不一樣的賀歲選擇！Netflix 2月片單推薦：我是春菜愛/百萬人推理

【Netflix推薦2026/Netflix影集推薦】來到新春之際，除了要行大運、入手賀年禮物外，拜年時與一眾親朋好友相聚，當然少不免好戲好劇，能夠讓大家增添話題，更可以讓劇情代替問候，以免尷尬橫生。除了傳統的賀歲喜劇，今個新春更有一些非一般的賀歲片單選擇，由驚悚、紀錄片、綜藝真人秀到日韓喜劇都有，讓大家可以歡渡新春時間。



Netflix 2月影集推薦 2026：《這是蛋糕？！情人節篇》(Is It Cake? Valentines)

由2022年開始播放的《這是蛋糕》 ，已經來到第四季，今季的情人節特輯不單有頂尖的蛋糕藝術大師，大師們更會連同他們的親密伴侶一同出戰，以蛋糕去模範不同物件，從而挑戰大家的烘焙與製作技術。除了讓人分不清的真假蛋糕，今季更首次加入專為觀眾設計的互動遊戲，讓整個真人秀更具玩味！

Netflix 2月影集推薦 2026：《我是春菜愛》（This is I）

想在新一年感受不一樣的力量與啟悟的話，絕對不容錯過這套由日本新生代導演松本優作，攜同18歲新人望月春希與「禁忌系男神」齋藤工所展現的新作。

作品取材自真實自傳作品的《我是春菜愛》，以日本跨性別搞笑藝人春菜愛（原名大西賢示） 出發，以 1980 年代至 2000 年代為背景，講述少年渴望成為像松田聖子般的偶像，因緣際會碰上能夠改變自己命運的醫生，從兩人的生命交會，展現出真誠與勇氣的生命之旅。

Netflix 2月影集推薦 2026：《我是春菜愛》（This is I）將於2月10日上架（Netflix）

Netflix 2月影集推薦 2026：《孔雀舞曲》

這部改編自作家朴民奎的長篇小說 《為逝去的王女而作的帕凡舞曲》，不單是普通的浪漫愛情劇，以極力避免引人注目的女主角出發，從中探索時下社會的孤獨感與人際關係。由高我星、文相敏與Tiffany男友卞約漢三位實力派演員共同演繹，導演亦擅於場口轉換展現角色們的心理轉變，更在海報上落下「獻給愛著某個人、以及必須被愛的你」的標語，就讓我們一同步上逐步被瓦解心中防禦機制，為受傷心靈相互慰藉的旅程。

Netflix 2月影集推薦 2026：《孔雀舞曲》 將於2月10日上架（Netflix）

Netflix 2月影集推薦 2026：《百萬人推理》

經歷了兩年多的延後，終於在今年新春前釋出上架消息，這套集推理懸疑犯罪於一身的戲劇，以死亡預言引發社會恐慌與輿論開始推理，據悉更有不少高難度動作場口。除了由台劇 《華燈初上》原班團隊製作，演員卡司亦不容少看，由鄭伊健主演，聯同多位實力派演員王柏傑、陳姸霏，以及多位百萬創作與網紅驚喜客串！

Netflix 2月影集推薦 2026：《莎拉的真偽人生》

時隔八年，申惠善和李浚赫再度合作！由《人性課外課》、《以吾之名》的金鎮民導演執導的新作，講述一名上流社會名媛「金莎拉」竟與一宗殺人罪案有關，追查過程發現她的名字、背景以及一切都是由謊言層層堆疊而來，到底這套韓版《創造安娜》會否比真實故事更下一城？

Netflix 2月影集推薦 2026：《歌喉讚》（Pitch Perfect）

作為十多年前曾瘋迷眾人的音樂喜劇電影 ，《歌喉讚》絕對不單是時代的眼淚！這套由童星出身的 Anna Cooke Kendrick、Rebel Melanie Elizabeth Wilson的喜劇代表作，以大學比賽為背景，一眾女聲與男子合唱團爭奪冠軍寶座，從中發展出搞笑又青春的故事。

Netflix 2月影集推薦 2026：《歌喉讚》（Pitch Perfect） 將於2月15日上架（Netflix）

Netflix 2月影集推薦 2026：《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》(Being Gordon Ramsay)

提到Gordon Ramsay，大家必定會聯想起他於廚房厲聲指揮、毒舌不修飾的模樣。這套紀錄片，以籌備其生涯規模最大的新事業出發，他需要主教門（Bishopsgate）22號大樓開設五家餐廳，從而探索到底如何兼備「地獄廚神」、丈夫與父親的生活。

Netflix 2月影集推薦 2026：《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》(Being Gordon Ramsay)將於2月18日上架（Netflix）

Netflix 2月影集推薦 2026：《柏捷頓家族：名門韻事》第4季結局篇 (

Bridgerton 4)

有19世紀《花邊教主》之稱的《柏捷頓家族》，以攝政時期的倫敦上流貴族為背景，每季都圍繞一位《柏捷頓家族》成員出發。

由金牌製作人Shonda Rhimes負責的首部Netflix作品， 以及由艾美獎得主的戲服造型師Ellen Mirojnick操刀，難怪由2020年播出至今，爛番茄評級仍能維持84%的高水平，相信大家不單是對上流貴族愛情故事看不夠，更是被當中華麗舞會禮服、浮誇的珠寶首飾所深深吸引！

