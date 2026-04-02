4月好去處｜以復活節、潑水節為題！持續更新最新打卡、減壓體驗

4月好去處｜剛過完藝術三月，現時踏入4月盛夏，有著各樣兒童節、復活節和潑水節等節慶活動。「01女生」整理最即時的4月好去處資訊，大家不妨筆記下來，周末假日與情侶、家人和好友一起度過歡樂與難忘的時光。



4月好去處｜亞洲國際博覽館 CON-CON 2026

香港首個匯聚跨界IP潮流文化的盛會，意指「Convention for Connection」，結合潮流玩具、音樂節、黑盒劇場及日港動漫IP，讓大家透過體驗，感受當下亞洲流行文化。場面設有限定IP體驗專區，亦有港日歌手聯手打造的盛大音樂節，包括MIRROR成員Anson Kong、Tyson Yoshi、晚安莉莉、高橋洋子及後藤真希等，相信將會為盛事氣氛推向高峰。

4月好去處｜亞洲國際博覽館 CON-CON 2026 (品牌提供)

市集場內設有多個潮流品牌打造的創意空間，當中NEW ERA以「御宅族的秘藏房間」為靈感，模擬「御宅族」的秘密基地，展示動漫周邊、海報及限量帽款，同時呈獻最新限量聯乘系列，由品牌與空山基及MLB三方合作打造，以金屬感原創字體與未來藝術，構建「機械姬之父」的前衛世界觀。此外，亦有話題動畫《咒術迴戰》 、《飛天小女警》及《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》 系列，不容錯過。

4月好去處｜NEW ERA以「御宅族的秘藏房間」為靈感 (品牌提供)

4月好去處｜NEW ERA呈獻最新限量聯乘系列 (品牌提供)

4月好去處｜亞洲國際博覽館 CON-CON 2026

日期：2026 年 4 月 4 至 5 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：香港亞洲國際博覽館

門票：HK$228起



4月好去處｜淺水灣影灣園「藝綻復活節」

精心策劃復活節主題慶典，匯聚多款特色風格選物及手作精品，包括烘焙美食、有機葡萄酒、寵物皮革吊飾及香水等，同時與香港救兔之家合作，讓大家與兔兔近距離互動與接觸。同場設有創意工作坊，攜手Art Roof Top教授Piñata製作及3D立體黏土白兔工藝，亦有環保蛋盒鬱金香工作坊，提倡循環再用概念。

4月好去處｜淺水灣影灣園「藝綻復活節」 (品牌提供)

4月好去處｜淺水灣影灣園「藝綻復活節」

日期：2026 年 4 月 4 至 19 日

時間：上午 11 時至下午 6 時

地點：影灣園購物商場棕櫚庭&花園宴會帳篷

門票：復活節創意工作坊（HK$350）



4月好去處｜西九文化區藝術公園大草坪「COFFEE HONG KONG」

相信咖啡是不少人每朝提神的好幫手，因此對於口感相當講究。西九文化區繼去年盛大舉辦，今年在復活節假期，再度推出大型戶外咖啡節，匯聚逾80個本地、內地及日韓知名品牌，並分為音樂、寵物、親子與健康4大主題，為咖啡愛好者提供多樣性的互動平台。

經典保溫品牌Stanley 1913有份參與，呼應「A CUP BEYOND CIRCLE」主題，展示一系列經典Quencher, Café-To-Go保溫杯系列，為每杯咖啡提升品牌溫度。當日設有現場獨家限量掛飾，結合咖啡文化與品牌風格。

4月好去處｜Stanley 1913有份參與西九文化區藝術公園大草坪「COFFEE HONG KONG」 (品牌提供)

4月好去處｜西九文化區藝術公園大草坪「COFFEE HONG KONG」

日期：2026 年 4 月 3 至 6 日

時間：上午 11 時至晚上 8 時

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：一日門票（HK$60）、一日通行證（HK$220）



4月好去處｜銅鑼灣時代廣場「西部大冒險」主題期間限定店

如果是史迪仔或唐老鴨迷，不容錯過時代廣場設置的限定店，以西部牛仔為主題，除了西部牛仔造型，亦設有主題自拍亭，可與最愛的卡通人物合照留念。此外，限定店還有超過50款全新主題精品及逾400款人氣迪士尼商品，購買指定金額更有機會獲得限定主題購物袋。

