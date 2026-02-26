天機試煉場｜12強背景/IG/預約方式整理！李素彬預約爆滿至2030年

Disney+實景節目《天機試煉場》熱播。不論是通靈、塔羅、四柱或足相，命理師們僅透過出生日期和外貌，就能精準回答，令觀眾看得嘖嘖稱奇。以下整理12強選手的背景和社交帳號，部分在今年的預約已經爆滿，有的更需排至2029年。



《天機試煉場》內容

由49位來自不同領域的命理師，在簡短線索的出題下，透過搖鈴、抽「五方旗」、塔羅和四柱精算等，提供更詳盡的命理資訊，就像看穿別人過去一樣。

童弟子/巫堂/道令/萬神的職階

節目剛開始時，不時見到這些稱號，其實都是韓國薩滿巫師的職階。「童弟子」入行不久、道行較淺，但法力不一定比資深的低，需看天賦。「巫堂」及「道令」都是巫師的稱呼，前者是女性巫師；後者則為男性巫師。而「萬神」擁有崇高地位，是高等巫師的尊稱，可以與很多神靈溝通。

《天機試煉場》參加者：盧瑟妃

職業：巫師（童弟子）

IG帳號：sheknoh

預約方式：可透過Kakao（슬비로운생활）預約

節目中其中一位矚目的選手，擁有5年巫師資歷，在第一場比賽中，因精準說出亡者的身亡日子有誤，引起評審與觀眾的注意。過去她曾任模特兒，並經歷悲慘的童年：從小遭受家暴、在校被霸凌，19歲時更被算命男子誘騙離家出走，其後誕下一女，成為單親媽媽。

《天機試煉場》參加者：盧瑟妃 (IG@sheknoh)

《天機試煉場》參加者：梅花道令

職業：巫師

IG帳號：maehwa_doryung

預約方式：電話預約（010-7418-1065）

因帥氣外貌吸引注意，亦活躍於社交媒體，目前2026年預約爆滿。梅花道令來自巫師家族，家人都擅長處理各種困難儀式，而他通靈時會不停打哈欠，以提高集中力。不過，由於家族墓地關係，男性都活不久。而他在當巫師的那年，更有7位好友相繼離世，其中3名在梨泰院事故中喪生。此前他原要去跟他們會合，但神明要他別去，所以避過事故。

《天機試煉場》參加者：梅花道令 (IG@maehwa_doryung)

《天機試煉場》參加者：權秀珍

職業：巫師（萬神）

IG帳號：soooo_zin_

預約方式：電話預約（010-9131-5872）

從3歲牙牙學語時，已能夠與靈魂對話，現時已擁有26年巫師資歷，並達到「萬神」頭銜。

《天機試煉場》參加者：權秀珍 (IG@soooo_zin_)

《天機試煉場》參加者：李素彬

職業：巫師

IG帳號：lee._.sobin

預約方式：暫停預約

在7歲時就有神靈感應，兩年後以小巫師的身分參與電視節目，因準確預言藝人MC夢「未來要向很多人道歉」、對方其後亦被爆逃兵和非法取得藥物的爭議，她其後打開知名度，至今已有20年的薩滿資歷。在節目播出前，她在2026年的預約已爆滿；而在播出後更滿至2030年，目前暫停接收任何預約。

《天機試煉場》參加者：李素彬 (IG@lee._.sobin)

《天機試煉場》參加者：地宣道令

職業：巫師

IG帳號：jiseondoryeong

預約方式：韓國大田화초당電話預約

年齡最小的參加者，現年18歲，因身邊的是奶奶神，因此會穿上巫堂的服飾。他過去曾因巫師身分，在成長過程中感到孤單。雖然個性充滿自信，而且才華洋溢，但他常被其他資深巫師否定，在節目亦有同樣經歷，並因此感到受傷。

《天機試煉場》參加者：地宣道令 (IG@jiseondoryeong)

《天機試煉場》參加者：昭願

職業：巫師（萬神）

IG帳號：so_one9293

預約方式：Kakao預約

家族第三代巫師，原是位傑出的射箭選手，但因肩傷而轉行，成為一位出色的巫師。她在簡介中寫道「現在與父親一起在巫堂的路上前行」，並在大邱市修行5年。她在節目中因飛快的通靈語速，因而得到「饒舌昭願」的稱號。而在為梅花道令算命時，更精準算出對方家族受詛咒，因而引起話題。

《天機試煉場》參加者：昭願 (IG@so_one9293)

《天機試煉場》參加者：雪花

職業：巫師（童弟子）

IG帳號：seolhwa.zip

預約方式：暫停預約

原是位專業舞者，曾參選真人秀節目《Dancing 9》，其後成為巫師，現時擁有3年資歷。其外貌被指激似藝人李泳知，而她個性亦很親切，台上會直率坦誠，私下則重禮儀和富同理心。目前她在2027年的預約爆滿，暫時不再接收預約。

《天機試煉場》參加者：雪花 (《天機試煉場》截圖)

《天機試煉場》參加者：尹大滿

職業：巫師

IG帳號：yun2339

預約方式：預約系統翻新中

祖母同為巫師，他現時已有5年資歷。他亦熱愛音樂，從小學開始學習國樂，精通傳統曲藝中的盤索里，在通靈時更會吟唱。他目前只接受2026年的預約，同時重組及翻新預約系統，稍後會公布2027年的預約資訊。

《天機試煉場》參加者：尹大滿 (IG@yun2339)

《天機試煉場》參加者：派

職業：四柱命理師

IG帳號：mypie.me

預約方式：正籌備其他方案

唯一的四柱命理師兼工程師，過去憑多年學識，開發命理公式，並在節目中透過程式算出四柱，幫助解答題目。他活躍於社交媒體，更會翻成中文、日文和英文，目前預約直至2027年已滿，將籌備一項新的諮詢服務，幫助更多的人。

《天機試煉場》參加者：派 (IG@mypie.me)

《天機試煉場》參加者：金百文

職業：足相師

IG帳號：/

預約方式：/

透過腳板和腳趾的外形和紋理，精準算出個人命勢。

《天機試煉場》參加者：崔漢娜

職業：占星師

IG帳號：one1_two_nana

預約方式：可透過Kakao（타로맛집 나나쓰타로）預約

曾參與實境節目《出神入化的戀愛》，雖然充滿靈氣，卻選擇成為占星師，會將塔羅牌結合自己的能量來進行解讀。

《天機試煉場》參加者：崔漢娜 (IG@one1_two_nana)

《天機試煉場》參加者：莫娜德

職業：塔羅師

IG帳號：tarot_monad

預約方式：「타로 모나드」電話預約

精通東亞的塔羅牌，能算出符合亞洲觀點的命理，並以韓國第一東亞塔羅師為目標。