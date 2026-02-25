杜拜朱古力麻糬熱潮蔓延：Red Velvet 舞蹈挑戰！更推香水、公仔

杜拜朱古力麻糬周邊｜杜拜朱古力麻糬去年（2025年）年底，從韓國畿道金浦一家手工餅乾店，開始慢慢走進大眾視野，並火速爆紅，成為許多年輕人搶相試吃的甜品。隨後不少咖啡店或甜品店都推出了相似的杜拜朱古力麻糬，同樣人頭湧湧。

杜拜朱古力麻糬更吸引到不少韓星試吃並分享影片，包括EXO伯賢、aespa成員Karina、IVE張員瑛、安宥真等，將熱潮推至更高。而這份輕奢甜蜜熱潮，更席卷至彩妝、香水、公仔等，人氣不容小覷！



杜拜朱古力麻糬周邊1. 韓國大熱舞蹈挑戰《두바이쫀득쿠키사줄사람》（誰給我買杜拜Q餅）

近期韓國大熱的舞蹈挑戰《두바이쫀득쿠키사줄사람》（誰給我買杜拜Q餅），以「杜拜朱古力麻糬」甜品熱潮所創作的AI歌，有著魔性洗腦的歡快旋律與歌詞，歌詞講述想要吃杜拜朱古力麻糬，並配上可愛的舞蹈。有不少韓星跟著拍攝了翻唱或跳舞影片，包括泰妍、Red Velvet、i-dle成員MIYEON、IVE成員Rei等，非常可愛！

杜拜朱古力麻糬周邊2. CHEROP MONGMO變成麻糬公仔吊飾

韓國品牌CHEROP MONGMO，將自創角色CHEROP MONGMO 變成杜拜朱古力麻糬公仔吊飾。CHEROP MONGMO原本就已經是可愛的狗仔角色，現將它融入了杜拜朱古力麻糬的特徵，還分成了大頭款和有四肢的兩個版本，可愛加倍！此外，為還原麻糬的質感，採用記憶海綿代替傳統公仔的棉花，每一次觸摸或按壓都更療癒。

杜拜朱古力麻糬周邊2. CHEROP MONGMO變成麻糬公仔吊飾（IG@cheropstore）

杜拜朱古力麻糬周邊3. Unvanish Meant to Be Pistachio 香水

杜拜朱古力麻糬不只延燒至日常用品中，更為香水及美妝產品帶來新意。韓國小眾香氛品牌以杜拜朱古力麻糬為靈感，推出了全新「Meant to Be Pistachio 香水」，香氣精準捕捉了甜品特點，以開心果香精、香草、零陵香豆等為基調，而前調及中調分別是肉荳蔻精油、小蒼蘭、白麝香、肉桂等，交織出鮮明甜蜜的香氣。

杜拜朱古力麻糬周邊3. Unvanish Meant to Be Pistachio 香水（IG@unvanish.official）

杜拜朱古力麻糬周邊4. Rom&nd 杜拜朱古力麻糬仿唇妝

韓國美妝品牌Rom&nd，早前在Instagram 推薦了兩款彩妝產品，畫出猶如吃完杜拜朱古力麻糬後的嘴巴，分別是單色眼影 M26「Blending Coco」以及霧面唇釉 03「Taupe Dawn」，即可化出猶如吃完麻糬後沾上朱古力粉的效果。

杜拜朱古力麻糬周邊5. 麻糬 Gel甲

不少女生都喜歡Gel甲，韓國的一家人氣美甲店就設計了杜拜朱古力麻糬的美甲，以麻糬的主要色調-開心果醬綠及朱古力棕色，再透過漸層暈染，最後加上細閃的指甲油，猶如被咬開的麻糬。想一想換上了這款美甲，再去食杜拜朱古力麻糬定必特別甜蜜又有趣。