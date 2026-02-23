以香水展個人魅力！調香師分享提升好感的香氣、若隱若現飄香技巧

【香水｜親和力的香水】選擇適合自己或場合的香水，不僅能提升個人魅力，更能收獲不同的正向的反饋。其中讓自己整體感覺變得溫和且積極，提升親和力和吸引好人緣，在人群中留下好印象，也是香水所帶來的魅力。這次「01女生」特別邀請Flowerhood Studio 調香師 Genie Yam，分享如何香水透過增加個人自信魅力，讓女生們在舉手投足更自然吸引人。



香水是一種無聲的自我表達，就如你選擇穿什麼衣服和配飾，是「個人品牌」的展示。 調香師 Genie Yam

提升親和力的香氣：通常「清新柑橘」、「淡雅花香」或「柔和木質調」接受度較高（FREEPIK）

提升親和力的香氣

經常聽到香水能為個人提升自信，帶來愉悅感，進而展現親和力，但香水有眾多不同的香調，要怎樣選擇合適的香水呢？調香師Genie就分享，通常「清新柑橘」、「淡雅花香」或「柔和木質調」接受度較高，不易給人壓迫感。而選擇香水的關鍵是香氣與個人體味融合後展現獨特氣息，讓人覺得舒服、好親近，從而自然散發吸引力。

像是橙花、佛手柑、柑橘是吸引好人緣首選。香氣明亮親和，像「自帶陽光」，讓他人下意識想靠近你。而檀香的香氣沉穩溫潤，象徵貴人運與安定。

香水噴灑位置推薦及小技巧（FREEPIK）

香水噴灑位置推薦及小技巧

在選擇到合適又喜歡的香水後，噴灑香水的位置也很重要。Genie 推薦將香水噴在手腕內側、耳後、頸側等脈搏點，體溫有助於擴香；也可噴在衣袖，擺動時隱約飄香。

而噴灑時建議是距離皮膚15-20cm噴灑，避免摩擦搓揉，以免破壞香調結構，讓香氣更自然地層層釋放。

約會或集體活動時要避免的香水（FREEPIK）

約會或集體活動時要避免的香水

在集體活動或約會時﹐除了建議選擇提高親和力的香水外，也要知道有哪些「避雷」香水！Genie在這些場合時建議避免選擇濃烈皮革、強烈動物香（如麝香及龍涎香）或過甜美食調。這類香氣穿透力強、個性鮮明，容易造成嗅覺疲勞或壓迫感，甚至引發旁人頭暈不適。在近距離互動中，低調優雅的香氣更能營造舒適氛圍。

調香師Genie分享：香水與「提升自信魅力」間的聯繫（受訪者提供）

Genie：香水與「提升自信魅力」間的聯繫

香水是一種無聲的自我表達，就如你選擇穿什麼衣服和配飾，是「個人品牌」的展示。當你聞到自己喜愛的香氣，會不自覺放鬆微笑，這份愉悅會投射成自信。而他人接收到這份從容與自在，也更容易產生好感。香水不是改造性格的工具，選對了跟你配襯的香氣，讓他人對你更有記憶，從而擴大你的人緣魅力。

調香師簡介

Genie｜香氣體驗策劃師

Instagram Flowerhood Studio 調香師及主理人，為各大品牌和機構策劃專屬香氣體驗活動。