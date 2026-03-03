3月美妝快訊｜以「妝護合一」彩妝打造透明感妝容：Benefit、 P&J

3月美妝快訊｜在3月正值春暖花開，最適合出門郊遊踏青或是賞花，感受舒適的氣候！今個月不少美妝品牌都推出質地輕盈、柔和嫩粉或是強調提升氣色以打造透明感妝容的產品，當中不少產品都富含護膚成分，正正是春天妝容或護膚關鍵。這次「01女生」集合多個品牌最新美妝，以及不能錯過的美妝快訊！



3月美妝快訊1. CHANEL SUBLIMAGE 全效再生活膚精華凝霜 3月4日推出

CHANEL 全新推出的SUBLIMAGE 全效再生活膚精華凝霜，是專為美容療程後肌膚護理而設計，有效促進肌膚的自然修復。配方匯聚星級活性成分——多重分餾香莢蘭，能使肌膚細胞賦活再生力提升3倍。以及採用一款含豐富維他命B5和神經醯胺的修護複合物，可舒緩並鞏固肌膚屏障，提升肌膚自我修復力，有助減少對脆弱肌膚造成不適與泛紅等影響。

3月美妝快訊1. CHANEL SUBLIMAGE 全效再生活膚精華凝霜 3月4日推出（品牌提供）

3月美妝快訊2. Benefit Cosmetics 棉花糖胭脂 HK$310 3月1日推出

Benefit以「玩色忘憂」為核心，推出全新胭脂系列——棉花糖胭脂及吱吱冰胭脂，有別於傳統的粉狀胭脂，這兩款全新胭脂延伸出新型態質地，將「護膚」與「胭脂」完美結合，帶來截然不同的妝效體驗。其中棉花糖胭脂質地如空氣般輕盈細膩，觸感就像棉花糖輕吻在雙頰上，讓絲絨液態隨即轉化為粉末融入肌膚，創造自然持久、不黏膩的柔霧感妝效。共五款人氣胭脂色調，包括了膨脹色胭脂及自然顯氣息胭脂，適合不同膚色的人士輕鬆畫出元氣滿滿的夢幻妝容。

3月美妝快訊2. Benefit Cosmetics 棉花糖胭脂 HK$310 3月1日推出（品牌提供）

3月美妝快訊3. PAUL & JOE BEAUTÉ 昇光白瓷氣墊 補充裝：HK$300；粉盒連粉撲：HK$110

PAUL & JOE BEAUTÉ 推出全新底妝系列產品-「昇光白瓷氣墊」糖瓷防曬絲潤精華氣墊粉底。產品結合了保濕、遮瑕與防曬防藍光的完美配方，具備高遮瑕及透薄的質地，讓妝容保持猶如自然裸妝。氣墊粉底含有80%的養膚精華成分，輕盈的質地不僅讓肌膚感到舒適，還能長時間持久貼服，展現無瑕的水潤亮澤肌膚。

3月美妝快訊3. PAUL & JOE BEAUTÉ 昇光白瓷氣墊 補充裝：HK$300；粉盒連粉撲：HK$110（品牌提供）

3月美妝快訊4. GUCCI BLOOM AMBROSIA D’ORO 香氛 100ml HK$1,520

剛踏入春季，Gucci Beauty就帶來全新 Gucci Bloom Ambrosia d’Oro Eau de Parfum 香氛。這款香水是以以黃金菊香調為主調，為了捕捉花蜜的純淨香氣，調香師運用創新的頂空萃取生物技術重現其甜美芳香。柔和杏桃香氣與二氫茉莉酮酸甲酯的清新氣息細膩交融，綻放明亮動人、柔潤豐盈的香氣，與 Gucci Bloom白花香調結合後，交織出層次分明的和諧花香。茉莉花原精為香氛注入青蔥自然的清新活力，層次細膩，而晚香玉原精則為香調增添誘人的感官魅力。