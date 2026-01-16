麥玲玲馬年事業運程｜8生肖有望升職加人工！屬雞易獲女上司提拔

到底馬運亨通，還是停滯不前？相信大部分人在踏入農曆新年前，都想知道馬年事業運程，以計劃不同的發展。玄學家麥玲玲師傅分享12生肖馬年事業運勢，到底哪個生肖或會升職加薪？



麥玲玲馬年事業運程｜肖馬者

新一年事業發展順遂，可望於職場上發揮領導才能，工作亦會有突出表現，尤其任職政府部門、大機構或警隊、消防、海關等武職者將會更有發揮機會。不過，人際關係容易有暗湧，同事之間存在明爭暗鬥。

麥玲玲馬年事業運程｜肖羊者

打工一族受「太陽」吉星帶動，若直屬上司是男性，對方將會起提拔作用。若有出差機會不妨主動爭取，能離開原居地往外闖，發展將會更愜意。不過，有「晦氣」凶星入主始終會影響人際關係，職場上是非口舌在所難免。

麥玲玲馬年事業運程｜肖猴者

「文昌」駕臨令肖猴者的思維清晰、邏輯性強，無論參加公開試或行業內的升遷考核亦有優勢，可望憑優異成績而有升遷機會或輕微薪酬調整。打工一族不妨主動爭取出差機會，若能離開原居地發展，事業將會更上一層樓。

肖猴者的思維清晰、邏輯性強，無論參加公開試或行業內的升遷考核亦有優勢。(IG@rachel_mypark)

麥玲玲馬年事業運程｜肖雞者

肖雞者於職場上光芒四射，人際關係八面玲瓏；加上強而有力的貴人加持，憑人脈網絡將可拓展新路向，事業有望更上一層樓。打工一族若直屬上司是女性，馬年將會特別受對方眷顧，容易獲得提拔賞識。

麥玲玲馬年事業運程｜肖狗者

肖狗者能於職場上大展拳腳，事業屬漸入佳境的一年。「三台」代表樓梯階能拾級而上，新一年工作表現出色，可望憑實力而有升遷機會。惟薪酬加幅只屬一般，實際利益未算明顯。

麥玲玲馬年事業運程｜肖豬者

人際關係將會有所修復，打工一族邏輯思維清晰，上司對自己照顧有加，加上同事之間是非口舌減少、整體合作性強，工作能得支援自然較有發揮。不過，始終「小耗」凶星有破財機會，開源之餘亦要學習節流。

麥玲玲馬年事業運程｜肖鼠者

工作魄力十足，尤其任職紀律部隊如警隊、海關或消防等將最能感受到助力，有望發揮領導才能，統領下屬做出成績。而管理層或於大機構工作者亦有受惠，可望於職場上大放異彩，兼獲上司賞識而有晉升機會。

肖鼠者可望於職場上大放異彩，兼獲上司賞識而有晉升機會。(《代理公司》劇照)

麥玲玲馬年事業運程｜肖牛者

肖牛者的貴人力量充足，有望於職場上一展所長。可獲長輩及領導層眷顧，事業更上一層樓。雖然犯太歲之年宜多走動，但始終運勢存在暗湧，故有轉職打算者需要三思，慎防新公司有人事變動而令計劃成空。

麥玲玲馬年事業運程｜肖虎者

整體而言，馬年的事業運仍屬向好，無論留守原有公司或打算轉職均有發展，若有感上司較挑剔或工作受掣肘，不妨報讀進修課程自我增值，並盡量保持圓融的人際關係，則事業可望更進一步。

麥玲玲馬年事業運程｜肖兔者

馬年有貴人扶持事業能有發揮，亦可有升遷機會，惟所謂「事以密成，言以泄敗」，未落實之前不宜高調宣之於口，以免鋒芒太露而招人妒忌，又或好事多磨遭人暗中破壞。

麥玲玲馬年事業運程｜肖龍者

打工一族需要面對挑戰，例如公司架構重組、人事變動或要涉獵陌生的工作範疇等，感覺較為艱辛。馬年不屬有明顯升遷或大幅薪酬調整的年份，建議肖龍者視之為播種期，默默耕耘為事業打好基礎。

肖龍打工一族需要面對挑戰，例如公司架構重組、人事變動或要涉獵陌生的工作範疇等。(《代理公司》劇照)

麥玲玲馬年事業運程｜肖蛇者

肖蛇者於職場上長袖善舞，工作表現突出，有望備受賞識而有升職加薪機會，不妨積極把握。不過，馬年始終有「陌越」凶星入主，肖蛇者容易因為陌生環境而招來壓力。

資料來源：麥玲玲師傅

** 資料由麥玲玲師傅授權轉載