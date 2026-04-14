母親節禮物2026｜媽媽最喜歡10+實用推薦：護膚品、珠寶、美容儀

2026母親節禮物｜今年5月10日（星期日）就是一年一度的母親節，大家可藉於此日向母親表達愛與感謝。除了準備精繳的母親節蛋糕和溫馨的家庭聚餐外，透過一份用心和貼切媽媽需要的禮物，亦是表達愛意的最佳選擇！一起來看看最受媽媽們喜歡的禮物，以及最窩心的禮物提案。



十大媽媽們最喜歡的禮物：

1. 護膚品或美容儀

2. 按摩儀

3. 手袋或銀包

4. 珠寶首飾

5. SPA療程

6. 香水

7. 化妝品

8. 旅行

9. 家電產品

10. 媽媽最近的購物清單



2026母親節禮物推薦1. SIA Jewelry X van der Bloom 母親節專屬系列（價格視乎款式）

今年母親節，SIA Jewelry 與香港著名花藝品牌van der Bloom 攜手創作，推出母親節限定禮籃。整個限定系列的靈魂之作為 SIA 經典的 Affection Locket。每件作品均由18K足金鑄造，鑲嵌個人化天然鑽石首字母，將珠寶昇華為獨一無二。系列備有四款經典廓形，包括優雅的 Affection心形小吊墜、具建築美感的八角形小吊墜、永恆經典的橢圓形小吊墜，以及設計獨特的心形小吊墜鑽石戒指。

此外，SIA特別提供專屬照片打印服務，讓每位母親能將親人的溫暖身影化作隨身佩戴的信物，讓最珍貴的回憶隨心而行，成為恆久的陪伴。

2026母親節禮物推薦1. SIA Jewelry X van der Bloom 母親節專屬系列（價格視乎款式）（品牌提供）

2026母親節禮物推薦2. Clé de Peau Beauté 限量珍藏版「繁光流彩臻禮系列」鉑鑽凝亮柔膚精華水（增量裝）250ml HK$1,150

Clé de Peau Beauté 所推出的鉑鑽凝亮柔膚精華水，一直備受女士們喜愛，不僅為乾燥缺水肌膚提供極致滋養，更從根源激活肌膚智慧，由內而外煥發飽滿、剔透且緊緻的水潤光采。全新昇級配方超越保濕界限，加入源自日本的珍貴米麴酵母精華，可長時間為為肌膚深層注水同時持水，締造深層水潤感。

2026母親節禮物推薦2. Clé de Peau Beauté 限量珍藏版「繁光流彩臻禮系列」鉑鑽凝亮柔膚精華水（增量裝）250ml HK$1,150（品牌提供）

2026母親節禮物推薦3. CurrentBody Skin LED 光療大排燈美容儀 HK$8,899

這個母親節，不妨透過CurrentBody Skin全新推出的LED 光療大排燈美容儀，與母親一起享受具專業等級的光療體驗。這款美容儀可用作護理身體多個部位，包括胸部、背部、手臂和腿部等部位，設有兩大模式：抗衰老模式（Anti-Ageing）及淨肌模式（Clearing），每種模式均設有高強度和低強度，可根據不同肌膚問題及護理部位靈活調整。無論你是想解決背部痘痘、淡化胸頸衰老跡象，還是想全面提升多個部位的肌膚光澤感，都能滿足各種需求。

2026母親節禮物推薦3. CurrentBody Skin LED 光療大排燈美容儀 HK$8,899（品牌提供）

2026母親節禮物推薦4. LAC Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片 300錠 HK$2,833

想為母親健康加多一層保障的話，LAC Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片﹐是不錯的選擇！產品憑藉獨家專利提取技術，精煉出極高純度的抗氧活性成分——低聚原花青素，其細小分子結構能確保身體深層吸收。配方還能優化血管彈性並促進微循環，確保氧氣與營養高效輸送至身體各部位。它能針對因季節轉換而誘發的身體浮腫與疲累，同時改善眼部及四肢的微環境，由內而外煥發健康的活力光采。

2026母親節禮物推薦4. LAC Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片 300錠 HK$2,833（品牌提供）

2026母親節禮物推薦5. LUSH 秘密花園汽泡彈 HK$150

LUSH的今年母親節限定系列滿載不同源自「大地之母」的美好成分，以手工用心製作，並綻放迷人花香，不但好好呵護媽媽的肌膚，更是答謝媽媽日常的辛勞。其中「秘密花園汽泡彈」集神秘感、美感與驚喜於一身，當它在水面交織出紫色與粉紅色浴藝時，空氣中便開始彌漫茉莉花和岩蘭草濃郁幼滑的香氣。只要揭開汽泡彈頂部更會發現寶藏，就是有助軟化肌膚的海鹽與乾燥花瓣！