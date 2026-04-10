4月好去處｜《21世紀大君夫人》應援、最新打卡體驗！持續更新

4月好去處｜剛過完藝術三月，現時踏入4月盛夏，有著各樣兒童節、復活節和潑水節等節慶活動。「01女生」整理最即時的4月好去處資訊，大家不妨筆記下來，周末假日與情侶、家人和好友一起度過歡樂與難忘的時光。



4月好去處｜Disney+《21世紀大君夫人》世紀大婚應援咖啡車

Disney+韓劇《21世紀大君夫人》上映，為隆重慶祝韓國大君（邊佑鍚飾演）與財閥千金（IU飾演）的現代愛情故事，特別在中環街市設置應援咖啡車，並將現場佈置成皇室婚禮現場，派發紀念明信片及海報等，讓大家也能親身參與世紀大婚。

此外，由11日起至24日，更會在銅鑼灣Art Piece設置大型應援戶外廣告，一連兩星期延續這份幸福氛圍。

4月好去處｜Disney+《21世紀大君夫人》世紀大婚應援咖啡車 (品牌提供)

4月好去處｜Disney+《21世紀大君夫人》世紀大婚應援咖啡車

日期：2026 年 4 月 11 至 19 日

時間：中午 12 時至晚上 8 時

地點：中環街市 1 樓主樓梯(南)前



4月好去處｜香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」

香港故宮文化博物館與紐約大都會藝術博物館聯合主辦特別展覽「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」，展出約200件來自五大洲、近4,000年歷史的全球珠寶珍品。展覽分為五個主題單元，訴說不同時空與文化的故事，分別「金飾——聖人之軀」、「王室貴族珠寶——王者之軀」、「珠寶與信仰——超凡之軀」、「藝術珠寶——魅力之軀」，以及「工藝與創新——絢麗之軀」。想更深入了解個別展品的話，可以參加深度語音導賞，而展廳設有互動式多媒體裝置，讓大家沉浸式探索珠寶藝術之旅。

4月好去處｜香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」

日期：即日至2026 年10月19日

地點：香港故宮文化博物館展廳8

門票：成人HK$150、特惠HK$75 (包含於同日參觀博物館專題展覽（展廳1至7）)



4月好去處｜《Open Dialogue (ODE) 期間限定聯乘空間》

秉持「Openness（開放對話）」的核心理念，Open Dialogue於又一城設置期間限定聯乘空間，集結百年織造先驅利工民旗下的全新當代支線 LKM101、日本話題街頭品牌 #FR2、藝術腕錶單位 No Identity，以及殿堂級腕錶巨頭 Casio ，為大眾呈現一場結合傳統工藝與現代潮流美學的視覺饗宴。 現場更會展示#FR2 與 ODE 共同設計Porsche 964藝術車輛以及Porsche 911 2.7 古董跑車，多款香港限定聯乘單品矚目登場 。

4月好去處｜《Open Dialogue (ODE) 期間限定聯乘空間》

日期：2026年4 月 20 日至 5 月 6 日

地點：九龍塘達之路 80 號又一城 LG2 層



4月好去處｜淺水灣影灣園「藝綻復活節」

精心策劃復活節主題慶典，匯聚多款特色風格選物及手作精品，包括烘焙美食、有機葡萄酒、寵物皮革吊飾及香水等，同時與香港救兔之家合作，讓大家與兔兔近距離互動與接觸。同場設有創意工作坊，攜手Art Roof Top教授Piñata製作及3D立體黏土白兔工藝，亦有環保蛋盒鬱金香工作坊，提倡循環再用概念。

4月好去處｜淺水灣影灣園「藝綻復活節」 (品牌提供)

4月好去處｜淺水灣影灣園「藝綻復活節」

日期：2026 年 4 月 4 至 19 日

時間：上午 11 時至下午 6 時

地點：影灣園購物商場棕櫚庭&花園宴會帳篷

門票：復活節創意工作坊（HK$350）



4月好去處｜韓國人氣甜品名店 5 to 7 限定登場

愛甜女生切勿錯過，5 to 7 以其即叫即製的招牌梳乎厘班戟享譽首爾，他們將於4月11日至15日期間限定進駐香港嘉里酒店大堂茶座，團隊為大家帶來四款匠心之作，包括珍珠焦糖燉蛋梳乎厘班戟、酒店獨家的香港奶茶忌廉梳乎厘班戟、果香馥郁的芒果梳乎厘班戟，以及日本抹茶粉細心調製的抹茶梳乎厘班戟，讓大家可以無需遠赴韓國，即可親身感受這份鬆軟如雲的蓬鬆美味！

