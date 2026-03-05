Jisoo 主演《訂閱男友》即將與9位韓劇男神大談戀愛！新劇5大看點

《訂閱男友》看點｜由BLACKPINK Jisoo主演的Netflix原創奇幻愛情劇《訂閱男友》，從開拍到早前公開的預告片，都讓人期待（6/3）正式上映！這次Jisoo 飾演疲憊不堪的網路漫畫製作人，與徐仁國談一段跨越現實與虛擬的辦公室戀愛，還有8位韓劇男神客串「虛擬男友」。不光演員陣容豪華，這套劇還有不少值得追的看點，讓人想一口氣追完！



《訂閱男友》看點1. 題材新穎：浪漫虛擬戀愛劇情

劇集《訂閱男友》講述由Jisoo所飾演的網路漫畫製作人「徐未來」，為了實現自己的戀愛幻想，註冊了「虛擬戀愛模擬服務」，期待在程式中體驗到浪漫的愛情及尋到理想男友！但沒想到與「徐仁國」（朴慶南 飾）相遇，二人於虛擬世界結下的緣份並發展現實世界。期間還遇到8位不同的「虛擬男友」，體驗到如幻似真的完美約會。

《訂閱男友》看點2. Jisoo正面回應演技問題

Jisoo近幾年積極往戲劇發展，先後出演多部風格不一作品，可惜一直外界都有對她演技的質疑。這次於《訂閱男友》新劇發布會上，Jisoo表示每部作品都在挑戰不同的角色，為了展現更好一面，有與導演多次見面及討論角色。而這次飾演的角色更是與自己年齡相若，也有思考如何以自然的方式演繹，希望讓角色如穿上了合適的衣服。

《訂閱男友》看點3. 徐仁國再次出演愛情劇

徐仁國所飾演的角色，是有點高冷同時擁有優秀工作能力的「朴慶南」，剛開始與「徐未來」在職場上針鋒相對，經過相處變成相愛相殺的關係。徐仁國在2021年《某一天滅亡來到我家門前》播出後，就鮮少出演愛情主線題材的戲劇，這次再次回歸愛情劇，讓人期待他的演繹。

《訂閱男友》看點4. 8位韓劇男神客串演出

這次Jisoo與徐仁國大談戀愛外，還有8位韓劇男神客串演出「虛擬男友」，包括李洙赫、徐康俊、邕聖祐、李宰旭、李玹旭、朴宰範（Jay Park）、金永大以及李相二，陣容相當夢幻。他們各自詮釋富三代、校園男神、醫生、頂級明星等，將上演各種浪漫情節。

《訂閱男友》看點5. 百變Jisoo：連換250套造型

根據劇情，作為女主角的Jisoo會隨著現實職場設定，與虛擬世界中的不同約會場景，展現百變的她。在新劇發佈會Jisoo分享提到在這部作品中服裝多達250套，會隨著每個不同的時代背景與職業轉換，呈現出各種浪漫的約會場景，讓觀眾更沉浸於療癒的戀愛氛圍中。