馬年手袋吊飾推薦｜$400起入手馬年必備Bag Charms：BV、Hermès

【手袋吊飾/手袋掛飾】來到新年，想為造型增添喜慶感，又或者增加好運，最適合入手這些融合時尚品味與祝福寓意於一身的手袋掛飾。近年鎖匙扣吊飾（Bag Charms）大熱， 以下將為你齊聚了馬年專屬的小馬掛飾，隨身便攜著象徵奔騰不息的活力、馬到成功的吉兆！



馬年手袋吊飾推薦｜ Hermès Rodeo Pegase PM charm HK$6,800

提到馬型掛飾，當然不能不提到以精緻馬具店起家，產品充滿馬術元素的Hermès。這款經典的飛馬吊飾，以Milo羊皮與Swift小牛皮配合手工製作，擁有七款不同色調，綁在手袋上輕鬆展現低調優雅感。

馬年手袋吊飾推薦｜ BOTTEGA VENETA Straw Horse Charm HK$7,900

喜歡獨特造型的小馬的話，這款以納帕皮革編織製成的馬型吊飾，焦糖配米色的風格，既不會太過童趣，同時充滿工藝魅力，能夠輕鬆配襯不同造型的手袋。

馬年手袋吊飾推薦｜ LONGCHAMP馬匹鑰匙圈 白蘭地酒色 HK$1,300

偏好童趣感的話，這款LONGCHAMP的絨布馬匹鑰匙圈，可愛的小馬造型，加上人造皮草與綴有品牌名的馬頸圈，俏皮同時充滿喜慶氣息。

馬年手袋吊飾推薦｜ Valextra Horse Charm HK$4,500

作為義大利國寶級手袋品牌Valextra，這款灰白配色的馬形吊飾，以Millepunte皮革配合精確的Intarsia工藝製成，三種對比色調配合明縫線，精緻且充滿奢華感。

馬年手袋吊飾推薦｜ Furla Allegra Charm

想要獨特造型吊飾的話，Furla這款關節馬造型的吊飾，對比色塊皮革細節配合多個小金屬環，行走晃動更添靈動感，趣味滿分。

馬年手袋吊飾推薦｜SHANGHAI TANG Tang Charms HK$1,680

雖然這款吊飾元素並不是採用小馬造型，卻充滿當代東方美學與祝福意味，除了有象徵吉祥與吉祥的翠玉珠飾與流蘇、更有雕刻成元寶形狀的仿綠玉， 配合青金石、白瑪瑙及刻有壽壽圖案的鍍金銀飾，讓財富與繁榮伴隨。

馬年手袋吊飾推薦｜ Sam Edelman Ponnie Zodiac Horse Charm HK$400

喜歡簡單的吊飾選擇的話，不妨選擇平面的掛牌，能夠低調融入手袋造型當中。這款馬匹造型的掛飾，濃郁的棕色配合精緻的縫線細節，充滿藝術感。

馬年手袋吊飾推薦｜ Pandora Red Fire Horse Murano Glass Dangle Charm HK$749

想低調點綴造型的話，選擇能夠一物多用的串飾就最好不過，能夠搖身一變而成手飾、頸飾或小配飾。Pandora這款14K鍍金馬鞍飾，結合紅色穆拉諾玻璃、金箔與雲彩細節，充滿力量與活力感。