4月好去處｜韓國人氣甜品名店 5 to 7 限定登場（品牌提供）

4月好去處｜韓國人氣甜品名店 5 to 7 限定登陸香港

日期：2026 年 4 月 11 至 15 日

時間：中午12時至晚上7時30分

地址：香港嘉里酒店大堂茶座



4月好去處｜銅鑼灣時代廣場「西部大冒險」主題期間限定店

如果是史迪仔或唐老鴨迷，不容錯過時代廣場設置的限定店，以西部牛仔為主題，除了西部牛仔造型，亦設有主題自拍亭，可與最愛的卡通人物合照留念。此外，限定店還有超過50款全新主題精品及逾400款人氣迪士尼商品，購買指定金額更有機會獲得限定主題購物袋。

4月好去處｜銅鑼灣時代廣場「西部大冒險」主題期間限定店 (品牌提供)

4月好去處｜銅鑼灣時代廣場「西部大冒險」主題期間限定店

日期：2026 年 4 月 1 日至 5 月 3 日

地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓



4月好去處｜尖沙咀 Charlotte Tilbury「PILLOW TALK IN BLOOM」期間限定店

為大家帶來華麗夢幻的花園。Charlotte Tilbury於尖沙咀海港城設立期間限定店，展示最新PILLOW TALK IN BLOOM夢幻嫩光系列，並以品牌標誌性浪漫裸粉色調與春日繁花為靈感，打造一本充滿繁花的「童話書」，揭開品牌美妝魔法的新篇章。打卡以外，事前還可登記一對一夢幻美妝化妝服務，以打造浪漫的一刻。

4月好去處｜尖沙咀 Charlotte Tilbury「PILLOW TALK IN BLOOM」期間限定店 (品牌提供)

4月好去處｜Charlotte Tilbury「PILLOW TALK IN BLOOM」期間限定店

日期：2026 年 4 月 10 至 21 日

地點：尖沙咀海港城海運大廈入口大堂



4月好去處｜尖沙咀金普頓酒店「Slow Down, LA Style」期間限定店

推廣亞洲設計師品牌零售概念店的LANG，與金普頓酒店合作，開設為期一個月的限定店，呈獻精心挑選的藝術、時裝名家居精品，以及獨家推出的聯乘系列，同時結合療癒體驗活動，推出太極工作坊及社區路跑活動，讓大家「Slow Down放慢腳步」暫時遠離日常壓力，重拾內在平衡。路跑活動設有兩場，2日將會穿越歷史悠久的訊號山，並沿維多利亞港海濱前行；4日則可選10公里路線，會途經港威大道，沿途欣賞西九龍的海港景致。

4月好去處｜尖沙咀金普頓酒店「Slow Down, LA Style」期間限定店 (品牌提供)

4月好去處｜尖沙咀金普頓酒店「Slow Down, LA Style」期間限定店

日期：2026 年 3 月 31 至 4月 30 日

地點：尖沙咀金普頓酒店 15 樓大堂 Living Room

門票：社區路跑活動（4月2日 & 4月4日、網上報名）



4月好去處｜啟德雙子匯 「雙子匯星級學院」活動

隨著運動變得日常普及，啟德雙子匯設立煥發身心的平台「雙子匯星級學院」，以「Everyone can be a STAR!」為理念，聯同運動服裝品牌Chilloha，每逢周末提供多元運動課程，包括普拉提、健身和舞蹈等，由多位星級導師主持，如李綺雯、李君妍及卓淇等，助大家享受運動的樂趣。

4月好去處｜啟德雙子匯 「雙子匯星級學院」活動 (品牌提供)

