新年好去處2026｜10大香港新春裝置/行大運/打卡熱點｜持續更新

【新春活動/新年好去處/新年行大運】馬年當然要隨俗走動，身體力行實現勇往直前、奔騰的祝福氣象。雖然今年的農歷新年假期並非相連週末，拜年行大運的意慾或許受挫，不過節日最重要是相約三五好友、親朋或另一半，好好的互相祝賀。 想知道新年去哪處的話，不妨參考以下的新春裝置、行大運或打卡熱點推薦。



新年好去處2026： 友邦嘉年華AIA Carnival

限時8折優惠

喜愛多人熱鬧的話，友邦嘉年華AIA Carnival應該能夠滿足你！今年更有冬日世界雜技團The Winter World Circus為大家帶來世界級的演出，包括來自阿根廷的高喬人、 來自蒙古的高速滾軸溜冰高手與翻騰跳躍達人 、來自葡萄牙「高空行者」表演反地心吸力、來自哥倫比亞的極速摩托車手、來自哥倫比亞的幽默小丑與歌舞女郎等來自世界各地的雜技表演者齊聚。

開放日期：即日起至2026年3月1日（下午2時半至8時半）

地點：香港中環龍和道9號



新年好去處2026：URDUｘTHEBLACKLABEL「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」

PAWMPAWM們留意！繼台灣及新加坡站後，貓系人氣女團MEOVV終於登陸香港，今次以MEOVV最新單曲為靈感，以單曲中的音樂態度與視覺風格為靈感，轉化成簡約型格且充滿未來感的限定店。整個空間猶如MEOVV主題展覽，讓粉絲從視覺、光影同氛圍，全面感受「喵」系女團的魅力！

開放日期：2026年1月17日至1月25日（上午11時至晚上9時）

地點：香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪



新年好去處2026：LCX「PP X MONSTER 新春祈福慶典」

新年當然需要招財貓助陣，為新一年帶來財運與富足。潮玩IP PP Baby化身為「新春守護神」，加上罐頭豬LuLu、Esther Bunny、Butterbear等多款人氣角色一同登陸LCX，為大家帶來五大新春打卡點以及限定「TOYZEROPLUS幸運商店街」，讓大家體驗開運旅程，將滿滿的福氣與喜悅帶回家中。

開放日期：2026年1月30日至3月1日（上午10時至晚上10時 ）

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX

入場費用：免費



新年好去處2026：NIKO-NIKO Lifestyle Store「Chiikawa Baby 香港期間限定店」

Chiikawa迷切勿錯過，Chiikawa Baby 香港期間限定店已登陸香港，全員變身可愛寶寶造型！佔地近 2,000呎的限定店，不單重現日本官方巡迴快閃店場景，有可愛爆炸巨型BB床場景以及角色合照牆，讓大家能一秒置身於Chiikawa Baby 的可愛空間，現場更有一系列兼具可愛及實用的生活雜貨，送禮自用都十分合適！

開放日期：2026年1月23日至3月2日

地點：MOKO 新世紀廣場

入場費用：需預先預約



新年好去處2026：沙田新城市廣場「花開結緣・風生水起」

新年不能缺少的當然是年花，除了買回家中放置外，圍繞著充滿祝福的花卉行個大運，亦能讓新一年增添好意頭。今年新城市廣場再以四時之花為靈感，將結緣必備的嬌艷桃花、華貴浪漫的牡丹、如黎明初升的天竺牡丹、代表團圓美滿的繡球花、火燒雲般的黃金芍藥及熱情富貴的大紅芍藥等集結，打造出一個360度全景漫天飛花的裝置，讓大家可以緣運四起，結下花開良緣。

開放日期：2026年1月23日至3月3日

地點：沙田新城市廣場1期3樓中庭

入場費用：免費



新年好去處2026：Festival Walk SOU・SOU x fatBottleland 「THE GARDEN STORY」

日本京都文創品牌SOU・SOU與人氣可愛角色肥波兔fatBottle攜手合作，將充滿童趣的夢幻空間帶到又一城，希望大家可以放慢腳步，感受歲月靜好的世外庭園。整個庭園遍佈三隻巨型肥波兔不倒翁與SOU・SOU五款精選經典圖案設計，另外更有來自「貓」圖案的小貓正躲藏在庭園的不同角落，與大家玩一場新春捉迷藏，讓大家以最美好的心境迎接新春。

開放日期：2026年2月6日至3月1日（上午11時至晚上9時）

地點：又一城LG2層

入場費用：免費



新年好去處2026：The ONE x KYUBI x Gloomy Dreamy World 及KYUBI x Gloomy Pop-Up Store

由MIRROR成員Anson Kong江熚生自創的本地時尚品牌KYUBI，今次與日本經典潮流角色Gloomy The Naughty Grizzly合作聯乘，打造出相愛相殺的反差萌插畫。整個展區以玩味工業風打造，將中式吉祥圖案融入其中，展現出不一樣的新年裝置！

開放日期：2026年1月23日至2月27日（上午11時至晚上9時）

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭

入場費用：免費



新年好去處2026：太古城中心 x 松與松《福運松林》

今個新春，藝術家謝凸將品牌「松與松」筆下角色「睡眼青松」帶到太古城中心，以松樹盆景為創意主軸，將代表沉穩吉祥與福澤的松樹融合當代藝術，為大家帶來多「松」新春祝福， 由「迎福」、「聚財」到「求緣」的開運旅程都安排得宜。

開放日期：2026年1月30日至3月3日

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

入場費用：免費



新年好去處2026：香港壽司郎x《CHIIKAWA》 主題限定店

近兩年絕對是《CHIIKAWA》迷的福音，巨型主題展覽、限定店與跨界聯乘接連上架，讓人完全沉醉於可愛療癒插畫力量當中。今次香港壽司郎首度聯乘《CHIIKAWA》，吉伊卡哇與小八貓、兔兔等人氣角色亦會以壽司郎限定造型登場！其中3間分店更會化身成期間限定的CHIIKAWA聯乘特別主題店，場內設置打卡裝置以及一系列聯乘限定周邊，一次過滿足粉絲們食、玩、拍的需求。

開放日期：2026年1月1日至1月31日

地點：黃大仙店—九龍黃大仙龍翔道110號豪苑3G/F翔盈里5號舖

銅鑼灣廣場2期店—銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場2期3樓3A號舖

天水圍T Town店—新界天水圍天華路30號T Town South地下SG17號舖



新年好去處2026：香港許願節

提到新年行大運，當然不少得熱門的祈福之選：黃大仙廟、車公廟，以及極具本土特色的林村許願樹。林村許願樹以實現心願的傳說而聞名，大家可以乘著香港許願節之際，到許願樹前拋寶牒許願，或點蓮花燈祈福，以祈求新的一年事事順利、平安健康。

開放日期：2026年2月17日至3月3日

開放時間： 2026年2月17日（上午9時至晚上7時）

2026年2月18日至22日（上午9時至晚上9時 ）

2026年2月23日至3月3日（上午9時至晚上7時）

地點：大埔林村許願廣場

入場費用：免費

