔，尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後，更是成為女生們爭相入手的公仔！其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒，是最受歡迎系列之一，而且這款還有掛扣，可以掛在手袋或是鑰匙上，更受女生歡迎！

情人節禮物2026｜2. Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個；HK$720/整盒6個 （圖片來源：POP MART官網）

情人節禮物2026｜3. Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,300

Swarovski的Infinity 項鏈，是以兩枚分別象徵「愛」及「無盡」的裝飾相互交織而成，設計本身就已是浪漫至極。項鏈當中代表著「愛」的墜飾以白色Swarovski水晶心呈現，而「無盡」的符號裝飾則鍍上了玫瑰金色，可代表著您長相廝守的承諾，亦是送給特別的她最佳禮物。

情人節禮物2026｜3. Swarovski Infinity 項鏈 HK$1,300（圖片來源：Swarovski官網）

情人節禮物2026｜4. 小沙比利（Petit Chablis）Domaine des Malandes HK$220

情人節浪漫晚餐又怎能沒有酒，法國名釀沙比利的入門級美酒小沙比利（Petit Chablis）為絕佳的餐前酒，風格清爽亮麗，平易近人。其中小沙比利的Malandes 散發青蘋果和香梨等白果的鮮明香氣，口感純淨清新，展現出活潑的酸度和令人愉悅的礦物感，為餐飲帶來昇華的體驗。

情人節禮物2026｜4. 小沙比利（Petit Chablis）Domaine des Malandes HK$220（品牌提供）

情人節禮物2026｜5. CHANEL BEAUTY THE LIQUID SOAP 400ml HK$750；THE MOISTURIZING LOTION 400ml HK$790；THE BODY OIL 香氛護膚油 150ml HK$1,120

CHANCE系列香水的香氣以獨特新形式示人﹐讓人更陶醉於情人節浪漫氛圍當中。系列三款香水——CHANCE EAU SPLENDIDE、CHANCE EAU TENDRE和CHANCE EAU FRAÎCHE，幻化成三種獨特香氣體驗——LIQUID SOAP、MOISTURIZING LOTION和香氛護膚油，香水的芳香延續於身體每個護理步驟中。

情人節禮物2026｜5. CHANEL BEAUTY THE LIQUID SOAP 400ml HK$750；THE MOISTURIZING LOTION 400ml HK$790；THE BODY OIL 香氛護膚油 150ml HK$1,120（品牌提供）

情人節禮物2026｜6. Cartier Juste un Clou 玫瑰金小型款手鐲 HK$59,000

Cartier精心呈獻一系列全新及經典的雋永臻品，為愛獻禮、為情見證。其中Juste un Clou 玫瑰金小型款手鐲，採用反向鑲嵌工藝鑲嵌紅寶石，璀璨光芒由內而外閃耀。這一精緻細節展現了品牌卓越工藝與創新精神，為這一標誌性設計帶來了全新的表達方式。無論單獨佩戴還是與其他作品疊戴，這款手鐲都體現了卡地亞獨有的現代優雅。

情人節禮物2026｜6. Cartier Juste un Clou 玫瑰金小型款手鐲 HK$59,000（圖片來源：Cartier官網）

情人節禮物2026｜7. Chaumet Liens Évidence 戒指 HK$15,900

Chaumet Liens Évidence系列有著「連結」的寓意，如同戀人間的甜蜜的羈絆。LIENS EVIDENCE 戒指採用幾何設計並糅合細膩的元素。戒指有著如橋梁般的連結元素，代表將兩人緊緊相繫的紅線。無論是交叉、繫結、蝴蝶結，或是緞帶形式，其情感共鳴始終如一。設計簡約但引人注目，結合拋光18K玫瑰金與全鋪鑲鑽石的18K白金連結裝飾，可當作日常珠寶佩戴。

情人節禮物2026｜7. Chaumet Liens Évidence 戒指 HK$15,900（圖片來源：Chaumet官網）

情人節禮物2026｜8. Vhernier ABBRACCIO手鐲

Vhernier的ABBRACCIO系列以柔和而富有雕塑感的設計，呼應其名稱所象徵的「擁抱」意念，ABBRACCIO手鐲充滿動感的流線結構相互交疊，宛如一個溫柔的擁抱，讓女生們在純粹與簡約之中，流露出優雅且自信的風範。

