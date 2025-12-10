韓國好去處｜LV明洞六層高打卡點！跟隨LISA、Felix回顧品牌歷史

韓國首爾再添最新打卡點！相信女生們到韓國購物，都會在江南區的Louis Vuitton、Dior和Hermès等專門店，享受品牌開設的夢幻餐廳與甜點。Louis Vuitton則向明洞發展，將附近的新世界首爾總店（Shinsegae The Reserve），打造成專屬的時尚宇宙，同時呈獻「Louis Vuitton Visionary Journeys Seoul」展覽，與當地文化展開藝術對談。



在日前的開幕禮上，品牌大使及摰友都有份出席，包括BLACKPINK成員LISA、全智賢、申敏兒、鄭好娟、元志安、防彈少年團（BTS）成員j-hope、Stray Kids成員Felix及孔劉等，場面非常墟冚。

全新景點設於遊客常駐的明洞附近，六層開放空間有著不同主題，除了當季服飾齊全，亦由逾200件精堪傑作，讓大家探索品牌從過去至今的創意和文化。較高三層的場內設計，由品牌與重松象平（OMA）合作，透過沉浸式體驗細說歷史，從「Trunkscape」展廳 —— 兩側佈滿Boîte Chapeau帽盒的隧道開始，接著一條以動態LED屏幕圍繞的螺旋樓梯，展示著品牌工藝的時間軸。

若然喜歡研究品牌歷史，進入第五層的「Origins」展廳後，可以看到1896年誕生的Monogram帆布、優雅的特製衣櫥、化妝箱，以及最早期為火車、蒸汽船和汽車設計的行李箱。而之後的「Lifestyle」、「Workshop」、「Icons」及「Monogram」展廳，亦擺放琳琅滿目的珍品。

至於四樓的中庭，則設有一個巨型行李箱柱子的打卡位，由Monogram韓紙製成，從中透出燈光，成為懸掛在天花板上的耀眼燈籠。與「Music」相鄰的「Collaboration」及「Fashion」展廳，珍藏著品牌與Marc Jacobs、Kim Jones及Virgil Abloh等的合作，同時展示Nicolas Ghesquière和Pharrell Williams的創作。

以食物作結定必令人回味無盡，Le Café Louis Vuitton由2025年全球最佳糕點師Maxime Frédéric創意主理，呈獻精緻的糕點和特色咖啡，更將法式傳統與韓式風味完美融合 。而六樓的JP at Louis Vuitton餐廳，則由紐約米芝蓮兩星餐廳Atomix主廚朴正炫精心打理。