4月好去處｜啟德雙子匯 「雙子匯星級學院」活動

日期：2026 年 4 月 11 、18、26 日、5 月 2、10、23 日

地點：雙子匯 2 期三道 2/F 209



4月好去處｜LOG-ON TOGATHER「香港真實人生鐵路」主題店

喜愛香港本地文化的話切勿錯過！又一城LOG-ON化身成充滿「港味」的「人生鐵路」主題店，以鐵路站牌為靈感，結合打卡、創作與收藏三大元素於一身。場內牆身化身繽紛馬賽克地圖，加上可隨意拼換的磁石配色，由真實鐵路站到最貼地的本地潮語如「燒賣」、「撐住」、「好正」、「發達」，除了記錄著港人最熟悉的日常風景，更可親手拼砌出每個人的生活旅程！

4月好去處｜LOG-ON TOGATHER 「香港真實人生鐵路」

日期：2026年4月1日至5月13日

時間：上午10時半至下午10時

地點：又一城LOG-ON



《人生鐵路馬賽克》工作坊

活動日期： 2026年4月3日至5月13日

時間： 下午1時至7時

門票： HK$30



4月好去處｜荔枝角 D2 Place PokeFest 2

PokeFest載譽升級歸來，適逢Pokémon誕生30周年，將於荔枝角D2 Place一期舉行年度寶可夢主題卡牌盛會，除了提供空間予訓練家交流收藏，7樓展覽區亦以全新主題「宝・蔵2：蔵中物語」，展示多款稀有藏品。此外，大會聯同卡牌公司PSA、TAG、BGS及CGC提供現場免費專業諮詢及送評，全面提升本地卡牌收藏的專業層次。

4月好去處｜荔枝角 D2 Place PokeFest 2 (品牌提供)

4月好去處｜荔枝角 D2 Place PokeFest 2

日期：2026 年 5 月 1 至 3 日

時間：中午 12 時至晚上 9 時

地點：香港九龍荔枝角長義街9號D2 Place ONE 2樓 THE SPACE 、 7樓 THE UPPER STAGE



▼回顧更多4月人氣好去處▼

4月好去處｜RUAM「Songkran Splash」潑水節早午餐（已完結）

泰國的潑水節為4月13至15日，泰式餐廳RUAM特別推出一場 「Songkran Splash」潑水節早午餐，將熱帶風格露台化身為「水戰區」，將泰式風味與潑水節完美結合。同場提供泰式美食與酒類的選擇，還有潑水節特調雞尾酒，而首50合預訂早午餐，將獲得限量版潑水節泰式襯衫及水槍。

4月好去處｜RUAM「Songkran Splash」潑水節早午餐 (品牌提供)

4月好去處｜RUAM「Songkran Splash」潑水節早午餐

日期：2026 年 4 月 11 日

時間：中午 12 時至下午 3 時

地點：灣仔莊士敦道 60 號 J Senses 1 樓 9 號舖



4月好去處｜AP BEAUTY 調酒工作坊（已完結）

護膚品與酒吧跨界合作！AP BEAUTY邀請韓式小吃酒吧O’rm合作，以皇牌M.D.水光充盈三效精華的成分為創作靈感，特製出限定雞尾酒，以韓國白酒Vino Castle為基調，配搭蜜瓜糖漿、添加乳酸發酵蜜瓜籽及焙炒米泡沫，以豐富滋潤的口味，呈現出AP BEAUTY皇牌精華的保濕功效。指定日子還會舉辦工作坊，由O'rm調酒師即場教授技和指導調酒，讓大家親身嘗試製出這款限定雞尾酒。

4月好去處｜AP BEAUTY 調酒工作坊 (品牌提供)

4月好去處｜AP BEAUTY 調酒工作坊

日期：2026 年 4 月 1 至 14 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨地下

門票：網上預約（HK$380）



4月好去處｜銅鑼灣希慎廣場「新西蘭航空 60 年之旅」（已完結）

不經不覺新西蘭航空設立奧克蘭香港航線已有60周年，特別打造沉浸式「60年之旅」Kiwi飛行體驗區，讓大家以360度的VR視覺，探索獨家機艙設計。同場展有全新機艙及機組人員制服，以及空中梳化Skycouch體驗，更有夾公仔遊戲送出超過6,000份限量同邊商品及禮品，讓大家對品牌有更深的認識。