4月好去處｜銅鑼灣時代廣場「西部大冒險」主題期間限定店 (品牌提供)

4月好去處｜銅鑼灣時代廣場「西部大冒險」主題期間限定店

日期：2026 年 4 月 1 日至 5 月 3 日

地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓



4月好去處｜銅鑼灣希慎廣場「新西蘭航空 60 年之旅」

不經不覺新西蘭航空設立奧克蘭香港航線已有60周年，特別打造沉浸式「60年之旅」Kiwi飛行體驗區，讓大家以360度的VR視覺，探索獨家機艙設計。同場展有全新機艙及機組人員制服，以及空中梳化Skycouch體驗，更有夾公仔遊戲送出超過6,000份限量同邊商品及禮品，讓大家對品牌有更深的認識。

4月好去處｜銅鑼灣希慎廣場「新西蘭航空 60 年之旅」 (品牌提供)

4月好去處｜銅鑼灣希慎廣場「新西蘭航空 60 年之旅」

日期：2026 年 4 月 1 至 12 日

時間：下午 1 時至晚上 9 時

地點：銅鑼灣希慎廣場4樓Urban Park 及HOW To Live Well生活概念店



4月好去處｜AP BEAUTY 調酒工作坊

護膚品與酒吧跨界合作！AP BEAUTY邀請韓式小吃酒吧O’rm合作，以皇牌M.D.水光充盈三效精華的成分為創作靈感，特製出限定雞尾酒，以韓國白酒Vino Castle為基調，配搭蜜瓜糖漿、添加乳酸發酵蜜瓜籽及焙炒米泡沫，以豐富滋潤的口味，呈現出AP BEAUTY皇牌精華的保濕功效。指定日子還會舉辦工作坊，由O'rm調酒師即場教授技和指導調酒，讓大家親身嘗試製出這款限定雞尾酒。

4月好去處｜AP BEAUTY 調酒工作坊 (品牌提供)

4月好去處｜AP BEAUTY 調酒工作坊

日期：2026 年 4 月 1 至 14 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨地下

門票：網上預約（HK$380）



4月好去處｜RUAM「Songkran Splash」潑水節早午餐

泰國的潑水節為4月13至15日，泰式餐廳RUAM特別推出一場 「Songkran Splash」潑水節早午餐，將熱帶風格露台化身為「水戰區」，將泰式風味與潑水節完美結合。同場提供泰式美食與酒類的選擇，還有潑水節特調雞尾酒，而首50合預訂早午餐，將獲得限量版潑水節泰式襯衫及水槍。

4月好去處｜RUAM「Songkran Splash」潑水節早午餐 (品牌提供)

4月好去處｜RUAM「Songkran Splash」潑水節早午餐

日期：2026 年 4 月 11 日

時間：中午 12 時至下午 3 時

地點：灣仔莊士敦道 60 號 J Senses 1 樓 9 號舖



4月好去處｜尖沙咀金普頓酒店「Slow Down, LA Style」期間限定店

推廣亞洲設計師品牌零售概念店的LANG，與金普頓酒店合作，開設為期一個月的限定店，呈獻精心挑選的藝術、時裝名家居精品，以及獨家推出的聯乘系列，同時結合療癒體驗活動，推出太極工作坊及社區路跑活動，讓大家「Slow Down放慢腳步」暫時遠離日常壓力，重拾內在平衡。路跑活動設有兩場，2日將會穿越歷史悠久的訊號山，並沿維多利亞港海濱前行；4日則可選10公里路線，會途經港威大道，沿途欣賞西九龍的海港景致。

4月好去處｜尖沙咀金普頓酒店「Slow Down, LA Style」期間限定店 (品牌提供)

4月好去處｜尖沙咀金普頓酒店「Slow Down, LA Style」期間限定店

日期：2026 年 3 月 31 至 4月 30 日

地點：尖沙咀金普頓酒店 15 樓大堂 Living Room

門票：社區路跑活動（4月2日 & 4月4日、網上報名）

