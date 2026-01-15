麥玲玲馬年愛情運程｜3生肖桃花旺盛！屬狗感情穩定卻易感孤單

馬年運到，農曆新一年目標離不開愛情、家庭和事業，若有吉星拱照，做事自然事半功倍；但若不順景，便要深思熟慮並加把勁。玄學家麥玲玲師傅分享12生肖馬年愛情運勢，大家不妨參考，為一整年做定準備。



麥玲玲馬年愛情運程｜肖馬者

感情上的「關口年」，關係容易不進則退，有伴侶者需要認真考慮去向。已婚者亦要堅決抗拒外來誘惑，不宜對異性過分熱情，以免捲入錯綜複雜的三角關係。至於單身一族桃花則未算燦爛。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖羊者

肖羊者在馬年因「午未合」而與流年關係友好，加上有利人際的吉星加持，新一年桃花機遇處處。合太歲是情侶們的「關口年」，關係需要有所突破，若打算共諧連理則最為理想，否則就要多花時間維繫感情。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖猴者

丙午年始終不屬桃花燦爛之年，即使遇上有好感異性亦宜由朋友開始循序漸進發展，多花時間相處了解培養感情，待時機成熟再決定去向。

肖猴者在丙午年始終不屬桃花燦爛之年。(《單身即地獄3》劇照)

麥玲玲馬年愛情運程｜肖雞者

感情運多姿多采的一年，單身一族無論男女也能感受到吉星力量，於社交圈子中保持活躍，桃花機遇處處，尤其單身男士的異性緣特別旺盛。不過，已婚者再遇「紅鸞」則要提防有桃花重疊情況，堅決抗拒外來誘惑。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖狗者

有伴侶或已婚者感情尚算穩定，惟始終受到有宗教意味的「華蓋」影響，即使有伴侶在身邊，肖狗者亦會覺得對方不夠了解自己，心情矛盾令孤單寂寞感覺倍增。至於單身一族關係亦難有突破。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖豬者

雖然馬年不屬桃花開遍地之年，可幸仍有力量強大的「月德」貴人吉星加持，單身一族可獲長輩介紹引薦，於相親活動中擴闊社交圈子。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖鼠者

已婚者與另一半亦會有較多摩擦，需要多加溝通、互諒互讓，亦可採取人為的「聚少離多」方式相處，多出差或各自專注於事業發展，適當時候獨處反而能避免爭執。

肖鼠已婚者與另一半亦會有較多摩擦，需要多加溝通、互諒互讓。(〈Good Goodbye〉MV)

麥玲玲馬年愛情運程｜肖牛者

單身一族能得吉星助力，欲「脫單」者不妨請長輩幫忙介紹引薦，或於工作場所中多留意身邊人，可望結識條件背景不俗的對象。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖虎者

馬年吉星欠奉、而借來的「文昌」及「驛馬」又以拱照事業為主，故感情未有太大進展，屬平淡及原地踏步的一年。若單身已久，只能於進修場合多留意身邊人，又或借助「驛馬」星看能否有異地姻緣。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖兔者

桃花開遍地、感情多姿多采的一年。單身一族魅力大增，有望透過長輩介紹或於朋友圈子中邂逅心儀對象，彼此發展一日千里，甚至會有閃婚念頭或雙喜臨門機會，欲「脫單」者不妨積極把握。

肖兔者桃花開遍地、感情多姿多采 (《苦盡柑來遇見你》劇照)

麥玲玲馬年愛情運程｜肖龍者

馬年未有桃花星進駐，單身一族關係無甚突破，加上需要投放心力於事業發展之上，對談戀愛的意欲較為淡泊，故「脫單」機會渺茫，屬原地踏步的一年。

麥玲玲馬年愛情運程｜肖蛇者

由於馬年未有桃花星進駐，即使遇上有好感的異性亦不宜操之過急，建議先以交朋結友為基礎，多花時間相處了解，待時機成熟始作進一步發展更為合適。

資料來源：麥玲玲師傅

** 資料由麥玲玲師傅授權轉載