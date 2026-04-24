2026母親節餐廳推薦｜以不同風味佳餚慶祝：西班牙、越南、中菜

2026母親節餐廳｜在母親節當日最重要是感謝媽媽的付出與陪伴，假如能於一個溫馨又正式場合享用一頓佳餚，可創造更多美好的回憶，也是共享天倫之樂的絕佳方式。今年很多不同菜式餐廳都特別推出了別具特色的餐單，包括：越南食府 Bistro Hoi An、西班牙餐廳 1862、The Chinese Library等，為節日增添儀式感。



2026母親節餐廳推薦｜1. aqua

今個母親節，可於aqua 在璀璨動人的維多利亞港景致襯托下，締造高雅而溫馨的體驗。餐廳以招牌日式及意大利料理為主軸，精心呈獻限定餐單，透過細緻匠心與優雅品味，向母親表達由衷敬意。母親節限定早午餐更包括兩小時無限暢飲氣泡酒，並可享用一系列精心設計的精緻佳餚。

2026母親節餐廳推薦｜1. aqua（品牌提供）

2026母親節餐廳推薦｜aqua 詳情：

母親節限定餐單供應日期：2026年5月9日及2026年5月10日

地址：香港尖沙咀中間道15號H Zentre 17樓



2026母親節餐廳推薦｜2. 胡同

假如媽媽嗜辣的話，不妨可以帶她試試「胡同」。餐廳以香濃惹味的北方風味，為母親節注入熱鬧氣氛。除經典「豐味」早午餐，餐廳亦將於5月8日至10日期間推出八道菜母親節限定晚市菜單，精選多款招牌菜式，引領探索辣椒獨有的麻香魅力。菜式其中包括剁椒東星班，以清爽鮮味結合辛香刺激，為經典海鮮菜式帶來嶄新演繹。

2026母親節餐廳推薦｜胡同 詳情：

母親節限定餐單供應日期：2026年5月8日及2026年5月10日

地址：香港尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓



2026母親節餐廳推薦｜3. The Chinese Library

The Chinese Library用餐空間氣派華麗，簡直是專為闔家共聚天倫而設。母親節限定餐單分為日間時段和晚餐，前者可享用精選菜式，配合經典早午餐，當中包括鮮蟹肉琵琶燕，以及造型精緻的玫瑰星班餃，寓意母親永恆不變的優雅氣質。餐後奉上清新的青提藍莓凍，感受春日果香。

而晚餐方面，餐廳將推出母親節晚市菜單，呈獻一系列現代中菜，以細膩廚藝呈現層次豐富的節日盛宴。每一位共饗佳餚的母親皆會獲贈玫瑰花乙枝，為節日氣氛昇華。

2026母親節餐廳推薦｜The Chinese Library （品牌提供）

2026母親節餐廳推薦｜The Chinese Library 詳情：

母親節限定餐單供應日期：2026年5月9日及2026年5月10日

地址：香港中環荷李活道10號大館警察總部01座



2026母親節餐廳推薦｜4. Bistro Hoi An

為了迎接即將來臨的母親節，香港時尚越南食府 Bistro Hoi An推出全新「會安情懷家庭套餐」。套餐可自選兩款前菜，選擇包括越式生蝦刺身炸軟殼蟹芒果米紙卷、越式椰菜手撕雞沙律、炭香惹味的炭燒豬頸肉、炭燒雞肉串燒（四串）及香脆可口的脆皮牛油雞翼。

共三款自選主菜可選，包括薑黃烤原條鱸魚、香茅椰糖烤三黃雞（半隻）、會安烤乳豬（另加港幣120元）或田園素咖哩；另可選一款主食，選項有招牌蟹肉炒飯、香茅燒雞臘腸飯及新推出的烤一夜乾魷魚炒越南粉絲（另加港幣30元）；及一款炒菜，如香蒜炒通菜或肉碎炒椰菜花。此溫馨盛宴最後送上兩款自選的充滿東南亞氣息的甜點。

2026母親節餐廳推薦｜Bistro Hoi An（品牌提供）

2026母親節餐廳推薦｜Bistro Hoi An 詳情：

母親節限定餐單供應日期：2026年5月10日

地址：香港屯門青山公路1號 黃金海岸商場地下1A號舖

地址：香港尖沙咀柯士甸道西1號 ELEMENTS圓方金區演薈廣場R002-003號舖



2026母親節餐廳推薦｜5. 百樂潮州酒樓（大少店）

擁有近六十年潮州飲食文化底蘊的百樂潮州酒樓（大少店），透過講究食材、刀工與火候，將經典味道一代代延續下來。今年母親節，品牌以這席薈萃經典與創新的「至潮」盛宴，讓一家人於溫馨相聚之中，細味地道潮州風味，向雙親送上最窩心的感謝與祝福。特別為母親節所推出的限定盛宴套餐，匯聚多道經典與創新兼備的潮州菜式，無論是三代同堂共享天倫，或與摯愛家人溫馨慶祝，皆是聚餐之選。

2026母親節餐廳推薦｜百樂潮州酒樓（大少店）（品牌提供）

2026母親節餐廳推薦｜百樂潮州酒樓（大少店） 詳情：

母親節限定餐單供應日期：2026年5月1日至2026年6月30日

地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖

地址：太子道西193號 MOKO新世紀廣場5樓523號舖



2026母親節餐廳推薦｜6. 1862 bar de tapas y vino

西班牙餐廳 1862 bar de tapas y vino，於今個母親節，將以一系列期間限定的精緻佳餚，為母親送上最真摯的感德之情。今年母親節，1862 以優雅而不失溫度的方式，將用餐昇華為一段關於時間、空間與情感的體驗。餐廳特別設計了多款期間限定佳餚，展現季節風味與西班牙料理的細膩層次。

凡預約於母親節正日當天惠顧，每枱即可一次過獲贈節日限定甜品乙份，以及Estrella Inedit Damm 系列精品酒（750ml）乙支，以美酒與甜點昇華感恩時刻。贈品數量有限，送完即止。

2026母親節餐廳推薦｜ 1862 bar de tapas y vino（品牌提供）

2026母親節餐廳推薦｜ 1862 bar de tapas y vino 詳情：

母親節限定餐單供應日期：2026年5月8日（只限晚市）；2026年5月9日至2026年5月10日（全日供應）

地址：中環大館Prisonyard Hall D G-01地舖