情人節禮物2026｜8. Vhernier ABBRACCIO手鐲 （品牌提供）

情人節禮物2026｜9. Dior 誘惑煥彩潤唇膏 HK$350

Dior的誘惑煥彩潤唇膏是配方能持續48小時為雙唇保濕，並能因應唇部的酸鹼值產生反應，煥發個人化唇色，瞬間提升櫻唇光澤。而且目前共推出了10款色調，由清新的粉紅色至明亮的珊瑚色及亮澤裸色，讓不同膚色或妝容偏好的女生都能挑選到喜歡的色調。

情人節禮物2026｜9. Dior 誘惑煥彩潤唇膏 HK$350（圖片來源：Dior官網）

情人節禮物2026｜10. REVLON Super Lustrous Glass Shine Balm 麗采柔亮潤澤唇膏 HK$75

REVLON 的麗采柔亮潤澤唇膏以全白玻璃感時尚包裝示人，共6款不挑膚色的柔亮奶油唇膏，從「微醺玫瑰」到「豔麗紅色」，可打造出水潤的玻璃唇妝效。唇膏質地奶油般柔滑，一抹即融，唇紋直接隱形，讓日常妝容瞬間升級。

情人節禮物2026｜10. REVLON Super Lustrous Glass Shine Balm 麗采柔亮潤澤唇膏 HK$75 （品牌提供）

情人節禮物2026｜11. YSL BEAUTY 2026 情人節限定系列 Couture Mini Clutch 高訂皮革四色眼影盒 #126 Sparkling Lust HK$710

YSL Beauty 推出了全新2026情人節系列——「粉星辰」限定﹐以閃耀之心（Sparkling Heart）為此系列的核心象徵，每款產品都灑上流金粉紅光芒。其中Couture Mini Clutch 高訂皮革四色眼影盒z，以銀色至玫瑰金的漸層配色形式登場，內含兩款閃粉色調（金色與紫色），為雙眸帶來大膽、耀眼的光芒；另外兩款眼影色為啞光粉紫色，打造最獨特的粉紫煙燻，可從日常用到年末派對。

情人節禮物2026｜11. YSL BEAUTY 2026 情人節限定系列 Couture Mini Clutch 高訂皮革四色眼影盒 #126 Sparkling Lust HK$710 （品牌提供）

情人節禮物2026｜12. Diageo Roseisle 14年 ‘Harmonic Grace’ 70cl HK$1,365

為讓威士忌愛好者送一瓶佳釀，是不錯的選擇。Diageo所推出的Roseisle 14年 ‘Harmonic Grace’，是酒廠史上最高熟成年份的威士忌，結合「再充桶」的柔和純淨，以及「再生桶」的鮮明活力，帶來蘋果、太妃糖、雲呢嗱與糖果的多重風味，呈現交響樂般的和諧之美，是不論男女都喜愛的威士忌。

情人節禮物2026｜12. Diageo Roseisle 14年 ‘Harmonic Grace’ 70cl HK$1,365 （品牌提供）

情人節禮物2026｜13. Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀 HK$3,700

Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀，是一款六合一多功能家用美容儀，結合了導入 (Booster Mode)、微電流緊緻 (MC Mode)、EMS提拉 (EMS Mode)、毛孔管理 (ATS Mode)，以及聲波震動和多種LED光療，能深層導入護膚品、促進膠原蛋白增生、改善輪廓、緊緻毛孔、提亮膚色，而且能搭配App客製化護理計畫，提供全面專業級的居家護膚體驗。

情人節禮物2026｜13. Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀 HK$3,700（圖片來源：Medicube 官網）

情人節禮物2026｜14. philosophy 多重修復護手霜 奶油香味 1oz HK$100

philosophy所推出的多重修復護手霜，有助強化肌膚屏障、撫平並豐盈皺紋肌膚，同時減少暗沉斑點，使肌膚看起來更加年輕。護手霜能讓雙手保持柔軟，加上甜美的鮮奶油芳香 ，讓雙手變得更加香醇甜蜜。

