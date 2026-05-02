5月Disney+ 假日片單｜重溫 《穿Prada的惡魔》、多部新上線作品

【Disney+ 片單｜5月假日追劇】有著不少小假期的5月，很適合留在家中好好休息一下，追追劇！尤其在5月，Disney+ 有不少精彩作品上映﹐話題電影《穿Prada的惡魔2》上映，在上映前可在平台上先重溫時尚相關作品，像是《穿Prada的惡魔》、《VOGUE時尚雜誌：90年代》、《Cristobal Balenciaga: 時尚帝國的誕生》等等。此外還有不少最新上線作品，同樣值得觀影！



Disney+ 5月片單1. 《穿Prada的惡魔》 現已上線

經典時尚電影《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）是由安海瑟薇（Anne Hathaway）與梅莉史翠普（Meryl Streep）主演。電影講述職場新人蛻變為時尚達人的故事，被許多人講為「職場生存教科書」。在電影中展現了主角從「時尚災難」變身為高端時尚的過程，而且很多極盡奢華的造型，是一場視為盛宴。

Disney+ 5月片單1. 《穿Prada的惡魔》 現已上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單2. 《Cristobal Balenciaga：時尚帝國的誕生》現已上線

時尚劇集《Cristobal Balenciaga：時尚帝國的誕生》，講述「服裝界大師」克里斯托巴爾·巴倫西亞加（Cristóbal Balenciaga）於1937年進軍巴黎，在政經動盪與激烈競爭中建立傳奇時裝帝國的奮鬥故事。劇情聚焦於其如何應對時尚界嚴苛評價、戰時危機與商業挑戰，展現他執著於剪裁工藝的匠人精神。

Disney+ 5月片單2. 《Cristobal Balenciaga：時尚帝國的誕生》（品牌提供）

Disney+ 5月片單3. 《內幕》 5月22日上線

《內幕》講述大狀馬迎風（郭富城 飾）所屬律師行因涉及「濟拔堂」洗黑錢事件當中而被探員柯定邦（吳鎮宇 飾）要求協助調查。二人憑著事件中的死者楊滔（任達華 飾）所留下的線索逐一抽絲剝繭，找尋背後真相。當他們越查越深，就越覺得整個事件彷彿有人預先佈局，引導他們一步步揭發「濟拔堂」以慈善之名，卻在背地裡進行著種種不法勾當的真相，更發現兩億捐款不知去向。當一切罪証都指向「濟拔堂」的主席高盛文（方中信 飾）之時，竟也被人滅口。雖然失去最後線索，但馬迎風與柯定邦依然堅決不放棄，更想出兵行險著的一招，最後成功取得「濟拔堂」幕後大金主的罪証，將背後的犯罪集團一網打盡。

Disney+ 5月片單3. 《內幕》 5月22日上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單4. 《腦細天劫》 5月7日上線

電影《腦細天劫》講述當兩名同事成為空難中僅有的倖存者並受困於荒島時，他們必須放下芥蒂、攜手求生，可是他們已不再在辦公室裏…在這部原創黑色喜劇心理驚悚片中，他們將鬥智鬥勇，展開一場令人不安又帶着黑色幽默的生死之戰。

Disney+ 5月片單4. 《腦細天劫》 5月7日上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單5. 《小球會大明星》第5季 5月14日上線

《小球會大明星》第5季講述在2020年，羅布和萊恩聯手買下第五級別的「紅龍隊」，希望能打造一段全球都為之喝采的黑馬傳奇。全世界都有目共睹，這支球隊也締造歷史，達成三連升的創舉，一舉衝上睽違四十多年的英格蘭足球冠軍聯賽。

Disney+ 5月片單5. 《小球會大明星》第5季 5月14日上線（品牌提供）

Disney+ 5月片單6. 《史丹利圖奇的義國美食秘境》第2季 5月12日上線

《史丹利圖奇的義國美食秘境》第2季講述史丹利特治相信，瞭解一個國家最好的方式就是從當地的美食開始。在義大利，這句話再貼切不過，因為那裡的義大利麵形狀和所搭配的醬料，不僅傳達出當地的身分認同，也區分各地區的特色。在這部全新影集中，史丹利踏上一段美食探索之旅，在他所熱愛的這片國度中深入挖掘美食、土地與人們之間的緊密連結。

Disney+ 5月片單6. 《史丹利圖奇的義國美食秘境》第2季 5月12日上線（品牌提供）

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