居家按摩教學｜中醫教3個放鬆身心穴位＋注意事項：泡腳後按更好

【按摩紓壓】在睡前總是多想或是感到壓力大，很容易會影響到睡眠。想要紓解壓力，為自己簡單按摩一下是不錯的方式，不僅能緩解身體的疲倦，還能效鬆心情。但要按對位置才能有效果，這次邀請到擁有豐富經驗的註冊中醫師 梁慧儀，為大家分享一些紓壓的按摩手法以及要注意的地方。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

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3個放鬆身體和紓壓的穴位

透過簡單按摩可很大程度上，放鬆緊繃了一整天的肌肉和紓解壓力。梁醫師指我們的手就是最溫暖的療癒工具，每天只要花幾分鐘，不僅能照顧好身體，也是跟自己內心對話的好機會。當在家中感到疲勞或壓力大時，可以重點按壓這三個穴位，它們非常安全且見效。

1. 百會穴（頭頂正中央）：

當覺得思緒混亂、頭重腳輕時，用手指輕輕打圈按壓，能幫助清利頭目、提升陽氣，讓頭腦瞬間清醒。

放鬆身體和紓壓的穴位：百會穴（「01女生」製圖）

2. 合谷穴（虎口位置）：

這是緩解情緒緊繃的「萬能穴」。按壓至有痠脹感，能有效疏風解表、緩解壓力造成的頭痛，甚至能改善因情緒引起的消化不良。

放鬆身體和紓壓的穴位：合谷穴（「01女生」製圖）

3. 太衝穴（腳背大拇趾與二趾縫隙後方凹陷處）：

如果最近容易煩躁、易怒，按這裡能幫助平肝息風、疏肝解鬱，是名副其實的「消氣穴」。

放鬆身體和紓壓的穴位：太衝穴（「01女生」製圖）

按摩「三部曲」

想要按摩效果更好，其實在按摩期間，以及按摩前後，我們可以多做一些配合。梁醫師分享了按摩「三部曲」：

步驟1：

暖意傳遞：按摩前先用溫水泡腳 10-15分鐘。腳暖了，全身氣血運行就會加快，這時再按壓穴位，身體的防禦機制會放鬆，經絡更容易被「點亮」。

步驟2：

呼吸與香薰： 按摩時配合深長的腹式呼吸。也可以在室內點上淡淡的薰衣草或佛手柑精油。嗅覺的放鬆會直接影響大腦的神經中樞，達到「身心同步」的放鬆。

步驟3：

按後飲水： 按摩後喝一杯溫熱的陳皮水或玫瑰花茶。陳皮理氣，玫瑰解鬱，能由內而外輔助氣機流暢。

按摩「三部曲」步驟3：按摩後喝一杯溫熱的陳皮水或玫瑰花茶（FREEPIK）

自行按摩時3大注意事項

在家中自行按摩時，有一些需要注意的地方，避免適得其反。梁醫師叮囑大家注意安全第一，同時在按摩時可以留意以下3大事項：

1. 力度的拿捏：

很多人以為「痛才有效」，其實不然。正確的力度應該是「酸、麻、脹」感，而非刺痛。手法要柔和、深透，避免用力過猛抓傷皮膚。

2. 最佳時機：

建議在洗澡後、睡前進行。切記飯後一小時內或極度飢餓時不要重力按壓腹部或強行按摩，以免影響消化或引起暈眩。

3. 不建議自行按摩的人群：

- 皮膚受損：有傷口、濕疹發作或紅腫發炎處應避開。

- 特殊體質：孕婦（特別是合谷、三陰交等穴位有催產作用，務必避開）、凝血功能障礙者。

- 疾病急性期： 若有不明原因的劇烈疼痛、骨折或發燒，請先諮詢專業醫師。

自行按摩時3大注意事項：力度的拿捏、最佳時機以及3類人士不建議自行按摩（FREEPIK）

大家照顧家庭的同時，也別忘了留一點時間給自己，讓身體重新找回平衡，我們才有更多能量去愛身邊的人。 梁慧儀 註冊中醫師

專家簡介

梁慧儀（Amy）｜註冊中醫師

Instagram 80後中醫師，執業十多年，為早期於香港畢業的女中醫。獲香港浸會大學中醫藥及生物醫學雙學士學位 及 香港中文大學公共衛生碩士學位。

・專業領域包括：治療不孕，調理備孕，婦科調理，兒科，亦於早年研究中醫美容項目並獲得香港知識產權專利。

・於2018年創立中醫集團品牌 - 診症服務主要為4個分支，包括婦科，兒科，養生，及痛症品牌，並獨創中藥護膚品牌。