情人節禮物2026｜14. philosophy 多重修復護手霜 奶油香味 1oz HK$100（圖片來源：philosophy官網）

情人節禮物2026｜15. Loro Piana Bale Small 手袋 杏仁色/旭日金 HK$28,200

Loro Piana的Bale是一款精緻的小型水桶袋，配有手工縫製的手柄，靈感來自品牌的紡織傳統。其輪廓、觸感和感覺讓人想起大捆的珍貴羊絨捆，手袋採用無縫和獨特的輕盈設計，觸感柔軟，體現了品牌的精湛技藝。設計盡顯從容的休閒氣息，最適合輕鬆攜帶所有日常必需品，並配有可拆式肩帶，手提或斜揹皆宜。

情人節禮物2026｜15. Loro Piana Bale Small 手袋 杏仁色/旭日金 HK$28,200（圖片來源：Loro Piana 官網）

情人節禮物2026｜16. Miu Miu Wander matelassé nappa leather hobo bag HK$22,800

Miu Miu的hobo bag，以近幾流行的半月廓形加上採用品牌標誌性的Matelassé納帕軟皮呈現，營造出品牌獨有的「千金感」。手袋正面飾有Miu Miu金屬標誌，採用拉鍊開合，手柄與手袋融為一體，簡直是將復古元素與現代優雅風格巧妙融合，讓人愛不釋手。

情人節禮物2026｜16. Miu Miu Wander matelassé nappa leather hobo bag HK$22,800 （圖片來源：Miu Miu官網）

情人節禮物2026｜17. ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復提拉眼精華 15ml HK$690

ESTÉE LAUDER 的眼部精華採用臨床實證的創新高效配方，高效提拉、緊緻和重塑眼部輪廓，改善眼周動態及靜態紋理。眼精華質地柔滑輕盈，有效撫平眼紋同時預防細紋形成，為眼周肌膚注入年輕力量，即時重現更立體緊緻輪廓，使雙眼綻放活力神采。

情人節禮物2026｜17. ESTÉE LAUDER 升級再生基因修復提拉眼精華 15ml HK$690（品牌提供）

情人節禮物2026｜18. Frédéric Malle《獵心麝香 Musc Ravageur》Perfume 100ml - HK$ 2,690

Frédéric Malle《獵心麝香》（Musc Ravageur）由性感大師 Maurice Roucel 調製，以清新的薰衣草、蜜橘和香檸檬揭開序幕，加上肉桂和丁香的溫柔辛香交織，糅合香草、麝香和琥珀等，締造沉穩而濃烈的愛情故事。這款香水既不過分甜膩，也不刻意討好，而是以最真摯的姿態展現愛情的熱烈與堅定，很適合作為情人節禮物。

情人節禮物2026｜18. Frédéric Malle《獵心麝香 Musc Ravageur》Perfume 100ml - HK$ 2,690（品牌提供）

情人節禮物2026｜19. Louis Vuitton Loulougram 髪夾 HK$3,000

Louis Vuitton的這款Loulougram髪夾，以柔美花卉圖案完美地平衡精緻與簡約，髮夾以金色金屬製造，結合經典的LV Initials標誌圖案和兩個Monogram花卉圖案，並以閃亮的彩色水晶作點綴。品牌創新的標誌性造型，可為任何髮型帶來煥然一新的優雅氣息。

情人節禮物2026｜19. Louis Vuitton Loulougram 髪夾 HK$3,000（圖片來源：Louis Vuitton官網）

情人節禮物2026｜20. TOM FORD BEAUTY EAU DE SOLEIL BLANC香氣 100ml HK$1,835

TOM FORD BEAUTY的EAU DE SOLEIL BLANC香氣，以迷幻的依蘭依蘭花香為主軸，帶來細緻的辛香百合香味，安息香萃取物與零陵香豆樹脂，營造出溫暖而奢華的琥珀基調，再以輕盈的雲尼拿與品牌經典的海椰子香調巧妙點綴，為整體香氣添上一抹溫暖的氛圍感。

6月美妝快訊11. TOM FORD BEAUTY EAU DE SOLEIL BLANC香氣 100ml HK$1,835（品牌提供）

情人節禮物2026｜21. Kerastase 逆時光至臻香氛修護精華（升級版）75ml HK$570

專業護髮品牌Kerastase所推出的升級版逆時光至臻香氛修護精華，採用頂級護膚配方搭配天然植物精華，質地輕盈可深入滋潤髮絲，並有助柔順乾躁髮絲。而香氣是以麝香作基調，糅合清新怡人的花香，配以匠心調製高貴典雅的玫瑰木香，香氣優雅知性。