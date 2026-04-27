2026母親節蛋糕推薦｜節日更添感動：紅寶石、蝴蝶造型、斑蘭戚風

2026母親節蛋糕｜想讓媽媽甜蜜加倍，不妨可以挑選一個精緻的母親節蛋糕，感恩母親的辛勞，同時傳遞愛和暖意。今個母親節，有不少品牌都推出了不同口味的母親節，包括La Famille、LUCULLUS、Häagen-Dazs等，款款都精緻又美味，很適合作節日甜品，與媽媽及家人共度美好時光。



2026母親節蛋糕｜1. La Famille 「Violet for Mom」藍莓日本白桃戚風蛋糕 17cm HK$548

La Famille 以「Violet for Mom」為靈感，傾心打造母親節限定「藍莓日本白桃戚風蛋糕」。蛋糕外觀採用溫柔的紫羅蘭色調，配以色彩繽紛的豐盛莓果，營造出高貴的節日氣氛；點綴其間的蝴蝶裝飾，更添靈動優雅。蛋糕外層選用優質的日本鮮忌廉，以精湛工藝呈現薰衣草紫與純白的漸層美學，色彩柔和且富有質感。中央簇擁著新鮮士多啤梨、清甜日本白桃及藍莓，並點綴上瑰麗銀箔。再加上自家製白桃果醬，帶來最直接的清新果香與天然芬芳。

2026母親節蛋糕｜1. La Famille 「Violet for Mom」藍莓日本白桃戚風蛋糕 17cm HK$548（品牌提供）

2026母親節蛋糕｜2. SARASEI 紅寶石黑森林 18cm HK$320

更紗製菓SARASEI以「為愛注入心意」為題，打造母親節限定蛋糕「紅寶石黑森林」。蛋糕外型華美且充滿時尚質感，表面覆蓋著如紅寶石般透亮的紅色鏡面，頂層簇擁著鮮甜的野莓，並以精緻的白朱古力圍繞，點綴數片紅心朱古力，盡顯優雅高貴的品味。切開蛋糕，輕盈絲滑的櫻桃慕絲包裹著果香濃郁的自家製櫻桃果醬與口感醇厚的生朱古力。底部搭配鬆軟的朱古力海綿蛋糕。經典的黑森林風味與奢華質感完美結合，為味蕾帶來多層次的濃郁驚喜。

2026母親節蛋糕｜2. SARASEI 紅寶石黑森林 18cm HK$320（品牌提供）

2026母親節蛋糕｜3. 美心西餅「甜心杜拜」蛋糕 7吋 HK$268

美心西餅所推出的「甜心杜拜」蛋糕，集視覺、口感與潮流於一身的甜蜜心意，最適合用來寵愛媽媽！蛋糕夾層特別加入開心果麵絲脆脆及濃郁香滑的朱古力甘納許，完美重現杜拜朱古力那層次豐富的香脆口感。蛋糕更帶來三重士多啤梨驚喜，士多啤梨慕絲、士多啤梨啫喱與士多啤梨醬層層堆疊，由內到外都散發迷人莓果香氣。現凡購買任何母親節系列蛋糕，可以加購由VICACCI聯同星級媽媽陳凱琳共同合作設計的「璀璨連心鑽影頸鏈」，讓節日更添感動。

2026母親節蛋糕｜4. 東海堂 芒果夢幻蝴蝶蛋糕 7吋 HK$309

東海堂所推出的芒果夢幻蝴蝶蛋糕，以翩翩蝴蝶造型為設計靈感，輕盈優雅，象徵對媽媽最美好的祝福──願她永遠如蝶般自在美麗。頂層採用細膩嫩滑的雲呢嗱味牛奶慕絲，搭配熱帶芒果清新果味夾心，完美中和甜膩，層層交織出豐富細膩的口感，為味蕾帶來一場輕盈而華麗的饗宴。

2026母親節蛋糕｜4. 東海堂 芒果夢幻蝴蝶蛋糕 7吋 HK$309（品牌提供）

2026母親節蛋糕｜5. LUCULLUS 龍島 「Golden Tropics」香芒椰子斑蘭戚風蛋糕 7吋 HK$468

LUCULLUS 所推出的香芒椰子斑蘭戚風蛋糕，以以熱帶風情為靈感，象徵母親帶來的溫暖與快樂。斑蘭戚風蛋糕散發天然香氣，配搭新鮮芒果及香甜芒果醬，果味四溢，並加入椰子吉士醬、芒果意式軟芝士忌廉，底層鋪有椰子黑朱古力脆脆，創造出清新交疊的豐富質感。蛋糕頂層綴以淡綠色的忌廉花和糖霜製成的斑蘭葉，兼具視覺與味覺驚喜。

2026母親節蛋糕｜5. LUCULLUS 龍島 「Golden Tropics」香芒椰子斑蘭戚風蛋糕 7吋 HK$468（品牌提供）

2026母親節蛋糕｜6. Häagen-Dazs 馨柔花語蛋糕 HK$539

Häagen-Dazs以「春風花語 愛意常在」為主題，帶來全新蛋糕——「馨柔花語」，將春日柔情與母愛細膩交織。雪糕蛋糕上點綴著粉白花朵，如同母親溫柔的愛意，輕輕拂過每一口甜蜜。這也是品牌首款三層口味雪糕蛋糕，三種果香雪糕層層堆疊——清新芒果、馥郁的藍莓與香甜的士多啤梨——交織出酸甜交融的幸福層次，口感細膩絲滑。