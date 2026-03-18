Jisoo 《訂閱男友》睡著化妝花絮公開！透露劇中甜美妝容所用彩妝

【Jisoo妝容｜《訂閱男友》】提到近期討論度最高的韓劇，定必是由Jisoo與徐仁國主演的《訂閱男友》，以夢幻又浪漫的情節吸引大批觀眾的目光。於劇中Jisoo的造型百變，不論是上班、約會還是於虛擬實景中，每一套都是很值得參考！而Jisoo的淡雅甜美妝容，同樣讓人無法移開視線。

近日她在Instagram story中，分享了一段她靠住桌子睡覺，化妝師幫她化妝的影片，同時還拍不少使用中的化妝品，一起來看看Jisoo劇中妝容都用到甚麼化妝品。



Jisoo拍劇期間累得直接靠住桌子睡覺，化妝師幫她化妝的影片，同時還拍不少使用中的化妝品（IG@sooyaaa__）

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品1. DIOR 專業後台光影組合 004 HK$450

Jisoo一直是最稱職的DIOR代言人，這次劇中妝容也用到DIOR的化妝品，DIOR 專業後台光影組合色號004 Rose Gold Glow，是一款專為亞洲膚色設計的玫瑰金調四色打亮盤，由珠光粉紅、純粉紅、玫瑰金以及黃金蜜桃色所組成，一盤就做到腮紅、打亮、眼影等，是一款很實用的多功能彩妝盤。

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品1. DIOR 專業後台光影組合 004 HK$450（DIOR）

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品2. It’s Skin 秘密婚禮美白霜100ml 約HK$58

It’s Skin 秘密婚禮美白霜是備受韓國女生喜愛的身體素顏霜，適合用膝蓋、手肘、頸部等，一抹開肌膚即呈現自然粉嫩的白皙光澤。美白霜質地水潤輕盈，有著淡淡花香。而且不用特別卸妝，一般沐浴即可清洗乾淨。

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品2. It’s Skin 秘密婚禮美白霜100ml 約HK$58（It’s Skin ）

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品3. Aestura Atobarrier 365 神經酰胺長效保濕乳霜噴霧 120ml 約HK$158

Aestura Atobarrier 365 神經酰胺長效保濕乳霜噴霧，是韓國醫美級保濕產品，專為修護肌膚屏障而設計﹐是敏感肌也適用的產品。產品蘊含有高濃度 10,000 ppm神經醯胺，採用特殊乳化技術，不用事先搖晃也能噴出輕盈細霧，並迅速滲透至肌膚深層，提供長時間滋潤。

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品3. Aestura Atobarrier 365 神經酰胺長效保濕乳霜噴霧 120ml 約HK$158（Aestura）

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品4. BOBBI BROWN 單色眼影 NT$780（約港幣HK$192）

從影片中可見有BOBBI BROWN 單色眼影，顏色是棕色，除可當作眼影亦可是修容，非常實用。這款單色眼影顯色度高、粉質細膩以及不飛粉，適合作為日常打底或堆疊使用，使眼妝更富層次感。

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品4. BOBBI BROWN 單色眼影 NT$780（約港幣HK$192）（BOBBI BROWN）

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品5. 3CE 柔霧單色胭脂 約HK$159

化妝桌上還有3CE 的柔霧單色胭脂，同樣是不少韓國女生的愛用胭脂。這款一款以輕盈細膩粉質著稱的韓系胭脂，影片可見化妝師使用的低飽和度的粉色，能營造自然甜美的妝容，很適合氣質溫柔的女生。

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品5. 3CE 柔霧單色胭脂 約HK$159（3CE）

《訂閱男友》Jisoo妝容｜化妝品6. M·A·C 輕吻雲霧唇頰慕絲 HK$230

在影片中還出現了兩款唇部產品，其中一款是M·A·C的輕吻雲霧唇頰慕絲，是一款深受化妝師喜愛的唇釉。產品是慕絲質地，可用於雙唇及面頰，帶來自然霧感妝容。