4月好去處｜銅鑼灣希慎廣場「新西蘭航空 60 年之旅」 (品牌提供)

4月好去處｜銅鑼灣希慎廣場「新西蘭航空 60 年之旅」

日期：2026 年 4 月 1 至 12 日

時間：下午 1 時至晚上 9 時

地點：銅鑼灣希慎廣場4樓Urban Park 及HOW To Live Well生活概念店



4月好去處｜荃灣D∙PARK「Pickleball Challenge：丁球入洞遊戲」（已完結）

匹克球於本港盛行，荃灣D∙PARK亦在4月3日至12日期間，舉行「華懋匹克球挑戰盃2026」。當中Lovebird Diamond結合運動和永續概念，推出匹克球首飾系列，同時展出逾540顆培育鑽石，並發起「Pickleball Challenge：丁球入洞遊戲」，只要成功以球拍將波撃進洞中，就有機會獲得培育寶石。

4月好去處｜荃灣D∙PARK「Pickleball Challenge：丁球入洞遊戲」

日期：2026 年 4 月 2 至 7 日、11 至 12日

時間：中午 12 時至晚上 8 時(改到呢到)

地點：香港荃灣青山公路荃灣段 398 號 D∙PARK L1 中庭



4月好去處｜亞洲國際博覽館 CON-CON 2026（已完結）

香港首個匯聚跨界IP潮流文化的盛會，意指「Convention for Connection」，結合潮流玩具、音樂節、黑盒劇場及日港動漫IP，讓大家透過體驗，感受當下亞洲流行文化。場面設有限定IP體驗專區，亦有港日歌手聯手打造的盛大音樂節，包括MIRROR成員Anson Kong、Tyson Yoshi、晚安莉莉、高橋洋子及後藤真希等，相信將會為盛事氣氛推向高峰。

4月好去處｜亞洲國際博覽館 CON-CON 2026 (品牌提供)

市集場內設有多個潮流品牌打造的創意空間，當中NEW ERA以「御宅族的秘藏房間」為靈感，模擬「御宅族」的秘密基地，展示動漫周邊、海報及限量帽款，同時呈獻最新限量聯乘系列，由品牌與空山基及MLB三方合作打造，以金屬感原創字體與未來藝術，構建「機械姬之父」的前衛世界觀。此外，亦有話題動畫《咒術迴戰》 、《飛天小女警》及《SAKAMOTO DAYS 坂本日常》 系列，不容錯過。

4月好去處｜NEW ERA以「御宅族的秘藏房間」為靈感 (品牌提供)

4月好去處｜NEW ERA呈獻最新限量聯乘系列 (品牌提供)

4月好去處｜亞洲國際博覽館 CON-CON 2026（已完結）

日期：2026 年 4 月 4 至 5 日

時間：上午 10 時至晚上 10 時

地點：香港亞洲國際博覽館

門票：HK$228起



4月好去處｜西九文化區藝術公園大草坪「COFFEE HONG KONG」（已完結）

相信咖啡是不少人每朝提神的好幫手，因此對於口感相當講究。西九文化區繼去年盛大舉辦，今年在復活節假期，再度推出大型戶外咖啡節，匯聚逾80個本地、內地及日韓知名品牌，並分為音樂、寵物、親子與健康4大主題，為咖啡愛好者提供多樣性的互動平台。

經典保溫品牌Stanley 1913有份參與，呼應「A CUP BEYOND CIRCLE」主題，展示一系列經典Quencher, Café-To-Go保溫杯系列，為每杯咖啡提升品牌溫度。當日設有現場獨家限量掛飾，結合咖啡文化與品牌風格。

4月好去處｜Stanley 1913有份參與西九文化區藝術公園大草坪「COFFEE HONG KONG」 (品牌提供)

4月好去處｜西九文化區藝術公園大草坪「COFFEE HONG KONG」（已完結）

日期：2026 年 4 月 3 至 6 日

時間：上午 11 時至晚上 8 時

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：一日門票（HK$60）、一日通行證（HK$220）

