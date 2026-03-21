生日蛋糕推薦2026｜Lady M 杜拜朱古力蛋糕大熱、Rosewood 精緻

生日/重要日子蛋糕｜在生日或者重要日子，有一個精緻的蛋糕，可營造獨特的儀式感並留下深刻美妝印象。而且蛋糕更是象徵著甜蜜與愛，在分享的時候更是傳遞幸福。這次「01女生」精選予多款精緻甜蜜的蛋糕，包括Rosewood、Lady M 、君悅酒店等，為特別日子溫馨加倍。



生日/重要日子蛋糕推薦1. Rosewood Butterfly Patisserie 紅絲絨蛋糕 直徑12cm HK$418

由Rosewood Butterfly Patisserie所推出的紅絲絨蛋糕，三層紅色天鵝絨蛋糕，每層都有豐富的餡料，上面撒上了美味的硃砂糖衣，光滑細膩，令人愉悅。為使蛋糕更誘人，還點綴了入口即化的白朱古力奶油，再配上新鮮飽滿的覆盆子，口感更豐富。

生日/重要日子蛋糕推薦1. Rosewood Butterfly Patisserie 紅絲絨蛋糕 直徑12cm HK$418（圖片來源：Rosewood官網）

生日/重要日子蛋糕推薦2. 香港君悅酒店 牛角包雲尼拿千層酥 18cm HK$528

這款牛角包雲尼拿千層酥，由香港君悅酒店新任行政西餅總廚趙崇曦創作。以牛角包的形狀重新演繹，口感輕盈，醇香甜美的千層酥皮。酥脆的焦糖層包裹著絲滑的奶油、濃郁的焦糖和芬芳的果仁糖，每一口都令人感受到外酥內軟，甜而不膩的感覺。

生日/重要日子蛋糕推薦2. 香港君悅酒店 牛角包雲尼拿千層酥 18cm HK$528（品牌提供）

生日/重要日子蛋糕推薦3. Nina Patisserie 經典士多啤梨忌廉夾層蛋糕 HK$468

Nina Patisserie的經典士多啤梨忌廉夾層蛋糕，以鬆軟海綿蛋糕加入白朱古力忌廉與新鮮士多啤梨，甜美與輕盈交織，口感輕盈。頂層綴以士多啤梨、忌廉及食用花，宛如春日花海，也象徵著浪漫與清新。

生日/重要日子蛋糕推薦3. Nina Patisserie 經典士多啤梨忌廉夾層蛋糕 HK$468（品牌提供）

生日/重要日子蛋糕推薦4. La Famille Aomori Apple & Black Tea 青森蘋果紅茶 15ml HK$370

La Famille的青森蘋果紅茶戚風蛋糕，頂部以薄切青森蘋果堆疊成綻放的蘋果花，四周環繞著日本紅茶鮮忌廉擠花，綴以新鮮莓果。底部是塗滿日本紅茶鮮忌廉的鬆軟紅茶戚風蛋糕，中間夾著兩層內餡，上層是以楓糖漿慢煮而成的青森蘋果醬，下層則是柔滑細膩的蘋果慕絲，交織出餘韻悠長的極致風味。

生日/重要日子蛋糕推薦4. La Famille Aomori Apple & Black Tea 青森蘋果紅茶 15ml HK$370（品牌提供）

生日/重要日子蛋糕推薦5. Lady M 杜拜朱古力千層蛋糕 9吋 HK$1200

想試大熱杜拜朱古力的話，不能錯過Lady M所推出的杜拜朱古力千層蛋糕。這款融合經典千層蛋糕與杜拜朱古力的奢華風味，三色設計以充滿開心果醬的酥脆Kataifi鋪滿頂層；下半部分朱古力手工班戟皮之間分別載滿了開心果鮮忌廉及朱古力鮮忌廉，口感豐富。

生日/重要日子蛋糕推薦5. Lady M 杜拜朱古力千層蛋糕 9吋 HK$1200（圖片來源：Lady M官網）

生日/重要日子蛋糕推薦6. Châteraisé 特級士多啤梨x淡雪樂園 15cm HK$330

Châteraisé 的這款特級士多啤梨蛋糕，頂層滿佈雙色士多啤梨的華麗裝飾，以及中層豐富的特級士多啤梨果肉外，更在中層額外融入幼滑濃郁的士多啤梨吉士打忌廉。吉士的蛋奶香完美襯托出草莓的清新，讓每一口的奶香與果香都更加醇厚飽滿，口感層層遞進。